Derrota histórica de Viktor Orban: qué cambia en Europa y y las señales de alarma para la ultraderecha

BUDAPEST.– Tras 16 años ejerciendo un poder casi absoluto, la derrota de Viktor Orban este domingo en las elecciones legislativas de Hungría debería ser interpretada como un momento tan histórico como la caída de la cortina de hierro en 1989, reavivando además la esperanza de que la dominación del ultra-nacionalismo depredador no es inevitable.

David contra Goliat. Esa la imagen bíblica que Viktor Orban acostumbraba dar de sí mismo, cuando luchaba en nombre del pueblo húngaro contra “el imperio de Bruselas” o contra las “fuerzas mundialistas”.

Peter Magyar, líder del partido conservador proeuropeo TISZA, hace una declaración en Budapest durante las elecciones generales en Hungría, el 12 de abril de 2026 FERENC ISZA - AFP

Siempre solo contra todos. Pero a escala de Hungría, en las elecciones legislativas de este domingo, Goliat fue él mismo. Y su derrota estuvo a la altura del hartazgo de su pueblo tras 16 años de un gobierno de favoritos, de amistad con dictadores y líder de la extrema derecha.

El triunfo de Peter Magyar significa, ante todo, un realineamiento geopolítico de Hungría que, hasta hoy, fue percibida como una “correa de transmisión” de los intereses rusos dentro de la Unión Europea (UE).

La derrota electoral de su primer ministro, principal aliado de Vladimir Putin en el bloque, marcará sin duda el inicio de un giro estratégico: según prometió Magyar en la campaña, el país se acercará a las posiciones del bloque y de la OTAN, distanciándose de la influencia del Kremlin.

Un cambio que no solo fortalecerá la cohesión europea, sino que también redefinirá el papel de Hungría en el tablero geopolítico.

A nivel interno, aunque una derrota de Orban no garantiza una redemocratización inmediata —dado que su sistema está profundamente arraigado—, podría abrir la puerta a reformas institucionales y a la restauración de contrapesos democráticos.

Un hombre se prepara para emitir su voto en un centro de votación en Budapest Petr David Josek - AP

La oposición, al unirse, ha demostrado que es posible movilizar a la sociedad húngara incluso en un contexto mediático dominado por el gobierno. Sin embargo, el camino hacia la recuperación democrática será sin duda gradual y enfrentará desafíos estructurales.

Atrás deberían quedar, sin embargo, años de tensiones entre Bruselas y Budapest. Desde bloqueos en decisiones clave hasta disputas legales y amenazas de condicionalidad presupuestaria vinculadas al Estado de Derecho. La salida de Orban aliviará esas fricciones, facilitando una mayor cooperación y reduciendo los obstáculos internos que han debilitado la unidad europea.

Pero, sobre todo, con un muy posible efecto dominó, la derrota de Viktor Orban debilitará las fuerzas antidemocráticas y de extrema derecha. Porque lo que sucedió este domingo en Hungría representa para ellas un revés estratégico, tanto en Europa como en Estados Unidos, donde Orban ha sido un referente ideológico y un aliado clave.

Personas hacen fila en un centro de votación en Budapest Petr David Josek - AP

Su modelo de “democracia iliberal” —caracterizado por el control de los medios, la erosión de la independencia judicial y la concentración del poder— sirvió de inspiración para figuras como Donald Trump en Estados Unidos, Marine Le Pen en Francia, o Santiago Abascal en España. Hoy, su derrota demuestra que este modelo no es invencible, incluso cuando se ejerce un control casi absoluto sobre las instituciones y la narrativa pública.

Actor clave en la red de alianzas entre la extrema derecha global y regímenes autoritarios como el de Putin, la derrota del actual primer ministro debilita esa red, aislando a otros líderes que, como él, han combinado retórica antiinmigración, euroescepticismo y alineamiento con Moscú.

En un contexto donde la guerra en Ucrania ha expuesto las contradicciones de esos movimientos —que simpatizan con Putin mientras pretenden defender la soberanía occidental—, el fin del “modelo Orban” dejará a la extrema derecha sin uno de sus principales puntos de referencia.

Viktor Orban Petr David Josek - AP

En Estados Unidos, donde el movimiento MAGA (Make America Great Again) ha adoptado tácticas similares de polarización y deslegitimación de las instituciones democráticas, la caída de Orban podría ser interpretada como una señal de alerta.

Trump y sus aliados han elogiado abiertamente a Orban, presentándolo como un ejemplo de cómo gobernar sin concesiones a la oposición o a los medios críticos. Su fracaso electoral debilitará el argumento de que el autoritarismo es el camino más efectivo para mantener el poder.

En Europa, donde partidos como Alternativa para Alemania (AfD), Hermanos de Italia o el Partido Popular Polaco (PiS) han imitado estrategias de Orban —como el ataque a la prensa independiente o la instrumentalización de la justicia—, su derrota podría frenar su avance.

En todo caso, todos ellos perdieron este domingo a uno de sus principales aliados dentro de la UE, lo que dificultará su capacidad para bloquear reformas progresistas o para normalizar discursos antieuropeístas.

El verdadero desafío será ahora consolidar ese posible giro democrático de Hungría.

Peter Magyar FERENC ISZA - AFP

Porque la historia ha demostrado que los movimientos antidemocráticos son resilientes y capaces de reinventarse. Por eso, más que celebrar una derrota de Orban, el reto será aprender de Hungría.

Esto es, que la unidad, la defensa de las instituciones y la movilización ciudadana son las herramientas más efectivas para proteger la democracia en el siglo XXI.