La controvertida participación del embajador Rafael Bielsa en el caso de Facundo Jones Huala en Chile

escuchar

En octubre de 2021, el embajador argentino en Chile, Rafael Bielsa, asistió a la audiencia de la Comisión de Libertades Condicionales de la Corte de Apelaciones de Temuco donde se debatió la libertad condicional del líder de la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM), Facundo Jones Huala, condenado a nueve años de prisión por su participación en un ataque incendiario en el país trasandino en 2013.

El diplomático argentino aprovechó entonces la ocasión para defender al acusado, que fue extraditado a Chile en 2018.

“Atendido el hecho de requerirse antecedentes respecto del arraigo del penado, según Nota AL N° 5/2021 del Consulado de la Argentina […], la Comisión otorgó la palabra al señor embajador de la República Argentina en Chile, don Rafael Bielsa, que durante el tiempo que le fue otorgado, solo refutó los argumentos entregados por el abogado de la Intendencia Regional de Los Ríos, don Hernán Valdebenito Castillo”, citó el diario El Mercurio.

El líder mapuche Francisco Facundo Jones Huala se presenta ante un juzgado chileno para el control de su detención el 12 de septiembre de 2018. --- - Archivo

La presencia de Bielsa en la audiencia generó fuertes críticas al gobierno de Alberto Fernández y reclamos al propio embajador sobre su controvertida postura, a los que éste respondió una semana después en una entrevista telefónica con LA NACION: “Yo me hago responsable de todo lo que hice, desde lo primero hasta lo último”.

“No es un tema de arrepentimiento, sino de deber y de conciencia. Hay normas que me obligaban a hacer lo que hice y cumplí con esas normas. Y en cuanto a la conciencia, me pareció que no correspondía, que no era propio de un jefe dejar que una cónsul se hiciera cargo de esta audiencia y por eso asumí la responsabilidad, dentro de mis facultades”, señaló entonces.

Y agregó que si los cuestionamientos a su gestión hicieran que tuviera que dejar la embajada en Santiago, lo haría “con dolor”.

Bielsa había sido acusado de pedir la libertad condicional de Jones Huala en la audiencia, algo que desmintió en la entrevista con este medio. “Hay dos documentos oficiales a los que tuve acceso: el acta que hizo la comisión de libertad condicional elaborada al final de la reunión y la resolución denegatoria de la libertad condicional. En la primera, la presidenta de la comisión dice literalmente que el embajador Bielsa se limitó a responder los dichos del enviado del Ministerio del Interior. Y en la resolución donde se deniega la libertad, la única alusión que se hace a mí es que no aporté pruebas que demuestren que el señor Jones Huala ha pedido cumplir su pena en la Argentina”.

“Yo nunca pedí la libertad condicional del señor Jones Huala. Y lo voy a probar. Estos documentos son suficiente prueba de que no la pedí. Y si la hubiera pedido, vamos a suponer que la hubiera pedido, evidentemente alguien de la comisión hubiese hecho referencia a la solicitud. Como no la pedí, no hay ninguna injerencia de ninguna naturaleza”, agregó.

Según señalaron en ese momento a este medio fuentes cercanas a la embajada argentina en Chile, la asistencia consular a los argentinos presos en el exterior es una actividad rutinaria, pero que “teniendo en cuenta la delicadeza del caso, el embajador, en tanto superior jerárquico de la cónsul en Concepción participó en la audiencia mencionada”.

“La participación del embajador tuvo por objeto garantizar la regularidad del proceso como en otras ocasiones; en este caso particular, el Embajador hizo uso de la palabra a invitación de las autoridades chilenas”, indicaron.

A pesar de su participación en el caso en el pasado, Bielsa no se pronunció hasta el momento sobre la detención este lunes de Jones Huala en El Bolsón.

Detuvieron a Facundo Jones Huala en El Bolsón

Sin embargo, el diplomático ha estado en la mira de la cancillería chilena en el último tiempo a raíz de sus polémicas declaraciones, como se filtró por error la semana pasada en un audio. “Hace lo que quiere cuando tiene ganas”, decía la canciller chilena.

De hecho, el embajador Bielsa generó un enorme revuelo por sus recientes dichos en la Comisión de Relaciones Exteriores. Allí, el diplomático argentino lamentó la decisión adoptada sobre el proyecto minero que pretendía instalarse en La Higuera. También criticó a la prensa chilena por referirse a las Islas Malvinas como Falklands y por faltarle el respeto al gobierno argentino. “No puedo dejar pasar que se le diga ‘chorra’ a la vicepresidenta de mi país [Cristina Fernández]”, dijo entonces.

El disgusto de las autoridades chilenas con el representante se acrecentó a tal punto que la canciller, Antonia Urrejola, citó al diplomático argentino para pedirle explicaciones sobre sus dichos en la reunión que sostuvo ante parlamentarios chilenos y que se suma a otras polémicas que ha protagonizado Bielsa desde que fue nombrado en el cargo a fines de 2019, y en los que se le ha cuestionado por faltar al principio de no injerencia en los asuntos internos del país trasandino, como sus críticas a la derecha tras el triunfo del Rechazo en el plebiscito constitucional.

LA NACION