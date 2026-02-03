La dedicatoria que Trump le firmó a Petro y el mensaje del colombiano en las redes

El presidente colombiano Gustavo Petro sorprendió este martes a sus seguidores al publicar las dedicatorias manuscritas que le hizo Donald Trump luego del encuentro en la Casa Blanca que buscaba recomponer una tensa relación.

En una publicación exhibió una fotografía de ambos dándose un fuerte estrechón de manos y en otras mostró los regalos que recibió del mandatario norteamericano: una carpeta oficial con la frase “Gustavo, a great honor. l love Colombia” (Gustavo, un gran honor. Amo a Colombia) y un ejemplar de su libro sobre estrategias de negocios “Trump, The Art of Deal" con un “You Are Great” (Eres genial).

¿Qué me quiso decir Trump en esta dedicatoria?

No entiendo mucho el inglés pic.twitter.com/biNGKcVBu2 — Gustavo Petro (@petrogustavo) February 3, 2026

Petro no dejó pasar la oportunidad de resaltar este último mensaje que recibió de Trump. “¿Qué me quiso decir Trump en esta dedicatoria? No entiendo mucho el inglés”, escribió el colombiano en sus redes. No solo eso. También fijó ese mensaje en la parte superior de su cuenta en X.

Petro, por su parte, Petro le entregó al mandatario estadounidense una ‘ancheta’ (canasta), compuesta por café especial y chocolates de exportación, elaborados por familias campesinas que antes dependían de la coca, pero que ahora participan en programas de sustitución de cultivos ilícitos, según consignó El Tiempo.

"Gustavo: Un gran Honor.

Amor a Colombia". Donald Trump. pic.twitter.com/1Tl7eIbAPr — Gustavo Petro (@petrogustavo) February 3, 2026

Cada uno de los detalles contenía tarjetas personalizadas para Trump; al vicepresidente, J. D. Vance; al secretario de Estado, Marco Rubio; a la jefa de gabinete, Susie Wiles; y a la secretaria de prensa, Karoline Leavitt.

A su vez, Petro también se permitió una sútil broma con el presidente norteamericano. Según contó en redes, le propuso agregarle una “s” a la palabra América en el slogan del repúblicano “Make America Great Again” (Hacer grande a América de Nuevo) de forma tal de incoporar a todos los países del continente.

Le propuse a Donald Trump un cambio en la moda: ponerle una "S" a América.



Parece que le gustó. Américas. pic.twitter.com/hdJbENRHZh — Gustavo Petro (@petrogustavo) February 3, 2026

“Le propuse a Donald Trump un cambio en la moda: ponerle una “S” a América. Parece que le gustó. Américas", escribió. Y más tarde amplió en una conferencia de prensa sobre la necesidad de “hacer grande” a todo el continente". “Eso no se puede hacer sino sobre el respeto entre dos civilizaciones diferentes (América Latina y EE.UU.) eso se llama un pacto por la vida”, dijo.

🇨🇴🇺🇸#PetroTrumpXRTVC | Presidente Gustavo Petro relata que en medio de la reunión con Trump habló de las Américas, en plural.

🗣️"Yo le puse con un esfero una "S" al slogan 'Make America Great Again', 'Hacer las Américas Grande' y eso no se puede hacer sino sobre el respeto entre… pic.twitter.com/797TbMvOST — RTVC Noticias (@RTVCnoticias) February 3, 2026

El encuentro en la Casa Blanca

Trump y Petro se reunieron este martes por primera vez en la Casa Blanca tras su disputa en redes sociales donde intercambiaron denuncias cruzadas que llevaron la relación de los dos países a un punto de alta tensión. El estadounidense había acusado a su homologo colombiano de “narcotraficante” y éste había considerado la captura y detención de Maduro por parte de Estados Unidos como un “secuestro”.

Entre los asuntos tratados en la reunión en Washington, figuran una eventual petición de Petro de salir de la Lista Clinton (registro del Departamento del Tesoro de EE. UU. que identifica a personas y entidades vinculadas al narcotráfico, la migración y una posible cooperación con Estados Unidos en la transición política de Venezuela.

Deshielo ente Estados Unidos y Colombia

Según informó El Tiempo, uno de los ejes centrales de la conversación fue la política antinarcótica y la lucha contra el terrorismo en la que Petro destacó incautaciones de estupefacientes.

Trump aseguró que pondría a disposición del país tecnología estadounidense para impulsar tareas como la erradicación, la localización y destrucción de laboratorios. Asimismo, se habría ofrecido como mediador para aliviar la tensión de Petro con Daniel Noboa, presidente de Ecuador, y poner fin a la guerra arancelaria que encarece el comercio en la frontera.

Durante la rueda de prensa ante los medios colombianos, Petro contó que invitó a Trump a visitar Colombia, más precisamente, Cartagena.

Trump, por su parte, afirmó sobre el encuentro: “Él y yo no éramos exactamente los mejores amigos, pero no me sentí insultado porque nunca lo había conocido. No lo conocía en absoluto. Y nos llevamos muy bien, y así seguimos. También estamos trabajando en algunas otras cosas, incluidas las sanciones. Sí, tuvimos una muy buena reunión. Me pareció fantástico. Nos llevamos de maravilla”.