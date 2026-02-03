Al menos 14 muertos en un choque entre un buque de la Guardia Costera griega y una lancha con refugiados

ATENAS.– Al menos 14 personas murieron tras una colisión entre una lancha rápida que transportaba inmigrantes y un buque patrullero de la guardia costera griega frente a la isla de Quíos, en el este del Egeo, a una decena de kilómetros de las costas turcas el martes por la noche.

Actualmente se está llevando a cabo en la zona una importante operación de búsqueda y rescate en la que participan lanchas patrulleras, un helicóptero y buzos.

En tanto 24 migrantes fueron rescatados del agua y transportados a un hospital en Quíos.

Dos agentes de la guardia costera también resultaron heridos en el incidente y fueron trasladados a recibir atención médica. Se desconoce el número total de sobrevivientes heridos entre los migrantes.

El incidente ocurrió cuando la lancha patrullera de la Guardia Costera se enfrentó a la embarcación que se desplazaba a gran velocidad, al parecer transportando migrantes indocumentados.

Según la información inicial, la Guardia Costera identificó la embarcación sospechosa y le ordenó alejarse. Pero los contrabandistas supuestamente maniobraron hacia la lancha patrullera, lo que resultó en una colisión. Durante el incidente, varias personas cayeron al mar. Las autoridades aún no han determinado con certeza si también se produjeron disparos.

Los buques de la Guardia Costera han transportado heridos al puerto de Quíos, donde ambulancias de EKAV los trasladaron al Hospital General de Skilitsio.

En su primer comunicado oficial, la Guardia Costera Helénica confirmó que continúa la operación de búsqueda y rescate bajo la coordinación del Centro Nacional de Coordinación de Búsqueda y Rescate. Cuatro buques de la Guardia Costera, una embarcación privada con buzos civiles y un helicóptero de la Fuerza Aérea Helénica operan en la zona.

La Guardia Costera, en colaboración con la Fuerza Aérea Helénica, ha intensificado las labores de búsqueda y rescate ante la noticia de que aún hay personas desaparecidas. Un helicóptero Super Puma, equipado con cámaras térmicas, continúa los rastreos aéreos en medio de la noche para localizar a posibles sobrevivientes en el agua.

Las autoridades han puesto la zona bajo estricto control. Unidades de la Guardia Costera de las islas vecinas y el Servicio de Inteligencia del Ministerio de Asuntos Marítimos también se han movilizado para investigar las circunstancias del incidente e identificar a los responsables.

Grecia sigue siendo un importante punto de entrada para los migrantes que intentan llegar a la Unión Europea por mar desde el norte de África. Las autoridades griegas están impulsando activamente nuevas leyes para endurecer las penas por el tráfico y el contrabando de migrantes , proponiendo penas de prisión más estrictas para los traficantes.

