La derecha acusó a Boric de “intervención electoral” por criticar el plan económico de Kast

SANTIAGO, Chile.- Miembros de la derecha chilena presentaron este jueves una denuncia ante la Contraloría General de la República por “intervención electoral” del presidente Gabriel Boric, luego de una mención en cadena nacional de televisión con críticas a una propuesta económica del candidato republicano José Antonio Kast.

El mandatario daba cuenta del Presupuesto de la Nación 2026, que entrará a discusión en el Congreso Nacional, cuando señaló que era “irresponsable e indeseable, la propuesta de recortar 6000 millones de dólares de gasto sin decir de dónde van a hacerlo… es imposible recortar 6000 millones de dólares sin afectar beneficios sociales como la PGU (Pensión Garantizada Universal)”, dijo.

José Antonio Kast, candidato a presidente de Chile. Cristian Carvallo Foix / El Mercurio

El candidato de la derecha chilena se encuentra prácticamente empatado en el primer lugar en las encuestas para las elecciones presidenciales del 16 de noviembre contra la postulante del oficialismo, la comunista Jeannette Jara.

Para llegar a la segunda vuelta electoral, Kast deberá superar a una rival que compite por su propio electorado, la economista y exministra de Trabajo del gobierno de Sebastián Piñera, Evelyn Matthei, de Chile Vamos.

Evelyn Matthei MINISTERIO DE TRABAJO DE CHILE - MINISTERIO DE TRABAJO DE CHILE

Si bien el aludido por Boric —aunque sin que se mencionara explícitamente su nombre— fue Kast, hoy fueron dirigentes de la Unión Demócrata Independiente (UDI), partido al que pertenece Matthei, quienes presentaron la denuncia.

Según sostienen, “se entiende que sus palabras estuvieron dirigidas a representantes de la oposición, específicamente a Evelyn Matthei y José Antonio Kast, quienes han planteado, entre sus ejes programáticos, la conveniencia de tal ajuste fiscal”, indica el escrito en el que solicitan informar si aquello constituye o no una infracción a la prescindencia política.

El propio Kast tildó el hecho de “acto de corrupción”, y advirtió: “No vamos a recortar ningún gasto social (...) no siga mintiendo presidente, no se va a tocar la PGU”, señaló el candidato, pero descartó de plano una acción judicial.

El Presidente usó la cadena nacional para atacar, en vez de gobernar. Mientras Chile enfrenta crisis en seguridad, salud, educación y crecimiento, eligió la mentira y la confrontación. Chile merece un liderazgo con coraje, no con cobardía. #LaFuerzaDelCambio pic.twitter.com/12jsKNSe3r — Equipo Kast (@EquipoKast) October 1, 2025

Pero sus adversarios se expresaron en sentido contrario. Guillermo Ramírez, diputado y presidente de la UDI, reconoció que Matthei también ha cuestionado a Kast por la propuesta de recorte de 6000 millones de dólares, “también ha afirmado que es imposible hacerlo sin cortar beneficios sociales… pero los cuestionamientos que pueden hacer legítimamente los candidatos no los puede hacer el presidente”, afirmó.

Tras los cuestionamientos, el presidente Boric desestimó este jueves las críticas. “No estoy para polémicas tan chicas”, dijo en respuesta a las duras palabras de Kast y sin referirse a la acusación en Contraloría. “Conversar de las propuestas no es cobarde, sino democrático… estoy muy convencido de que defender lo logrado es parte de nuestra labor”, aseguró antes del recibir en audiencia privada al cantautor cubano Silvio Rodríguez, de visita en el país por una serie de conciertos en la capital chilena.

El gasto público, el aumento de la inseguridad y la migración irregular son los temas más relevantes de la campaña electoral.

La deuda pública de Chile ha crecido de forma sostenida en la última década, debido principalmente a la expansión del gasto fiscal y un menor crecimiento económico.

Hasta diciembre de 2024 esa deuda alcanzaba al 41,7% del PBI, según el Ministerio de Hacienda.

Agencia ANSA