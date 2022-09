La despedida a la reina Isabel: el gobierno británico pide que ya no dejen los sándwiches de mermelada en los altares

LONDRES.- En Green Park, el parque que rodea Buckingham Palace, epicentro de luto y mausoleo del impactante dolor de todos los súbditos británicos, no dejan de multiplicarse memoriales espontáneos en homenaje a la llorada reina Isabel. Surgen a los pies de árboles, en alguna reja o en cualquier otro lugar donde pueda desahogarse ese dolor por la pérdida de un símbolo. Allí no solo hay flores -que las autoridades piden que por favor ya no sean dejadas envueltas en plástico, dañino para el ambiente-, sino también cientos de cartas, dibujos y mensajes de chicos.

Pero no hay solo eso. Desde el jueves, día de la muerte que sorprendió a todos de la Reina, también aparecieron en los memoriales improvisados en toda Gran Bretaña sándwiches de mermelada. Otro gesto de amor hacia la Reina, en alusión a ese último y famoso spot al que se prestó la monarca para celebrar su 70 Jubileo, meses atrás, en el que apareció tomando el té con el oso Paddington, y sacó de su legendaria y cartera justamente eso, un sándwich de mermelada, a la hora del té.

Más allá de otra demostración conmovedora, las autoridades pidieron que por favor la gente no dejara más sándwiches de mermelada -que suelen dejar envueltos en film de plástico-, ni tampoco ositos de peluche Paddington, ni flores artificiales, porque todo eso daña el medio ambiente. También pidieron no dejar velas, por temor a incendios.

Aunque seguramente a ella, la Reina, todo esto le habría encantado.

Un sándwich de mermelada con una nota que dice "Un sándwich de mermelada para su viaje, señora", junto al oso de Paddington

Los mensajes de los chicos

Los mensajes de los niños se destacan por sus dibujos y los mensajes más directos.

“Gracias, te amo”, dejó escrito Sophia, de 5 años y diez meses, en una hoja en la que dibujó a la Reina vestida de celeste, con corona y su inexorable cartera en una mano y una flor en la otra.

Los mensajes que los chicos le dejan a la reina Isabel ll

“Querida Majestad, reina Isabel, fue realmente maravilloso tenerte como reina. Gracias por todo. Aunque falleciste, igual vas a ser recordada. Te vamos a extrañar mucho. Espero que la pases bien en el cielo”, escribió otra Sophie P., de 7 años, con un marcador grueso fucsia. “Gracias, gracias, gracias”, agregan en la otra parte de la tarjeta sus hermanos, firmando con otro color de marcador con sus nombres y dibujando un corazón.

Los mensajes que los chicos le dejan a la reina Isabel ll

“Lizzie, te amamos y extrañamos”, puede leerse en otra hoja escrita por alguien que no firmó, pero que también pintó varios corazoncitos rojos.

Los mensajes que los chicos le dejan a la reina Isabel ll

“Una reina y una madre para todos nosotros. La pérdida de alguien ‘muy’ especial. Estamos orgullosos de haber estado bajo su reinado. Que tenga un buen viaje, su majestad”, escribió Peter, alguien más grande.

Los mensajes que los chicos le dejan a la reina Isabel ll

“Querida reina Isabel. Gracias por servir al Reino Unido por los últimos 70 días, usted nos ha cuidado, ha reído y ha sonreído con nosotros, pero ahora es el momento de su descanso con su familia. Usted va a ser extrañada por la gente de todo el mundo. Su amor, su pasión y su abnegación es lo que la han hecho la mejor monarca”, asegura en otra hoja blanca y grueso marcador negro Macie Allen, una niña de 11 años de Tamworth, Staffordshiere.

Los mensajes que los chicos le dejan a la reina Isabel ll

Fiel reflejo de un país multicultural, un niño llamado Nwqabb Kinshury también dejó una carta con algunos errores, pero muy elocuente: “Querida familia real, escribo esta carta después de haber oído la triste noticia de la muerte de la reina. Yo la amaba mucho porque ella era una señora que desarrolló [sic, probablemente quiso decir ‘dedicó'] su vida a la gente a lo largo de Inglaterra. Ella era una madre, abuela y bisabuela devota. Siento mucho su pérdida. Cuando celebramos su Jubileo hicimos un picnic en un parque y llevamos la bandera. De nuevo, lo siento mucho por la Reina”.

Los mensajes que los chicos le dejan a la reina Isabel ll

“Descansa en paz, vamos a extrañar tu sonrisa y tu mano amorosa de abuela”, puede leerse en otro mensaje.

Los mensajes que los chicos le dejan a la reina Isabel ll