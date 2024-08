La dos de Maduro salió a atacar a Alberto Fernández: lo trató de débil y le preguntó si le paga a Milei

Escuchar

La número dos actual del chavismo, la vicepresidenta de Venezuela Delcy Rodríguez, una de las figuras políticas más defensoras del mandatario Nicolás Maduro, reaccionó este sábado contra el exjefe de Estado, Alberto Fernández, luego de que celebrara que Brasil se hiciera cargo de la sede diplomática argentina en Caracas tras la tensión entre ambos países y una serie de acciones violentas.

“Por lo visto su miopía política alcanzó nuestras fronteras. La violencia está del lado de quienes usted defiende con sus acostumbradas debilidades para afrontar complejidades”, comenzó la chavista en redes sociales y tras ello apuntó: “¿Acaso paga factura al criminal Milei para no ir a prisión? ¡Dios bendiga a los argentinos!”.

— Delcy Rodríguez (@delcyrodriguezv) August 3, 2024

Si bien Rodríguez no detalló a qué iba con las debilidades de Fernández, el mensaje se lee como otro eslabón de cierto distanciamiento luego de que el exmandatario argentino no pudiera viajar a Venezuela por decisión del gobierno bolivariano, que lo había convocado como veedor para los comicios del domingo pasado pero que tras ello lo corrió de ese puesto luego de que, en la previa al viaje planeado, el expresidente dijera que si Maduro perdía los comicios iba a tener que aceptar los resultados.

En su posteo, la bolivariana cita un mensaje de Fernández del 1 de agosto en que incluso el expresidente critica a su sucesor por la tensión que desató con la administración brasileña de Lula Da Silva.

En ese texto, el compañero de fórmula de Cristina Kirchner había marcado: “Esto se llama solidaridad y compromiso. El gobierno del presidente Lula se hizo cargo de la embajada argentina en Caracas para evitar que violentos ingresen y sustraigan a quienes allí están asilados. Esto es diplomacia de la mejor calidad. Gracias Lula por preservar la soberanía argentina y la integridad de quienes están en esa embajada. Mis disculpas por el maltrato al que el gobierno libertario te ha sometido”.

El reclamo de Fernández al gobierno de Venezuela

Las críticas de Rodríguez se dan en plena escalada de tensiones entre Fernández y el chavismo, luego que el exmandatario reclamara al gobierno venezolano que hiciera “públicas las actas” que den cuenta los resultados de los comicios del domingo. Asimismo, instó al oficialismo a que explique “las causas que determinaron la dilación al presentarlas”.

Días atrás, el expresidente citó además el último informe de la ONU, donde la organización expresaba su “profunda preocupación” por la situación de violencia y las alegaciones de violaciones de derechos humanos en el país.

“La ONU acaba de emitir este informe. En Venezuela se ha desatado una lamentable ola de violencia. Es urgente recomponer la armonía en un marco de convivencia democrática. En este escenario, el gobierno debe garantizar la plena vigencia de los DDHH, hacer públicas las actas que dan cuenta del resultado del comicio y explicar las causas que determinaron la dilación al presentarlas”, escribió en aquel entonces el exmandatario en X.

Como puede verse en la nota que se muestra, el Consejo Nacional Electoral de la República Bolivariana de Venezuela me convocó a participar como veedor de la elección que se celebrará en ese país el próximo domingo.



— Alberto Fernández (@alferdez) July 24, 2024

El conflicto entre Fernández y Maduro se volvió evidente cuando el argentino denunció que el gobierno venezolano lo había bajado como veedor de las elecciones. En ese momento Fernández detalló que la baja ocurrió luego de sus dichos radiales, en los que aseguró que si Maduro perdía, “lo tenía que aceptar”.

”Si Maduro es derrotado, lo que tiene que hacer es aceptar. Como dijo [el presidente de Brasil] Lula [da Silva], el que gana gana; y el que pierde pierde. Punto. Se terminó. Así es la democracia. No voy a legalizar a nadie, sino que voy a hacer lo que me pidieron, ser un veedor de las elecciones para que todo funcione bien”, había dicho en la entrevista. Un día después reveló que la administración lo instó a que no viajara a cumplir con la tarea para el Consejo Nacional Electoral (CNE).

En medio del pronunciamiento de Rodríguez, este sábado habló Cristina Kirchner, exvicepresidenta durante el gobierno de Alberto Fernández, sobre la crisis desatada en Venezuela. Si bien exmandataria ahondó en la importancia de “la no injerencia sobre los asuntos de los países” y condenó el “bloqueo económico” contra aquel país, envió un mensaje hacia las filas del chavismo. “Si están las actas que fueron firmadas y remitidas al Consejo Nacional Electoral, desde acá les pido, por el propio legado de Hugo Chávez, que se publiquen para que todos puedan escrutar”, demandó, el mismo día en que la oposición organizó una marcha multitudinaria para insistir con el reclamo de fraude contra Nicolás Maduro.

