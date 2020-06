Fuente: Archivo

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 7 de junio de 2020 • 17:37

La escritora británica J.K. Rowling , autora de la conocida saga literaria Harry Potter , fue acusada de transfobia al dar a entender que solo las mujeres menstrúan.

Todo empezó el sábado cuando la escritora compartió en su cuenta de Twitter un artículo titulado "Opinión: Creando un mundo post-Covid-19 más igualitario para la gente que menstrúa". En ese contexto, ironizó con que "esa gente que menstrúa solía tener un nombre", en alusión a las mujeres.

El comentario fue considerado por muchos usuarios de esa red social como discriminatorio hacia otras personas que también pueden menstruar, como algunos miembros del colectivo transgénero y las mujeres que, por razones de salud, no pueden experimentar su ciclo.

Debido a las repercusiones que tuvieron sus palabras, la autora se tomó un tiempo para explicar su posición: "La idea de que las mujeres como yo, que hemos sido empáticas con la gente trans durante décadas, sintiendo afinidad porque son vulnerables de la misma manera que las mujeres -es decir, a la violencia masculina- 'odian' a las personas trans porque pensamos que el sexo es real y tiene consecuencias vitales, es una tontería", aseguró.

"Respeto el derecho de cada persona trans a vivir de cualquier manera que se sienta auténtica y cómoda para ellos -añadió-. Marcharía contigo si te discriminaran por ser trans. Al mismo tiempo, mi vida ha sido moldeada por ser mujer. No creo que sea odioso decirlo ".

Por último, la escritora no dudó en afirmar: "Si el sexo no es real, no hay atracción hacia el mismo sexo. Si el sexo no es real, la realidad vivida de las mujeres a nivel global se borra. Conozco y amo a las personas trans, pero borrar el concepto de sexo elimina la capacidad de muchas personas de hablar de sus vidas de manera significativa. No es odio decir la verdad ", finalizó.

Cabe recordar que Rowling ya había sido acusada el año pasado de ser una TERF (siglas en inglés para Feminista Radical Trans-Excluyente) luego de expresar su apoyo a la investigadora Maya Forstater, que había perdido su puesto en el Centro para el Desarrollo Global (CGD) tras tuitear que "los hombres no pueden convertirse en mujeres".