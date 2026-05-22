La explosión de un astillero en Nueva York deja 30 heridos, tres de ellos graves

Un incendio y una explosión en un astillero de Staten Island, en la ciudad de Nueva York, dejó este viernes al menos 30 personas heridas, incluidas tres con lesiones graves.

El hecho se originó alrededor de las 15:30 (hora de Nueva York), cuando el Departamento de Bomberos recibió un reporte de que dos trabajadores estaban atrapados en un espacio confinado en el muelle.

Al llegar al lugar, los bomberos encontraron un incendio que ardía en el sótano de una estructura metálica del muelle, indicó AP.

Los Bomberos de NUeva York en Staten Island. Foto: FNTV

Los equipos aún combatían el incendio cuando se produjo una gran explosión en el lugar aproximadamente 50 minutos después.

El incidente desencadenó una respuesta de emergencia masiva, con decenas de vehículos del Departamento de Bomberos de Nueva York y de la Policía de Nueva York desplegados en la zona.

A la vez, un helicóptero realizaba labores de vigilancia desde el aire.

Los servicios de emergencia trasladaron a todas las víctimas a hospitales locales.

La ciudad alertó a los residentes sobre posibles retrasos importantes en el tráfico, cierres de carreteras e interrupciones en el transporte público, informó New York Post.

Trabajaron más de 200 bomberos y personal médico de emergencia de 68 unidades. La causa del incendio y la explosión sigue bajo investigación.

Otros dos bomberos presentaban lesiones moderadas y el resto tenía lesiones leves. Entre estos últimos había dos paramédicos.

Advertencias

“Se esperan demoras en el tráfico, cierre de calles, interrupción masiva del tránsito y personal de emergencia cerca de Richmond Terrace & Avenida Mersereau, en Staten Island. Utilice rutas alternativas”, indicó un aviso al público difundido en X por el sistema oficial de notificación de emergencias de la ciudad.

Dónde fue el incendio

El área incluye varios negocios, entre ellos una empresa de tostado de café y bodegas en renta.

Richard Oviogor, quien estaba en el área, dijo a WABC-TV que escuchó dos explosiones y lo que parecía como una “gran onda de choque”.

El astillero solía ser propiedad de la compañía Bethlehem Steel, que construyó barcos para la Marina de Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial.