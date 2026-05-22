Máxima Zorreguieta habló del delicado problema de salud que atraviesa su madre: “Es una situación muy dolorosa”

Máxima Zorreguieta es extremadamente reservada en lo que a su vida personal respecta. Si bien tanto ella como su marido, el rey Guillermo Alejandro, y sus tres hijas, las princesas Amalia, Alexia y Ariane, suelen estar en el centro del ojo público y ella siempre suele mostrarse accesible y dispuesta a mantener un contacto directo con la gente, preserva su privacidad. Sin embargo, en una reciente actividad sintió la necesidad de compartir una delicada situación de salud que atraviesa su madre María del Carmen “María Pame” Cerruti, de 81 años.

El martes 19 de mayo, los reyes de los Países Bajos realizaron una visita a la región de Limburgo Central, ubicada en la frontera con Bélgica y Alemania. Recorrieron los municipios de Maasgouw, Echt-Susteren, Roerdalen y Roermond, donde conversaron con los vecinos, se interiorizaron en sus actividades, apreciaron los paisajes y disfrutaron de demostraciones artísticas y deportivas que realizaron en su honor.

Esta semana el rey Guillermo y la reina Máxima hicieron una visita a la región de Limburgo Central (Foto: Instagram @koninklijkhuis)

Según reveló el medio neerlandés AD, durante una profunda charla que tuvo lugar en la Casa de Caridad Don Camillo en Roermond, una persona llamada Aloysius le reveló a la reina que su madre sufría demencia y que él cuidaba de ella. Le admitió que la situación era difícil, puesto que los médicos le dijeron que no había posibilidades de una mejoría y que la enfermedad progresaba cada vez más.

Zorreguieta se sintió profundamente conmovida con la historia, puesto que tocó una fibra extremadamente sensible. Movilizada con lo que escuchó, decidió revelar que ella también atraviesa por una situación semejante. “Mi madre también padece demencia. Es una situación muy dolorosa”, compartió. Si bien prefirió no ahondar en detalles sobre la salud de María del Carmen, dejó en claro que atraviesa un momento delicado, para el cual cuenta con el apoyo de su marido y sus hijas y también con el de sus hermanos Martín y Juan Zorreguieta.

La reina Máxima reveló que su madre, María del Carmen “María Pame” Cerruti, sufre demencia Matias Salgado

Esta no es la primera vez que la reina de los Países Bajos habla públicamente sobre la salud de algún integrante de su familia. Según replicó el sitio Het Laatste Nieuws (HLN) durante la conferencia Clicks & Issues: Young and Online (Clics y problemas: Jóvenes y en línea), que tuvo lugar en febrero de 2025, Zorreguieta dijo que su hija menor, la princesa Ariane, sufría problemas de visión debido al “tiempo que pasa frente a la pantalla”.

A partir de esto, indicaron que una portavoz del Servicio Nacional de Información detalló que la princesa tiene dificultades para enfocar correctamente los ojos. Esto afecta su visión, puesto que es un problema que puede generar fatiga ocular, dolores de cabeza y malestar a la hora de leer o utilizar dispositivos electrónicos. La reina decidió compartir el problema de salud de Ariane para concientizar sobre las consecuencias que puede tener la alta exposición a las pantallas, dado que ella misma lo experimentó dentro de su familia.

La sesión de fotos más descontracturada y divertida de la reina Máxima con su marido y sus hijas

Como todos los años, esta semana la realeza de los Países Bajos hizo su tradicional sesión de fotos de primavera. El jueves 21 de mayo, la reina Máxima y el rey Guillermo se reunieron con sus tres hijas en el parque Clingendael, un jardín holandés creado en el siglo XX e inspirado en el arte de jardín del siglo XVI, ubicado en la localidad de Wassenaar, a pocos kilómetros de La Haya.

La sesión de fotos familiar de la realeza de los Países Bajos

Como de costumbre, los cinco se mostraron cómplices, divertidos y relajados frente a las cámaras. El rey posó con su esposa y también con su primogénita, y la reina se fotografió junto a sus tres hijas. Paralelamente, las princesas también tuvieron sus fotos individuales. Sin embargo, el gran ausente fue su perro Mambo, quien dijo presente en la mayoría de las producciones familiares que realizaron a lo largo de los años.