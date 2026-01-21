La extrema derecha de Europa se aleja de Trump por la crisis por Groenlandia

BERLÍN/PARÍS.– Los partidos europeos de extrema derecha y populistas que en su día vitorearon a Donald Trump y ganaron apoyo gracias a sus elogios, ahora se distancian del presidente estadounidense por su incursión militar en Venezuela y su intento de apoderarse de Groenlandia.

El gobierno de Trump ha respaldado repetidamente a partidos europeos de extrema derecha que comparten una postura similar en temas que van desde la inmigración hasta el cambio climático, lo que ha ayudado a legitimar movimientos que durante mucho tiempo han enfrentado el estigma en su país, pero que ahora están en auge.

La nueva Estrategia de Seguridad Nacional de Estados Unidos, publicada el mes pasado, afirmaba que “la creciente influencia de los partidos europeos patrióticos es motivo de gran optimismo”.

El centro de Nuuk, capital de Groenlandia JONATHAN NACKSTRAND - AFP

Pero estos partidos se enfrentan ahora a un dilema a medida que aumenta la desaprobación de Trump en todo el continente por sus cada vez más agresivas medidas de política exterior, y en particular por sus esfuerzos por arrebatarle Groenlandia a Dinamarca.

“Donald Trump ha incumplido una promesa fundamental de campaña: no interferir en otros países”, declaró Alice Weidel, del partido ultraderechista Alternativa para Alemania (AfD, por sus siglas en alemán), mientras que el colíder del partido, Tino Chrupalla, rechazó los “métodos del salvaje oeste”.

La AfD ha estado cultivando vínculos con la administración Trump, pero las encuestas sugieren que esto podría ya no ser beneficioso. Un sondeo de la encuestadora Forsa, publicada el martes, mostró que el 71% de los alemanes ve a Trump más como un oponente que como un aliado.

La desconfianza hacia Trump ha aumentado desde que el sábado prometió imponer aranceles a varios países europeos, como Alemania, Francia, Suecia y Gran Bretaña, hasta que Estados Unidos pueda comprar Groenlandia. La semana pasada, estos países enviaron personal militar a la vasta isla ártica a petición de Dinamarca. Este miércoles, el mandatario finalmente dio marcha atrás con esa amenaza.

El dirigente francés Jordan Bardella, líder de Agrupación Nacional Michel Euler� - AP�

El líder del partido francés Reunión Nacional (RN), Jordan Bardella, dijo que Europa debe reaccionar, refiriéndose a las “medidas anticoerción” y a la suspensión del acuerdo económico firmado el año pasado entre la UE y Estados Unidos.

El partido populista británico Reform UK, cuyo líder, Nigel Farage, ha alardeado durante mucho tiempo de sus estrechos vínculos con Trump, afirmó que era difícil determinar si el presidente estaba fanfarroneando.

“Pero usar amenazas económicas contra el país que ha sido considerado su aliado más cercano durante más de 100 años no es lo que esperaríamos", declaró Reform UK en un comunicado publicado el 19 de enero.

“Trump se parece cada vez más a un Rey Midas invertido. Todo lo que toca se convierte en mierda”, escribió por su parte Mattias Karlsson, a menudo citado como el ideólogo principal del partido ultraderechista Demócratas de Suecia.

El politólogo Johannes Hillje afirmó que siempre sería difícil para los nacionalistas forjar una política exterior común “porque los intereses nacionales no siempre convergen”.

Mantenerse afuera del conflicto

No todos los partidos europeos de extrema derecha y populistas han sido tan críticos. Algunos, como el ultraderechista Partido por la Libertad holandés y el español Vox, elogiaron a Trump por destituir al presidente venezolano Nicolás Maduro, pero guardaron silencio sobre sus amenazas sobre Groenlandia.

Otros, como el presidente polaco Karol Nawrocki y el gobierno nacionalista del primer ministro húngaro Viktor Orban, han pedido que la cuestión de Groenlandia se resuelva bilateralmente entre Estados Unidos y Dinamarca.

El húngaro Viktor Orban quiere que Dinamarca se las arregle sola con Estados Unidos NICOLAS TUCAT� - AFP�

El primer ministro checo, Andrej Babis, publicó un video en redes sociales en el que blandía un mapa y un globo terráqueo para mostrar la extensión de Groenlandia y la proximidad a Rusia en caso de que esta lanzara un misil. “Estados Unidos tiene un interés a largo plazo en Groenlandia; ya no es solo una iniciativa de Donald Trump”, declaró, pidiendo una solución diplomática.

La primera ministra italiana derechista, Giorgia Meloni, considerada una de las líderes europeas más cercanas a Trump, afirmó que su decisión de imponer aranceles a los aliados europeos fue un “error”.

“Hablé con Donald Trump hace unas horas y le dije lo que pienso”, declaró el domingo, añadiendo que creía que había “un problema de entendimiento y comunicación” entre Washington y Europa. Este miércoles, celebró el anuncio de Trump de que suspendía esas amenazas. “Como Italia siempre ha mantenido, es fundamental seguir fomentando el diálogo entre países aliados”, dijo.

El viceprimer ministro italiano, Matteo Salvini, líder del partido de extrema derecha Liga, atribuyó las renovadas tensiones comerciales a los países europeos que enviaron soldados a Groenlandia. “El afán por anunciar el envío de tropas aquí y allá está dando sus frutos", escribió en X.

Por Sarah Marsh y Elizabeth Pineau