La familia de un migrante mexicano asesinado por ICE le reclama una compensación al gobierno de Trump

CHICAGO.- La familia de Silveiro Villegas González, un migrante mexicano asesinado por un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en 2025, reclama que el tiroteo fue “ilegal” y pedirá por una compensación al gobierno de Donald Trump.

El abogado de los allegados de la víctima, Jonathan Manes, aseguró en diálogo con AP que exigirá por “una suma muy grande por daños y perjuicios”, aunque evitó detallar el número preciso del monto.

En el escrito presentado ante la Justicia, el letrado afirmó que el tiroteo que derivó en la muerte de González fue “ilegal y totalmente evitable”.

El tiroteo ocurrió cerca de Grand Avene y Elder Lane, en Franklin Park X (antes Twitter) @mandophotos - X (antes Twitter) @mandophotos

“La manera en que el gobierno ha intentado de forma automática difamar a Silverio y decir que [el accionar policial] estuvo justificado no nos sugiere que vayan a estar dispuestos a llegar a un acuerdo”, agregó.

González murió el 12 de septiembre de 2025 durante la “Operación Midway Blitz” que desarrolló el ICE en Chicago. Según informó en aquel entonces el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), el migrante, de 38 años al momento del hecho, arrastró a un oficial de ICE al intentar escapar de un control.

De acuerdo a la versión del organismo estadounidense, cuando el efectivo temió por su vida resolvió disparar contra González, quien falleció en el acto.

Un agente del ICE dispara a migrante que lo atropelló en una parada de tránsito en Illinos

“Nuestro agente del orden público cumplió con su entrenamiento, empleó la fuerza apropiada y aplicó la ley correctamente para proteger al público”, indicó la subsecretaria de Seguridad Nacional, Tricia McLaughlin, tras el hecho.

Además, aseguró que los activistas que se hallaban en protesta por la muerte de González habían difundido desinformación sobre el caso, socavando “la seguridad pública de los agentes y de las personas detenidas”.

Sin embargo, los abogados de la familia sostienen una versión distinta sobre los hechos. De acuerdo a un análisis independiente que incluyeron en el reclamo, Villegas fue demorado por dos agentes que se hallaban a cada lado de su auto. Cuando intentó alejarse del carril, uno de ellos se habría sujetado de una de las ventanillas.

Agentes del ICE trabajando en la escena X (antes Twitter) @mandophotos - X (antes Twitter) @mandophotos

El informe indica que el efectivo no se hallaba en la trayectoria del vehículo y que en realidad le disparó al migrante por la espalda, provocando que chocara posteriormente contra un camión.

A su vez, detalla que un médico forense determinó que la trayectoria del tiro fue hacia abajo. “Por lo tanto, el agente del ICE estaba de pie del lado del conductor del vehículo de Silverio cuando efectuó el disparo mortal, ejecutando de hecho, a Silverio a corta distancia”, relató el abogado de la familia.

Por otro lado, el letrado resaltó que González vivía hace 18 años en Estados Unidos, era padre de dos hijos y que no contaba con antecedentes penales.

Con información de Associated Press