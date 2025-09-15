Qué se sabe del caso en el que un agente del ICE mató a un migrante mexicano en Chicago, según la versión del DHS

Un operativo del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en Chicago, Illinois, desató la polémica luego de que un agente matara a un migrante mexicano de un disparo. En este contexto, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) brindó detalles del caso.

Quién era el migrante mexicano que murió por un disparo del ICE en Chicago

En un comunicado oficial, la agencia federal informó que, durante la mañana del viernes 12 de septiembre, agentes del ICE hacían un control rutinario en Franklin Park, en un suburbio de Chicago, Illinois. En esa zona y dentro de su vehículo se encontraba Silverio Villegas-González, un migrante de México de 38 años.

El migrante mexicano tenía 38 años y se desempeñaba como cocinero en EE.UU. X/@ConsulMexCho

De acuerdo a la versión del DHS, el extranjero se negó a seguir las indicaciones del ICE: no se detuvo ante la señal de alto y siguió su camino. En su huida, atropelló a su paso a uno de los agentes y lo “arrastró a una distancia significativa”.

Según el organismo, cuando “temió por su vida”, disparó su arma de fuego contra el hombre. El oficial se encuentra estable tras sufrir lesiones, mientras que el migrante falleció.

Según informó el Consulado General de México en Chicago, Villegas-González nació en Michoacán y se trabajaba en Estados Unidos como cocinero.

En tanto, el DHS indicó que no hay información sobre el momento en que ingresó a EE.UU., pero subrayó que no tenía permiso ni estatus legal. Además, indicaron que tenía antecedentes por conducción imprudente.

El comunicado del DHS tras el operativo fatal del ICE en Chicago

La subsecretaria de Seguridad Nacional, Tricia McLaughlin, defendió el accionar del ICE durante el operativo en Chicago: “Nuestro agente del orden público cumplió con su entrenamiento, empleó la fuerza apropiada y aplicó la ley correctamente para proteger al público”.

“Los videos en redes sociales y los activistas que animan a los inmigrantes indocumentados a resistirse a las fuerzas del orden público no solo difunden desinformación, sino que también socavan la seguridad pública, así como la de nuestros agentes y las personas detenidas”, agregó.

El ICE realizó un operativo de tránsito en el suburbio de Chicago Facebook Immigration And Customs Enforcement (ICE) - Facebook Immigration And Customs Enforcement (ICE)

Asimismo, el DHS insistió con que “las fuerzas del orden del ICE se enfrentan a un aumento del 1000% en las agresiones en su contra”.

La reacción de Pritzker al desenlace del operativo migratorio en Franklin Park

El gobernador de Illinois escribió una publicación en Facebook el viernes pasado, cuando se desarrolló el operativo fatal del ICE en el suburbio de Chicago. “Soy consciente del preocupante incidente en Franklin Park”, puntualizó.

En ese momento, aclaró que aún no había datos precisos al respecto y enfatizó que “la gente de Illinois merece información completa y objetiva sobre lo que pasó”para asegurar la transparencia y la rendición de cuentas”.

El gobernador estatal compartió un mensaje tras el desenlace del operativo del ICE en Chicago Facebook/Governor JB Pritzker

Este incidente fatal en Chicago aumenta aún más la tensión entre el gobierno local y la administración Donald Trump, que mantiene sus amenazas de enviar a la Guardia Civil a la ciudad más importante de Illinois.

Asimismo, a comienzos de septiembre, la Casa Blanca aprobó la “Operation Midway Blitz“, que consiste en aumentar la presencia de agentes migratorios y de los operativos en las calles de Chicago.