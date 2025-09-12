El desembarco del ICE en Chicago se cobra la vida de un migrante: la reacción del gobernador JB Pritzker

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) confirmó que este viernes por la mañana, un agente del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) le disparó en un suburbio de Chicago a un migrante en una parada de tránsito, debido a que el detenido supuestamente intentó huir y lo atropelló.

Agente del ICE mata a migrante en Franklin Park

La agencia federal señaló en un comunicado que el incidente ocurrió mientras se llevaba a cabo un operativo policial en el que el objetivo era Silverio Villegas González, un inmigrante ilegal con antecedentes de conducción imprudente.

El tiroteo ocurrió cerca de Grand Avene y Elder Lane, en Franklin Park X (antes Twitter) @mandophotos - X (antes Twitter) @mandophotos

“El extranjero se resistió al arresto, intentó huir de la escena y arrastró a un oficial de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) una distancia significativa con su automóvil”, indica el DHS.

El oficial sufrió múltiples lesiones y se encuentra estable, mientras que el inmigrante fue declarado muerto. De acuerdo con CNN, la parada de tráfico se colocó en Franklin Park, una comunidad a unos 15 kilómetros al oeste del centro de Chicago.

Un agente del ICE dispara a migrante que lo atropelló en una parada de tránsito en Illinos

La comunicación del Departamento explicó que los agentes del ICE detuvieron a Villegas, quien se negó a obedecer las órdenes de las autoridades y se dirigió con su auto hacia ellos, lo que ocasionó que uno de los oficiales fue atropellado y arrastrado, momento en el que disparó su arma.

Qué dijo el gobernador JB Pritzker tras la muerte del migrante en Franklin Park

La primera reacción pública del gobernador de Illinois, JB Pritzker, fue solicitar una investigación completa. “Esta es una situación en desarrollo”, dijo en su cuenta de X (antes Twitter).

“... la gente de Illinois merece un informe completo y objetivo de lo que sucedió hoy para garantizar la transparencia y la rendición de cuentas”, señaló.

El mensaje del gobernador de Illinois, JB Pritzker, tras la muerte del migrante en Chicago, a manos del ICE Captura de X: @GovPritzker

El mensaje del DHS tras el fatal operativo del ICE

La subsecretaria del DHS, Tricia McLaughlin, dijo: “Oramos por la pronta recuperación de nuestro agente del orden público. Cumplió con su entrenamiento, empleó la fuerza apropiada y aplicó la ley correctamente para proteger al público y a las fuerzas del orden público”.

McLaughlin dijo que, según su opinión, los videos virales en redes sociales y los activistas que animan a los inmigrantes a resistirse a las fuerzas del orden público no solo difunden desinformación, sino que también socavan la seguridad pública, así como la de los agentes y las personas detenidas.

Agentes del ICE detuvieron a Silverio Villegas González, quien falleció al intentar huir de la parada de tráfico X (antes Twitter) @mandophotos - X (antes Twitter) @mandophotos

Reportan escuela cerrada y presencia del FBI

Diversos medios, locales y estadounidenses reportan que agentes del Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) procesan la escena. La oficina indicó a NBC Chicago que “que estaba ayudando a los agentes del orden público en respuesta al incidente”.

De acuerdo con el medio, el incidente ocurrió cerca de Grand Avene y Elder Lane y llevó a una escuela a realizar un protocolo “seguro”. En una carta enviada a las familias de la zona señalaba: “El Distrito 84 ha sido notificado de un incidente policial en las inmediaciones. Como medida de precaución, hemos puesto a Hester y a Passow en zona de seguridad”.

En redes sociales circulan imágenes en las que se observa a personal del FBI trabajar en la escena del incidente X (antes Twitter) @mandophotos - X (antes Twitter) @mandophotos

El mensaje continuaba con la indicación de que todas las puertas estaban cerradas durante el protocolo y nadie podía salir o entrar al edificio. “Las clases continuarán, pero es posible que los estudiantes no puedan salir hasta que se resuelva la situación. Les informaremos una vez que se levante el bloqueo”, añadieron las autoridades escolares.

NBC destaca que la muerte de Villegas se produce la misma semana en que el ICE lanzó la campaña de control migratorio Operación Midway Blitzen todo el estado de Illinois, con especial atención a Chicago.