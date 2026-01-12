Trump impone aranceles del 25% a todos los socios comerciales de Irán para aumentar la presión sobre el régimen

WASHINGTON.- Donald Trump anunció este lunes que Estados Unidos impondrá aranceles del 25% a todos los socios comerciales de Irán. Esta medida punitiva tiene como objetivo presionar a Teherán tras la violenta represión contra las protestas nacionales que ya dejan un saldo de casi 600 muertos.

Trump aseguró que estas tarifas entrarán en vigor de forma inmediata. El foco de esta ofensiva económica recae sobre potencias y economías emergentes como China, Brasil, Turquía y Rusia, naciones que mantienen vínculos de negocios activos con el régimen iraní.

"Effective immediately, any Country doing business with the Islamic Republic of Iran will pay a Tariff of 25% on any and all business being done with the United States of America. This Order is final and conclusive...." - PRESIDENT DONALD J. TRUMP pic.twitter.com/UQ1ylPezs9 — The White House (@WhiteHouse) January 12, 2026

“Con vigencia inmediata, cualquier país que realice negocios con la República Islámica de Irán pagará un arancel del 25 % sobre todos los negocios que realice con los Estados Unidos de América. Esta orden es definitiva y concluyente”, dice el mensaje de Trump.

La Casa Blanca sostiene que Irán cruza una “línea roja” al utilizar fuerza letal contra civiles que se manifiestan de forma pacífica.

El presidente y su equipo de seguridad nacional evalúan “opciones muy fuertes”, que abarcan desde ataques cibernéticos hasta acciones militares directas por parte de Estados Unidos o Israel.

Según Trump, el gobierno iraní “empieza a cruzar” ese límite peligroso, lo que justifica una respuesta económica de esta magnitud.

Caos absoluto, muertos y detenciones

La situación interna en Irán es de un caos absoluto. Más de 500 protestas estallaron en las 31 provincias del país. La Agencia de Noticias de Activistas por los Derechos Humanos reporta 572 muertos y más de 10.600 detenciones.

Entre los fallecidos se cuentan 510 manifestantes y 89 miembros de las fuerzas de seguridad.

No obstante, la ONG Derechos Humanos en Irán sugiere que el saldo real es mayor y supera los 648 fallecidos. El gobierno iraní cortó el acceso a internet y a las redes telefónicas en un intento de silenciar las denuncias de violencia.

El colapso del rial

El motor de este descontento es el colapso total de la economía persa.

El rial, la moneda local, sufrió un desplome histórico y cotiza a más de 1,4 millones por dólar.

La inflación anual escala al 40%, lo que dispara el precio de alimentos básicos como la carne y el arroz. Además, la eliminación de los subsidios a la nafta y el fin del tipo de cambio preferencial para importaciones sumió a la población en la desesperación. Las manifestaciones, que surgieron por reclamos económicos, ahora exigen el fin de la teocracia.

En el plano geopolítico, Irán se encuentra en su momento de mayor debilidad. El autodenominado “Eje de la Resistencia” está diezmado. Israel desarticuló a Hamas en Gaza, mientras que Hezbollah en el Líbano perdió a gran parte de su cúpula.

A esto se suma el derrocamiento de Bashar al-Assad en Siria, un aliado clave de Teherán. Incluso en el hemisferio occidental, la captura de Nicolás Maduro por tropas norteamericanas envió un mensaje de advertencia directo a los líderes iraníes.

Trump afirma que, pese a su retórica agresiva, Irán “quiere negociar” porque sus líderes están “cansados de recibir golpes” de Estados Unidos.

Sin embargo, Teherán mantiene una postura desafiante y advierte que las fuerzas estadounidenses e israelíes son “objetivos legítimos” si Washington usa la fuerza.

Mientras tanto, la preocupación por el programa nuclear iraní crece. Rafael Grossi, jefe del OIEA, advierte que Irán tiene capacidad para construir hasta 10 bombas nucleares si decide militarizar su programa.

La historia de enemistad entre Irán y Estados Unidos tiene raíces profundas, desde el golpe de Estado de 1953 hasta la Revolución Islámica de 1979 y la crisis de los rehenes.

Tras décadas de una diplomacia reticente, el retiro unilateral de Trump del acuerdo nuclear en 2018 reavivó las tensiones que hoy alcanzan un punto de ebullición.

Con estos nuevos aranceles, el presidente estadounidense obliga al mundo a elegir bando: o comercian con la economía más grande del planeta o mantienen sus vínculos con el convulso régimen de Teherán.

