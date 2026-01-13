Brasil: una pareja y su hijo de cuatro años murieron tras recibir una descarga eléctrica de un cable de alta tensión

Una pareja y su hijo de cuatro años murieron electrocutados el viernes en una zona rural de Maricá, en la región metropolitana de Río de Janeiro. El episodio ocurrió luego de que un cable de alta tensión caído, aún electrificado, entrara en contacto con las víctimas, según consignó CNN Brasil.

Las víctimas fueron identificadas como Júlia Lyandy Chagas, João Victor Vargas Ormond Gomes y Brian Vargas, el hijo de ambos. La secuencia se inició cuando la mujer practicaba manejo a bordo de una motocicleta sobre la calle Comandante Celso, en el barrio Silvado. En ese trayecto, cayó sobre un cable de alta tensión roto.

Al advertir la situación, su pareja intentó asistirla y también quedó expuesto a la corriente. El niño, que se encontraba cerca de sus padres, sufrió la descarga al aproximarse a ellos. Los tres fallecieron en el lugar.

Testigos citados por el portal señalaron que la familia regresaba de visitar una cascada y estaba mojada, un factor que podría haber intensificado el impacto de la descarga eléctrica. El Cuerpo de Bomberos de Maricá fue convocado, pero su intervención solo fue posible después de que se interrumpiera el suministro eléctrico.

Vecinos del lugar indicaron que habían solicitado con anterioridad la reparación del tendido eléctrico dañado. Tras el hecho, se realizaron peritajes en el área y la investigación quedó a cargo de la Comisaría 82 de Maricá.

En un comunicado, Enel Rio -compañía de distribución de energía eléctrica que opera en la mayor parte de Río de Janeiro- expresó su pesar por lo ocurrido y aseguró que, una vez notificada del accidente, envió equipos técnicos para garantizar condiciones seguras de trabajo a los bomberos. La empresa indicó además que investiga las causas del incidente y que mantiene contacto con los familiares de las víctimas para brindar asistencia.