La guerra entre Evo y Mesa por una auditoría se extiende a las calles

Las protestas en Bolivia llevan más de una semana y continúan en la calle, mientras el presidente, Evo Morales, y el candidato opositor, Carlos Mesa, discuten por una auditoria a los resultados electorales, que la oposición calificó de fraudulentos.

LA PAZ.- Los enfrentamientos que se desataron en Bolivia tras el resultado de las elecciones no cesan y la tensión sigue en ascenso. Las protestas llevan más de una semana y continúan en la calle, mientras el presidente, Evo Morales, y el candidato opositor, Carlos Mesa, discuten por una auditoria a los resultados electorales, que la oposición calificó de fraudulentos.

Las protestas en Bolivia se desencadenaron el pasado 20 de octubre cuando el Tribunal Supremo Electoral (TSE) suspendió sorpresivamente la publicación de los resultados de los comicios y finalmente otorgó al presidente Evo Morales la victoria que convalidó un cuarto mandato. En este escenario, Mesa denunció fraude electoral y el reclamo se trasladó a las calles y se incrementó con el correr de los días.

"El señor Carlos Mesa ha hecho un esfuerzo violento, terrible y abusivo para desconocer esta victoria", dijo el vicepresidente, Álvaro García Linera. "Y es por eso que nosotros, de la manera más transparente, segura y confiada en la soberanía del pueblo es que hemos invitado a una auditoría internacional (...) El día de hoy queremos pedirle al señor Carlos Mesa, al candidato perdedor, que se sume a la auditoría que llevará adelante la OEA", añadió.

Los partidarios del presidente de Bolivia, Evo Morales, tocan música mientras participan en una protesta en La Paz Crédito: Reuters

Horas después, Mesa, que gobernó Bolivia entre el 2003 y el 2005, respondió que sólo aceptará la auditoría si el gobierno reconocía que los resultados de la revisión de la OEA fueran vinculantes o de obligatorio cumplimiento.

La auditoría fue planteada la semana pasada por Morales al secretario general de la OEA, Luis Almagro, después de que la oposición denunciara fraude en las elecciones. Almagro respondió de manera positiva y planteó un análisis integral y vinculante de los resultados de la auditoría, que aún no tiene fecha. Hasta ahora no se ha informado cuándo podría comenzar la revisión de los votos ni cuánto tardaría en dar sus resultados.

"El gobierno nos pregunta a nosotros y yo le contrapregunto: ¿están dispuestos a reconocer que el resultado final del TSE, que no es otra cosa que un instrumento del gobierno, no son los resultados que se pueden aceptar?", dijo Mesa. Y agregó: "No tenemos la menor duda de que una nueva elección sería lo ideal, siempre y cuando esa nueva elección no sea parte de una manipulación para llegar a una prolongación en el poder de Evo Morales más allá de su plazo de termino de gobierno".

Conflicto

Paralelamente, en La Paz, los opositores se manifestaron contra partidarios del oficialismo, mientras agentes de la policía se alinearon en algunas calles y utilizaron gases lacrimógenos para dispersar los enfrentamientos. En tanto, choferes de transporte público también se sumaron a las protestas con palos y piedras en un intento por romper los cortes que bloqueaban el tráfico.

Según informó la policía se detuvo a una veintena de personas y se registraron 40 heridos, varios de ellos de bala, en las ciudades de Cochabamba y Santa Cruz. En tanto, Mesa señaló que "la movilización del pueblo boliviano no se suspende, no se va a detener".

