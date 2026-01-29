Quiénes eran las 15 personas que murieron en el avión que se estrelló en Colombia

BOGOTÁ.– Un avión comercial con 15 personas a bordo se estrelló este miércoles en una zona montañosa del noreste de Colombia, cerca de la frontera con Venezuela. En la aeronave viajaban dos tripulantes y 13 pasajeros, entre ellos, un congresista y un candidato a la Cámara baja. Todavía no se conocen las causas del siniestro.

La Aeronáutica Civil (Aerocivil) entregó anoche los primeros detalles del avión de la empresa estatal Satena que se estrelló mientras cubría la ruta Cúcuta-Ocaña.

El vuelo despegó del Aeropuerto Internacional Camilo Daza, en Cúcuta, a las 11.42 y tenía previsto aterrizar a las 12.05, es decir, 23 minutos después. De acuerdo con Aerocivil, la aeronave perdió todo contacto con la torre de control hacia las 11.54, pocos minutos antes de su aterrizaje programado, y estuvo desaparecida por más de tres horas.

Las autoridades activaron de inmediato los protocolos de búsqueda, rastreo y seguridad. Equipos especializados fueron desplegados en la región y se inició la recolección de indicios que permitieran ubicar al avión, que finalmente fue hallado en el sector de Curasica, del municipio de Playa de Belén, cerca de la frontera con Venezuela, según la información entregada en el Puesto de Mando Unificado.

Los detalles del vuelo

Satena informó que el avión siniestrado era un Beechcraft 1900, de matrícula HK4709. La aeronave, según la aerolínea, era operada por la empresa Searca, una compañía de vuelos chárter que opera en Colombia.

Álvaro Bello, director técnico de investigación de accidentes de la Aeronáutica Civil, contó a El Tiempo que el pequeño avión fue fabricado en 1995 y que contaba con alrededor de 32.000 horas de vuelo. El avión, según Bello, tenía todos los permisos necesarios para operar, entre ellos la aeronavegabilidad certificada y avalada por la Aeronáutica Civil.

Bello afirmó que continúan recopilando información para determinar una línea de investigación clara. Al respecto, informó que se ha documentado que el accidente ocurrió en una zona de difíciles condiciones meteorológicas: “Tenemos identificadas unas condiciones meteorológicas adversas permanentes en el sitio del impacto”, aunque fue enfático en que todavía no hay una hipótesis oficial sobre qué pudo haber causado el siniestro.

Las víctimas del accidente

Miguel Vanegas era el piloto de la aeronave accidentada. “Tenía la licencia desde 1996. Estuvo un tiempo sin usarla, pero desde marzo de 2008 trabaja con la empresa Searca. Lleva 18 años sin haber parado de trabajar”, dijo su esposa, Lucía Cabrera, a El Tiempo. Vanegas registraba más de 10.000 horas de vuelo y no había presentado incidentes en sus rutas frecuentes hacia Vichada, Medellín y Leticia.

José de la Vega, oriundo de Medellín, era el copiloto. Se desempeñaba como piloto desde 1995 y trabajó en Aerolíneas Centrales de Colombia. Tenía experiencia en aeronaves Twin Otter, ATR-42 y Boeing 727. Según sus redes sociales, piloteaba vuelos privados hacia destinos como San Andrés, Medellín y Costa Rica.

Diógenes Quintero Amaya era congresista del Partido de la U y tenía 36 años. Abogado y especialista en Derecho Administrativo, había sido elegido en 2022 como representante a la Cámara por los Curules de Paz, los 16 escaños destinados a víctimas del conflicto armado de las regiones más afectadas por la violencia. Era un reconocido defensor de los derechos humanos en el Catatumbo, la convulsa región fronteriza con Venezuela de donde era oriundo y donde ocurrió el accidente. El Ministerio de Justicia de Colombia hizo una publicación en la red social X lamentando su fallecimiento y el del resto de las personas a bordo de la aeronave.

Natalia Cristina Acosta Salcedo se desempeñaba como asistente del congresista Quintero. Desde el equipo de trabajo de ambos difundieron un mensaje de pésame en redes sociales: “Se fueron juntos, trabajando por lo que creían, recorriendo esa tierra que tanto amaban”.

Carlos Salcedo era candidato al escaño de la Curul de Paz que hasta mitad de año iba a ocupar Quintero. Empresario, contaba con el respaldo de la Asociación de Cafeteros del Corregimiento de La Victoria (Asocafevic), en Sardinata, según el medio local La Opinión.

Rolando Enrique Peñalosa Gualdrón, neurocirujano, y su esposa, María del Carmen Díaz Rodríguez, también murieron en el accidente aéreo. “Lamentamos la partida del Dr. Rolando Enrique Peñaloza Gualdrón y de su esposa María del Carmen Díaz Rodríguez”, publicó en X la cuenta oficial del Hospital Emiro Quinterio Cañizares de Ocaña, donde trabajaba el médico.

Juan David Pacheco Mejía, exconcejal de Ocaña e hijo de la comerciante local Miladys Mejía, viajaba acompañado por su esposa, Maira Alejandra Sánchez Criado.

Maira Alejandra Avendaño Rincón era abogada y defensora de derechos humanos, oriunda de Valledupar. Trabajaba para el Consejo Noruego para Refugiados, desde donde acompañaba a víctimas del conflicto armado en la región del Catatumbo. Residía desde hacía una década en Ocaña, Norte de Santander, informó Radio Nacional de Colombia.

Karen Liliana Parales Vera era psicóloga especialista y funcionaria de World Vision Colombia, una organización cristiana internacional de ayuda humanitaria. “Nuestra colega se desplazaba cumpliendo con su labor humanitaria, demostrando hasta el último momento su compromiso inquebrantable con las comunidades más vulnerables de Colombia”, informó la organización en su página web oficial.

La cuenta de la ONU de Derechos Humanos en Colombia lamentó el fallecimiento de ambas trabajadoras humanitarias.

Anirley Julio Osorio era miembro de la Dirección de Protección y Servicios Especiales (Dipro) de la Policía Nacional, según identificaron medios locales digitales.

Gineth Rincón era una cosmetóloga ocañera. Antes del despegue de la aeronave se tomó una selfie, la última imagen registrada de los pasajeros antes del accidente.

Anayisel Quintero era esposa de Ariel Gómez Posada, quien trabaja en la institución educativa Agustina Ferro y es rector del colegio José Celestino Mutis. La institución lamentó “con profundo dolor” su fallecimiento en redes sociales.

María Torcoroma Álvarez Barbosa era comerciante y propietaria del restaurante “El Tigre”, un establecimiento tradicional del municipio de Río de Oro, en el departamento del Cesar, informó El Pilón, diario local de la región.

Esta es la lista completa de las 15 víctimas de la tragedia aérea:

Miguel Vanegas (piloto)

José De la Vega (copiloto)

Diógenes Quintero Amaya

María Torcoroma Álvarez Barbosa

Carlos Salcedo

Rolando Enrique Peñalosa Gualdrón

María del Carmen Díaz Rodríguez

Maira Alejandra Avendaño Rincón

Anayisel Quintero

Karen Liliana Parales Vera

Anirley Julio Osorio

Gineth Rincón

Natalia Cristina Acosta Salcedo

Maira Alejandra Sánchez Criado

Juan David Pacheco Mejía

