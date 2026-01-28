El Ministerio de Salud de la India reportó este martes la confirmación de dos casos positivos del virus Nipah en el estado de Bengala Occidental. La administración sanitaria coordinó un operativo de aislamiento para 196 contactos estrechos en la región oriental. El hallazgo epidemiológico motivó la activación de controles preventivos en diversos aeropuertos del sudeste asiático.

Qué se sabe sobre el brote de un virus en la India

El gobierno central identificó dos casos positivos desde el mes de diciembre y aseguró la contención del foco infeccioso. Los equipos médicos rastrearon a un total de 196 personas que mantuvieron vínculo con los pacientes. Ninguno de estos sujetos presentó síntomas ni resultados positivos en los test de laboratorio.

El Ministerio de Salud de la India confirmó dos contagios positivos en el estado de Bengala Occidental AP

El organismo oficial emitió un comunicado para llevar tranquilidad ante la difusión de datos erróneos sobre la cantidad de enfermos. “la situación se está monitoreando constantemente y se tomaron todas las medidas de salud pública necesarias”, indicó el texto ministerial según la agencia AP.

Las autoridades mantienen bajo estricta vigilancia la zona afectada para evitar nuevos focos de contagio. La respuesta sanitaria incluyó el despliegue de brigadas médicas y la disposición de zonas de cuarentena obligatoria para los sospechosos. El monitoreo permanente sobre los grupos de riesgo constituye la principal herramienta para frenar el avance de la enfermedad en el territorio.

Las autoridades sanitarias rastrearon a 196 personas vinculadas a los casos detectados desde diciembre Public relations department of S�

Cuáles son las medidas de prevención en los aeropuertos asiáticos

Diferentes naciones vecinas reaccionaron con cautela y endurecieron las inspecciones en sus fronteras. Tailandia e Indonesia instalaron escáneres térmicos en los ingresos internacionales para evaluar la temperatura de los viajeros procedentes de la zona de riesgo. En la terminal de Suvarnabhumi, en Bangkok, los funcionarios asignaron sectores de estacionamiento exclusivos para aeronaves con origen en Bengala Occidental.

Malasia elevó el nivel de alerta epidemiológica y fortaleció los exámenes sanitarios en sus puertos de entrada. El Ministerio de Salud malasio vigila la posibilidad de una transmisión transfronteriza tras los registros esporádicos en la región. Por su parte, el gobierno de Myanmar recomendó a su población evitar traslados no esenciales hacia el área del brote.

El aeropuerto de Suvarnabhumi en Bangkok instaló escáneres térmicos para los pasajeros de vuelos directos desde la zona afectada HUW EVANS PICTURE AGENCY

Las autoridades birmanas reforzaron la capacidad de sus laboratorios y exigieron atención médica inmediata para quienes regresen de la India con fiebre. En Vietnam y China, los controles se concentran en la seguridad alimentaria y la capacitación de personal médico en las zonas limítrofes.

Qué es el virus Nipah y cómo ocurre el contagio

Este patógeno es una infección zoonótica que los científicos identificaron por primera vez en Malasia hace casi tres décadas. El huésped natural del virus es el murciélago frugívoro, aunque el contacto con cerdos infectados también facilita el salto a los humanos. La transmisión entre personas existe pero ocurre de forma limitada mediante el contacto estrecho con pacientes enfermos o sus cuidadores.

Los murciélagos frugívoros actúan como el huésped natural de esta infección zoonótica identificada en Malasia SAI AUNG MAIN� - AFP�

La Organización Mundial de la Salud califica a esta enfermedad como un patógeno prioritario por su potencial para generar epidemias. La tasa de mortalidad del Nipah varía entre el 40% y el 75%, una cifra muy superior a la del coronavirus, pero su capacidad de propagación masiva es menor debido a la baja contagiosidad entre humanos. El consumo de alimentos contaminados por excreciones de animales portadores representa una de las principales vías de riesgo para la población civil.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.