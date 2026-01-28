Francia: casi 300 evacuados tras un incendio en una reconocida estación de esquí en los Alpes

Un enorme incendio se desató este miércoles en la reconocida estación de esquí de Courchevel, en los Alpes franceses, que obligó a más de 300 personas a evacuar las inmediaciones. Más de 100 bomberos tuvieron que presentarse en el lugar para intentar controlar las grandes llamas que azotaron el establecimiento.

La estación de Courchevel se encuentra en de Les Trois Vallées, una de las zonas de esquí más grandes del mundo, y es un destino apreciado por la clientela internacional adinerada. Forma parte del Hotel des Grandes Alpes.

Casi 300 personas debieron evacuaron la estación de esquí

El incendio se inició cerca de las 19 (hora local), según informó la prefectura de la región de Savoie en su página web. Videos publicados en redes sociales mostraban el gigantesco fuego que incineraba rápidamente las edificaciones de madera. Incluso en las grabaciones podía escucharse el sonido de las llamas consumiendo el techo, los pisos y las paredes mientras varios esquiadores miraban perplejos.

En uno de los videos se distinguía claramente que el inicio del foco ígneo ocurrió en la última planta del hotel cinco estrellas, donde los bomberos subieron con mangueras y equipos para apaciguar las llamas. Al caer la noche seguían trabajando en el lugar y las autoridades registraron cuatro bomberos heridos leves. En total hay 131 socorristas que continúan en sus esfuerzos por extinguirlo.

Más de 100 bomberos trabajan en el lugar

De los casi 300 evacuados, 90 eran clientes y personal del hotel de lujo. Los 200 restantes eran del vecino Hotel Le Lana, que fueron trasladados por el riesgo elevado de propagación. Los huéspedes fueron alojados en otros hoteles.

El sitio francés 20 minutes confirmó que el fuego quedó bajo control este miércoles por la tarde, después de más de 20 horas de trabajo por parte de bomberos y los equipos de asistencia.

Se desconoce cómo se originaron las llamas. “Los bomberos trabajan sin descanso. Es un incendio difícil, intenso, muy agotador y se propaga muy rápidamente”, había señalado la prefecta de Saboya, Vanina Nicoli, durante una conferencia de prensa.

El fuego podía distinguirse desde lejos

El antecedente de Crans-Montana

Las medidas de seguridad de la región están siendo objeto de escrutinio. Semanas antes de las llamas en los Alpes franceses, un incendio se desató en un bar en la estación suiza de Crans-Montana en una fiesta de Año Nuevo. Dejó 40 muertos y 116 heridos en un bar colmado en la exclusiva estación de uno de los destinos de esquí más cotizados de Europa.

El siniestro inició a la 1.30 (hora local) en pleno festejo en el bar Le Constellation por un “fuego de origen indeterminado”. Las autoridades todavía investigan las causas detrás del incendio, aunque la fiscal del cantón suizo de Valais, Béatrice Pilloud, sostuvo que creen que “se originó por bengalas o velas colocadas sobre botellas de champagne, acercadas demasiado al techo”. “Eso produjo un incendio muy rápido y generalizado”, dijo en conferencia de prensa.

El interior bar tras el incendio en Crans-Montana -� - POLICE CANTONALE VALAISANNE�

La explosión podría haber sido provocada por una “combustión súbita” (flashover), un fenómeno relativamente frecuente en espacios cerrados, en el que el fuego se propaga de manera repentina y hace que casi todo el ambiente se incendie de forma simultánea.

A principios de enero, Pilloud ordenó la detención de Jacques Moretti, dueño del bar, para evitar un riesgo de fuego. Sin embargo, un fallo del Tribunal de Medidas Coercitivas de Valais permitió que sea puesto en libertad tras el pago de una fianza de 200 francos. La medida tuvo fuertes críticas de sobrevivientes y familiares de fallecidos de la tragedia. La esposa de Jacques y copropietaria del local, Jessica Moretti, permanece libre bajo supervisión judicial.

Con información de AFP y Reuters