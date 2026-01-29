En Davos, a Macron finalmente “se le alinearon los planetas”: ¿para qué le sirve el repunte en su popularidad?

PARÍS.- Cuando los líderes de Dinamarca y Groenlandia llegaron a París para su almuerzo del miércoles con Emmanuel Macron, el presidente francés los recibió con los anteojos de sol azules tipo aviador que ya se han convertido tanto en un elegante accesorio personal como en metáfora de una especie desenvoltura estilo Top Gun.

Su contundente mensaje no había cambiado desde la primera vez usó esos lentes la semana pasada, durante su discurso en el Foro Económico Mundial en Davos: Francia, prometió Macron una vez más, seguirá firme junto a sus vecinos frente al codicioso presidente Donald Trump, y el tema de Groenlandia “fue un llamado de atención para toda Europa sobre su estrategia”, declaró el mandatario francés.

La imagen de Macron fue convertida en meme como la película Top Gun

El Foro de Davos fue como una bendición del cielo para Macron. Los anteojos oscuros —necesarios debido a una afección ocular— y la repetición en su discurso de la frase “sin duda” (“for sure”), digna de meme, lo convirtieron en una sensación en redes sociales. Y su tono desafiante en Davos le valió un apoyo poco común en el fracturado panorama político francés, tras un año en el que los votantes lo castigaron por impulsar una impopular reforma jubilatoria y muchos los consideraban un “pato rengo”, que perdió su poder real.

🇫🇷🌍 INSOLITE | Emmanuel Macron fait désormais le tour du monde avec son incontournable "for sure".pic.twitter.com/0J3PYAonI9 — AlertesInfos (@AlertesInfos) January 23, 2026

Y de vuelta en casa lo esperaban más buenas noticias. El último primer ministro designado por Macron, Sébastien Lecornu, está a punto de lograr la aprobación del presupuesto en la ingobernable Asamblea Nacional francesa, una tarea que terminó expulsando a los dos hombres anteriores que había elegido para el cargo. Por primera vez desde su desafortunada decisión de convocar a elecciones parlamentarias en 2024, Francia parece encaminarse a un período de relativa estabilidad política, al menos hasta las elecciones presidenciales del año próximo.

Por fin, tras rozar los niveles de popularidad más bajos jamás registrados para un presidente francés, la estrella de Macron parece estar repuntando, aunque sea modestamente.

Emmanuel Macron, junto a su esposa, Brigitte Emma Da Silva - AP

La pregunta es qué puede hacer con este tardío resurgimiento. Con poco más de un año restante en el cargo, ¿podrá liderar a Europa en la elaboración de una respuesta a la visión geopolítica de Trump, que se basa no en la fuerza de la razón, sino en la razón de la fuerza? ¿Podrá empezar a hacer realidad su visión de una Europa autosuficiente y con “autonomía estratégica”, idea que viene defendiendo desde su elección en 2017 pero que muchas veces fue desestimada?

“Todo depende de él. Creo que ya dejó su huella y ahora le toca hacer algo, tomar la iniciativa”, dice Raphaël Llorca, analista de la Fundación Jean-Jaurès, una organización de investigación con sede en París, quien ha escrito extensamente sobre Macron.

“Ahora se le alinearon todos los planetas”, apunta Llorca.

Visión internacional

Ahora que la crisis interna por el momento amainó, los analistas creen que Macron, de 48 años, ya no enfrentará presiones para que renuncie ni para que convoque a elecciones anticipadas, y eso le permitirá explorar la escena internacional.

Manifestantes anti Macron en París Christophe Ena - AP

Llorca tiene la esperanza de que Macron alcance esa gran visión de una Europa unida, soberana y autosuficiente que articuló por primera vez en su histórico discurso en La Sorbona en 2017.

Sin embargo, más allá de los discursos y los gestos simbólicos, la visión de Macron sigue enfrentando grandes obstáculos, empezando por la desarticulación del liderazgo europeo, que complica las posibilidades del continente de encolumnarse detrás de objetivos ambiciosos.

El caos interno hizo menguar la influencia de Francia dentro de la Unión Europea (UE), en un momento en que por las presiones de Trump y las amenazas de Rusia, el bloque tuvo que empezar a ejercer un papel central en la coordinación de su política de defensa. La propia Francia se ha mostrado reacia a algunos cambios, como permitir que el Reino Unido participe plenamente en un sistema común de compras de material militar. Y los encontronazos con Alemania tienen paralizados los planes para la construcción de un avión de combate europeo de última generación.

El presidente francés Emmanuel Macron y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen

Las dificultades financieras de Francia, causa principal de una parálisis presupuestaria de meses de duración, limitarán su capacidad para rearmar a su ejército al nivel de sus vecinos alemanes. Según los analistas, con sus niveles de gasto actuales, Francia no está en camino de cumplir el compromiso de los países miembros de la OTAN de destinar el 5% de su PBI a programas defensa para 2035.

Además, con las elecciones del año próximo en ciernes, los partidos políticos franceses tendrán pocos motivos para regalarle a Macron alguna victoria importante, ni siquiera en cuestiones relacionadas con la defensa y la seguridad.

“El gobierno no tiene mayoría en la Asamblea”, dice Mujtaba Rahman, experto en Francia de la consultora de riesgos Grupo Eurasia. “El incentivo de los demás partidos es justamente distanciarse del legado de Macron”.

Además, existe el temor de que el próximo año tome el control de Francia el partido de extrema derecha Reunión Nacional (RN), que lidera las encuestas de opinión. Eso a su vez siembra profundas dudas sobre el papel de Francia en Europa, empezando por su apoyo a la adhesión de Ucrania a la UE. RN tiene una postura ambivalente respecto a Rusia, y algunos de sus miembros se muestran reacios a enfrentarse a Vladimir Putin.

El premier británico, Keir Starmer, junto al presidente francés, Emmanuel Macron TOBY MELVILLE� - POOL�

Los presidentes franceses gozan de un amplio margen de maniobra en materia de defensa, seguridad y relaciones exteriores, algo que Macron supo aprovechar en medio de sus dificultades políticas internas. Junto con el primer ministro británico Keir Starmer, el mandatario francés jugó un papel decisivo en la organización de la “coalición de los dispuestos”, una fuerza multinacional diseñada para proteger a Ucrania en caso de un alto el fuego con Rusia.

En la defensa de Dinamarca y Groenlandia, Macron también se ha posicionado a la vanguardia de los líderes europeos. En diciembre, realizó una visita de alto perfil a Nuuk, la capital de Groenlandia, durante la cual declaró que “Groenlandia no se vende ni se toma”, y según confirmó Macron el miércoles en las redes sociales, Francia planea abrir un consulado en Nuuk en las próximas semanas.

Los analistas dicen que a casi nueve años de haber asumido la presidencia, Macron finalmente está logrando que los líderes europeos se sumen a su llamado para que Europa deje de depender del paraguas de seguridad de Estados Unidos. “En la calle tiene la reputación de ser uno de los primeros en reclamarle a Europa que se ocupe más de su propia defensa”, señala Georgina Wright, investigadora principal del Fondo Marshall para Alemania.

El premier canadiense, Mark Carney, fue la gran estrella de Davos Sean Kilpatrick� - The Canadian Press�

En Davos, Macron no habló con la elocuencia del primer ministro canadiense Mark Carney, cuya advertencia sobre una “ruptura” del orden global de la Segunda Posguerra electrizó a la audiencia. Pero el estilo más informal de Macron —con su discurso salpicado con la frase inglesa “for sure” pronunciada con acento francés— fue un éxito dentro de su país. De hecho, los DJ franceses la reprodujeron en mezclas de canciones subidas a las redes sociales.

Su mensaje —“Preferimos el respeto a los abusadores”— también resonó en un país que desde hace tiempo valora a los líderes que adoptan una postura independiente respecto a Estados Unidos. Según un nuevo sondeo de opinión publicado por la encuestadora francesa Ifop, el índice de aprobación de Macron subió dos puntos y hoy alcanza el 20%.

Pero ese índice sigue por debajo del nivel de flotación, y como el mandato de Macron tiene fecha de vencimiento también tiene poco margen para seguir mejorando en la opinión de los franceses.

“Me gusta Macron”, dijo Trump recientemente, “pero le queda poco”. Inevitablemente, durante el año que recién arranca el debate en Francia será sobre lo que vendrá después de él

Como señala Rahman: “Tal vez esto sea lo máximo a lo que puede aspirar”.

Traducción de Jaime Arrambide