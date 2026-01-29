Investigan como posible asesinato la misteriosa muerte de un banquero ucraniano en Milán que cayó por la ventana

MILÁN.– La muerte de Alexander Adarich, un exbanquero ucraniano de 54 años hallado sin vida el pasado 23 de enero tras caer desde el cuarto piso de un edificio en el centro de Milán, es investigada por la Justicia italiana como un posible homicidio cuidadosamente encubierto como suicidio. Nuevos elementos surgidos en las últimas horas reforzaron la hipótesis de un crimen premeditado y aportaron detalles sobre el complejo perfil financiero del fallecido.

El cuerpo de Adarich fue encontrado en el patio interior de un edificio de la calle Via Nerino, a pocos metros del Duomo, luego de caer desde una ventana de un departamento alquilado como alojamiento temporario. Según las reconstrucciones preliminares de las cuales se hizo eco el diario Corriere della Sera, el hombre habría muerto antes de la caída y luego habría sido arrojado al vacío desde una altura de unos 15 metros.

La investigación está a cargo de la fiscal Rosario Ferracane y de la Brigada Móvil de Milán. El análisis de las cámaras de seguridad permitió establecer que Adarich ingresó solo al edificio el 23 de enero, pero tras el hallazgo del cuerpo se observa la salida de al menos dos personas, cuya identidad aún no fue determinada. Además, los investigadores creen que otros hombres estuvieron en el departamento hasta minutos antes del hecho, lo que amplía el círculo de posibles implicados.

La policía, investiga un homicidio y está reconstruyendo los movimientos de la víctima en Milán

Un testimonio clave fue aportado por la encargada del edificio, que declaró haber visto a un hombre asomarse tras oír el golpe en el patio y luego cruzarse con esa misma persona, que le preguntó en inglés “¿Qué pasó?” antes de retirarse.

Los primeros exámenes forenses detectaron, además de las lesiones compatibles con la caída, signos de constricción en las muñecas, marcas que podrían corresponder a golpes violentos y otros indicios que no permiten descartar un estrangulamiento. La autopsia completa será realizada en los próximos días, una vez notificados los familiares en el extranjero.

Uno de los aspectos más inquietantes del caso es el hallazgo en el departamento de varios documentos de identidad de otras nacionalidades, todos con la fotografía de la víctima, incautados por la policía. La presencia de estos documentos refuerza la hipótesis de una maniobra de encubrimiento fallida o de una operación planificada que no logró borrar todas las huellas.

¿Quién era la víctima?

Adarich tenía doble nacionalidad, ucraniana y rumana. Nació en Pavlograd, cerca de Dnipro, y contaba con dos títulos universitarios, el último en Finanzas por la Universidad de Jarkov. En 2006 fue incluido en la lista de los 100 mejores directivos de Ucrania, cuando comenzaba su ascenso en el sistema bancario del país.

Su carrera se inició en 1993 en PrivatBank, y luego se consolidó en UkrSibbank, donde llegó a presidir el consejo de administración entre 2002 y 2006. Bajo su gestión, la entidad pasó de ser un banco regional a un actor relevante del mercado nacional de bonos, con vínculos comerciales con el grupo BNP Paribas. Más tarde adquirió SEB Bank Ucrania y fue propietario de Fidobank entre 2012 y 2020, hasta que la entidad fue liquidada por el Estado ucraniano.

Adarich estuvo involucrado en una investigación por presunta malversación de unos 420 millones de grivnas (unos 8 millones de euros) mediante la venta de bonos inflados a ahorristas. Tras ese episodio, reubicó parte de sus intereses empresariales en Chipre, Luxemburgo y otros paraísos fiscales, además de mantener inversiones en la zona portuaria de Odessa.

El itinerario del exbanquero en Italia también genera interrogantes. Era su primera visita a Milán, había llegado por la mañana y debía regresar a España –donde residía con su esposa– ese mismo día. El alojamiento había sido reservado del 22 al 24 de enero, pero no figuraba a su nombre. Los investigadores sospechan que fue citado para reunirse con otras personas y posiblemente cerrar un acuerdo, aunque el motivo del encuentro sigue sin esclarecerse.

Por el momento, las hipótesis descartan vínculos con el narcotráfico o con estafas comunes. La fiscalía evalúa un escenario más complejo, en el que el perfil financiero del fallecido, sus conexiones internacionales y el contexto geopolítico vinculado a la guerra en Ucrania podrían ser claves para entender el crimen.

