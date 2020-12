La hiperinflación carcome a Venezuela: supera 4000% en 12 meses

La opositora Asamblea Nacional Venezuela anunció que Venezuela registró una inflación interanual de 4087% Fuente: AFP

CARACAS.- Venezuela registró una inflación durante el mes de noviembre de 65,70% que elevó la tasa acumulada a 3.045,92% y una interanual de 4087% , informó hoy la opositora Asamblea Nacional.

Después de algunos meses de aparente desaceleración del alza de precios por la reducción del consumo, durante el confinamiento decretado por la pandemia de coronavirus, la inflación volvió a tomar fuerza por la presión del gasto para el pago de bonificaciones especiales que el gobierno de Nicolás Maduro suele ingresar a finales de año y de la campaña electoral para las cuestionadas elecciones parlamentarias de este domingo, en las que el chavismo se dispone a recuperar el control de la Asamblea Nacional. El indicador volvió a desbocarse en noviembre,publicó ayer el diario El País.

"El gobierno se quedó sin ingresos, porque la industria petrolera está destruida, porque no está recaudando impuestos y no tiene acceso a los mercados internacionales. Cualquier iniciativa que tenga, tendrá que financiarla con dinero del Banco Central de Venezuela. No tiene fuentes legítimas de financiamiento y lo que le queda es emitir esa cantidad de dinero", explicó el economista Omar Zambrano de la firma Anova al diario El País.

El "65% de inflación en noviembre. Venezuela sigue en hiperinflación. Pago de aguinaldos y bonos financiados con emisión de dinero desde el Banco Central de Venezuela (BCV) dispararon los precios", tuiteó el diputado Angel Alvarado, economista y miembro de la Comisión de Finanzas del Parlamento.

Alvarado indicó que la tasa acumulada de inflación es de 3.045,92% mientras que la interanual es de 4.087%. Además, precisó que los rubros que registraron mayor alza, fueron: esparcimiento 232,8%, servicios de comunicación 171,4%, bienes y servicios diversos 103,7%, bebidas alcohólicas y tabacos 103,6%, alquiler de viviendas 107,3%, y restaurantes y hoteles 100,3%.

Igualmente detalló que los aumentos de otros rubros: equipamiento del hogar, 96,6%; vestido y calzado, 73,1%; transporte, 70,7%; educación, 69,3%; alimentos y bebidas no alcohólicas, 44,4%; salud, 43,7% y servicios, 11,6%.

"Una familia de cuatro miembros necesitan 17.718.750 de bolívares fuertes o 16,36 dólares semanal para cubrir la carga calórica de supervivencia, equivalente al 60%", expresó.

Además, enfatizó que "los números rojos en el mes de noviembre, indican que la emisión monetaria del BCV fue de 62% y la depreciación del Bolívar fuerte de 104%".

Venezuela sufre un colapso económico acentuado por un proceso inflacionario que cumple tres años y que se ha agravado con la crisis sanitaria por la pandemia del Covid-19, que ha dejado desde que se detectaron los primeros casos, en marzo pasado, 103.548 contagios y 909 muertos, según cifras oficiales.

