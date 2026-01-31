La Iglesia cubana se ofrece de mediadora por las nuevas tensiones entre La Habana y Washington

LA HABANA. – La Iglesia cubana advirtió este sábado que las amenazas de Washington de imponer aranceles a quienes vendan petróleo a Cuba agravarán las condiciones de vida en la isla y se ofreció de mediadora entre los dos países.

“Las noticias recientes, que anuncian, entre otras, la eliminación de toda posibilidad de que entre petróleo al país, disparan las alarmas", alertó la Confederación de Obispos Católicos de Cuba en un comunicado.

Después de cortar el flujo de petróleo y la ayuda procedente de Venezuela, el presidente estadounidense Donald Trump firmó el jueves una orden ejecutiva que permite imponer aranceles a los países que vendan petróleo a Cuba, señalando que la isla supone una “amenaza excepcional” para la seguridad de Estados Unidos.

La iglesia de Nuestra Señora del Cobre, en La Habana (Archivo)

México había surgido como el principal proveedor de crudo y derivados para la isla, pero esta semana su presidenta, Claudia Sheinbaum, confirmó la interrupción de los envíos, en medio de las presiones de Washington.

Washington sostiene que el gobierno de Cuba mantiene alianzas con actores hostiles a Estados Unidos, apoya actividades consideradas terroristas y comete violaciones sistemáticas de derechos humanos, lo que, según la orden, justifica el uso de herramientas comerciales para proteger la seguridad nacional y la política exterior estadunidense.

En respuesta, el mandatario cubano Miguel Díaz-Canel denunció el viernes que la Casa Blanca “pretende asfixiar la economía cubana” con la nueva medida. Ante este escenario, los obispos cubanos consideraron que el riesgo de un “caos social” en Cuba es “real”.

“Cuba necesita cambios y son cada vez más urgentes”, afirmaron los representantes de la Iglesia y ofrecieron su “disponibilidad” para mediar entre las partes.

Una estación de servicio vacía en La Habana, en medio de la escasez de combustible ADALBERTO ROQUE - AFP

“La Iglesia Católica en Cuba continuará acompañando a este pueblo y también ofreciendo su disponibilidad para, si así se lo solicitaran, contribuir a rebajar el tono a las hostilidades entre partes", señalaron.

Díaz-Canel reiteró recientemente la disposición de su gobierno a dialogar con Estados Unidos, pero sin hacer “ninguna concesión política”. En el pasado, la Iglesia católica ha actuado a menudo como mediadora y canal de diálogo entre los dos países y tuvo un papel clave en el deshielo entre Washington y La Habana en 2015.

Escasez y apagones

Cuba atraviesa una severa crisis económica marcada por la escasez y los prolongados apagones, resultado del endurecimiento de las sanciones de Estados Unidos, la baja productividad de su economía centralizada y la caída del turismo.

Cuba produce apenas el 40% del combustible que necesita, pero dada las condiciones técnicas este apenas puede usarse para las ocho grandes termoeléctricas, unas obsoletas instalaciones con más de 30 años de uso. El resto se genera mediante plantas menores que consumen diésel, el cual debe ser importado. El gobierno tiene un incipiente programa de energía solar reforzado desde el año pasado.

Miguel Diaz-Canel encabeza una marcha de protesta contra EE.UU. en 2024 (Archivo) YAMIL LAGE - AFP

A esta situación se suma el impacto de la suspensión del suministro de petróleo venezolano tras la operación militar estadounidense que concluyó con la captura de Nicolás Maduro, el principal aliado de la isla, lo que profundizó la escasez de combustible y los apagones.

Por su parte, el gobierno de Cuba dijo que enfrentará las consecuencias de la decisión de Estados Unidos sobre el petróleo con “firmeza”, y agregó que ante la presión económica la decisión es una: “patria o muerte”.

“El Gobierno Revolucionario condena en los términos más enérgicos la nueva escalada del gobierno de los Estados Unidos contra Cuba, en su empeño por imponer un cerco absoluto a los suministros de combustible a nuestro país", dijo la Cancillería cubana la noche del viernes.

“Se confunde el imperialismo cuando confía en que con la presión económica y el empeño en provocar sufrimiento a millones de personas, se va a doblegar su determinación de defender la soberanía nacional y de impedir que Cuba caiga, una vez más, bajo el dominio estadounidense", agregó.

“Enfrentaremos la nueva arremetida con firmeza, ecuanimidad y seguridad de que la razón está absolutamente de nuestra parte. La decisión es una: ¡Patria o Muerte, Venceremos!“.

Agencias AFP y ANSA­­