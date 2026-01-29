Estados Unidos anunció que le pondrá aranceles a países que vendan petróleo a Cuba

La Casa Blanca anunció este jueves, a través de un comunicado, que Estados Unidos le impondrá aranceles a los países que le vendan petróleo a Cuba. La administración de Donald Trump aseguró que se trata de una medida para “proteger la seguridad nacional y la política exterior de acciones malignas del régimen cubano” y acusó al gobierno de Miguel Díaz-Canel de apoyar a “actores hostiles, terrorismo e inestabilidad regional”.

“La orden impone un nuevo sistema arancelario que permite a Estados Unidos imponer aranceles adicionales a las importaciones de cualquier país que proporcione directa o indirectamente petróleo a Cuba”, comunicó la Casa Blanca y autorizó a los secretarios de Estado y Comercio a tomar las medidas necesarias para implementar la medida.

En tanto, Trump afirmó que la orden será dada de baja si Cuba o los países implicados “toman medidas significativas para abordar la amenaza” o se alinean con los objetivos de seguridad nacional y política exterior de Estados Unidos.

Trump amenazó al gobierno cubano AFP/AP

El presidente republicano señaló que la medida permitirá “contrarrestar la influencia maligna” de Cuba y acusó “depredaciones del régimen comunista en apoyo a actores hostiles, el terrorismo y la inestabilidad regional”.

“El régimen cubano se alinea con numerosos países hostiles y actores malignos, albergando sus capacidades militares y de inteligencia. Por ejemplo, Cuba alberga la mayor instalación de inteligencia de señales de Rusia en el extranjero, dedicada al robo de información sensible de seguridad nacional de Estados Unidos”, detalló. Además advirtió que el país caribeño ofrece “refugio seguro” a grupos terroristas transnacionales, como Hezbollah y Hamas, y “apoya a adversarios en el hemisferio occidental, socavando las sanciones estadounidenses y la estabilidad regional”.

También acusó a Cuba de perseguir o torturar a opositores políticos, negar la libertad de expresión y de prensa, beneficiarse “corruptamente de la miseria del pueblo cubano e incitar al caos difundiendo la ideología comunista en toda la región”. “Estas acciones constituyen una amenaza inusual y extraordinaria a la seguridad nacional y la política exterior de Estados Unidos, que requiere una respuesta inmediata para proteger a los ciudadanos e intereses estadounidenses”, argumentó.

Trump acusó al gobierno de Miguel Díaz-Canel de "albergar a adversarios de Estados Unidos" Ariana Cubillos - AP

En un decreto, el presidente declaró que el gobierno de Cuba diseñó políticas estrictamente perjudiciales para su país y dijo que son contrarias a “los valores morales y políticos de las sociedades democráticas y libres”. “Continua intentando frustrar los esfuerzos de Estados Unidos para abordar las amenazas que representan países hostiles, grupos terroristas transnacionales y actores maliciosos, incluso en el hemisferio occidental”, apuntó.

“El régimen comunista persigue y tortura a sus oponentes políticos, niega al pueblo cubano la libertad de expresión y de prensa, se aprovecha corruptamente de su miseria y comete otras violaciones de derechos humanos. Por ejemplo, las familias de presos políticos enfrentan represalias por protestar pacíficamente contra el confinamiento indebido de sus seres queridos. Las autoridades cubanas hostigan a los fieles, impiden la libre asociación de las organizaciones de la sociedad civil, prohíben la libertad de prensa y niegan la libertad de expresión, incluso en internet. El régimen cubano continúa difundiendo sus ideas, políticas y prácticas comunistas por todo el hemisferio occidental, lo que amenaza la política exterior de Estados Unidos”, arremetió.

A mediados del año pasado, Trump ya había impulsado restricciones de viajes para turistas que visiten Cuba por acusar al países de ser un Estado “patrocinador de terrorismo”. A su vez, amenazó al país caribeño por no cooperar o compartir información policial con Estados Unidos. En esa ocasión también firmó un Memorando Presidencial de Seguridad Nacional (NSPM) para fortalecer la política norteamericana.