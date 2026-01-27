México suspende los envíos de petróleo a Cuba: Sheinbaum dijo que fue una “decisión soberana”

CIUDAD DE MÉXICO.- La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, confirmó el martes que ha habido suspensiones en el envío de petróleo a Cuba, pero planteó que es parte de los vaivenes habituales en el suministro a la isla y una "decisión soberana" de México y de la energética estatal y no producto de presiones externas.

Los envíos de petróleo desde el exterior son vitales para la isla que no produce el volumen de crudo suficiente

“Pemex (Petróleos Mexicanos) toma decisiones en la relación contractual que tiene con Cuba... así como durante un tiempo no se envió y después sí se envió y otro tiempo no se envió”, dijo Sheinbaum durante su conferencia de prensa diaria a la pregunta expresa de si hubo alguna consideración política para suspender un envío.

No obstante, agregó que México seguirá siendo solidario con La Habana, que sufre una seria crisis energética creciente.

Tras el operativo militar de Estados Unidos en Venezuela y la captura de Nicolás Maduro, la llegada de crudo venezolano a la isla, que ya se había reducido mucho, quedó paralizada y las presiones de la administración de Donald Trump al gobierno cubano crecieron.

México se situó entonces como abastecedor clave de combustible a La Habana junto con Rusia.

El secretario de Estado de EE.UU. Marco Rubio, se reúne con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, en el Palacio Nacional de la Ciudad de México, el 3 de septiembre de 2025 Jacquelyn Martin - AP Pool

En su último informe Pemex reportó el envío de casi 20.000 barriles diarios de petróleo a Cuba de enero al 30 de septiembre de 2025. Ese mes el secretario de Estado estadounidense Marco Rubio visitó Ciudad de México. Después, académicos de la Universidad de Texas que rastrean los envíos utilizando tecnología satelital, indicaron que la cifra había descendido a unos 7.000 barriles.

Venezuela es uno de los principales aliados políticos, ideológicos y comerciales de Cuba, por lo que el ataque generó conmoción entre la población cubana. Unos 6000 colaboradores cubanos trabajan en el país sudamericano - cientos de miles lo hicieron en las dos últimas décadas -, y los envíos de petróleo venezolano son vitales para la isla, que no produce el volumen de crudo que su economía requiere.

El país caribeño enfrenta un endurecimiento radical de las sanciones que le aplica Washington, con las cuales asfixia su economía para presionar por un cambio de modelo político.

Recientemente, el presidente Donald Trump advirtió en la plataforma Truth Social: “¡No habrá más petróleo ni dinero para Cuba”.

El posteo de Trump advirtiendo a Cuba tras la captura de Maduro en Venezuela Captura

Los analistas esperaban ahora más presiones de Washington para que los envíos desde México se frenen dadas las crecientes exigencias de Trump para que Sheinbaum dé mayores resultados en la lucha contra los cárteles.

México ha enfrentado las amenazas arancelarias de Trump desde su regreso a la Casa Blanca en enero de 2025 y ahora deberá abordar la revisión del acuerdo de libre comercio de América del Norte, que integra junto con Canadá y Estados Unidos.

Sheinbaum lleva semanas diciendo que proporcionaría datos claros de las exportaciones a Cuba, pero todavía no lo ha hecho y el martes insistió en que las decisiones que toma el país son autónomas.

La presidenta de México Claudia Sheinbaum y el presidente de Estados Unidos Donald Trump AP

“La decisión de cuándo se envía, cómo se envía, es una decisión soberana y está en términos de lo que defina Pemex en función de los contratos o ya en todo caso del gobierno", dijo la mandataria.

El gobierno cubano no respondió de manera inmediata a una solicitud de comentarios.

Agencias AP y AFP