Tensión en Cuba: embajadas europeas y de países de la región activan planes de evacuación ante la presión de Estados Unidos

Mientras el presidente Donald Trump firmó el viernes una orden ejecutiva que amenaza con aranceles a los países que vendan petróleo a Cuba y encierra aún más al régimen, embajadas y empresas en La Habana empezaron a revisar sus planes de evacuación ante las crecientes presiones de Estados Unidos.

La preocupación escaló en las últimas semanas y crece la incertidumbre sobre una posible intervención de la administración de Trump.

“Es nuestra responsabilidad revisar los planes y preparar escenarios”, aseguró una diplomática a la agencia EFE que prefirió mantenerse en el anonimato.

También las delegaciones estarían preparándose ante el posible escenario de tener que soportar largos períodos sin corriente eléctrica, combustibles y agua, eventualidades que entienden podrían ocurrir por el contexto de crisis que azota la isla.

La decisión del presidente de Estados Unidos añade presión al régimen de La Habana, que apenas puede suministrar la mitad de sus propias necesidades en materia de electricidad.

Este jueves, tras firmar la medida, Trump fue consultado por la prensa al respecto y sentenció: “Parece que no podrá sobrevivir. Cuba no podrá sobrevivir”. Sus declaraciones sucedieron durante la presentación del documental de la primera dama estadounidense, Melania Trump.

Estados Unidos anunció que le pondrá aranceles a los países que vendan petróleo a Cuba BRENDAN SMIALOWSKI� - AFP�

Otras embajadas dijeron a la misma agencia que aún no ven la necesidad de actualizar sus planes de evacuación, pero reconocen que se mantienen alertas ante la posibilidad de que en el futuro sea preciso activar procedimientos de emergencia.

Escalada de tensión

La Casa Blanca anunció este jueves, a través de un comunicado, que Estados Unidos le impondrá aranceles a los países que le vendan petróleo a Cuba. La administración de Donald Trump aseguró que se trata de una medida para “proteger la seguridad nacional y la política exterior de acciones malignas del régimen cubano” y acusó al gobierno de Miguel Díaz-Canel de apoyar a “actores hostiles, terrorismo e inestabilidad regional”.

La orden ejecutiva fue presentada como una respuesta a “una emergencia nacional”, lo que permite iniciar “un proceso para imponer aranceles a las mercancías de países que venden o de otro modo proporcionan petróleo a Cuba, protegiendo así la seguridad nacional y la política exterior de los Estados Unidos”.

Cuba ”persigue y tortura a opositores políticos, niega la libertad de expresión y prensa, se beneficia de forma corrupta de las dificultades del pueblo cubano", afirmó el texto divulgado este jueves por la Casa Blanca.

Y añadieron: “Estas acciones constituyen una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional y la política exterior de los Estados Unidos, requiriendo una respuesta inmediata”.

No menciona qué países ni a qué porcentaje ascenderían esos aranceles. “El presidente puede modificar la orden si Cuba o los países afectados dan pasos significativos para abordar la amenaza o alinearse con los objetivos de seguridad nacional y política exterior de Estados Unidos” añade una hoja explicativa.

Después de la captura de Maduro, Trump puso bajo control estadounidense el sector petrolero de Venezuela, que desde los años 2000 ha sido el principal proveedor de petróleo de Cuba.

La nueva amenaza del dirigente republicano llega cuando la isla atraviesa ya una situación energética precaria. Cuba, sometida a un embargo de Estados Unidos desde 1962, registra desde hace tres años escasez de combustible que tiene un impacto directo en su producción eléctrica.

México también suministra en la actualidad crudo vital para la isla. Entre enero y septiembre del año pasado, la petrolera mexicana Pemex exportó a la isla 17.200 barriles de crudo diarios y 2000 de derivados, por un total de 400 millones de dólares, según datos oficiales. La presidenta Claudia Sheinbaum reiteró este jueves que su gobierno seguiría siendo “solidario” con Cuba, ante reportes de la prensa que indicaban que la presión estadounidense iba en aumento.

Trump y Sheinbaum hablaron telefónicamente este jueves, y ambos calificaron de “productiva” la conversación.