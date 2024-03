Escuchar

Fernanda, la influencer española que fue violada la semana pasada por siete hombres mientras acampaba con su marido en India, luego de ser indemnizada por el gobierno de ese país y de contar su crudo relato, afirmó que recibió críticas en las redes sociales por su accionar y ella se defendió. “Estoy indignada sobre todo por lo que he tenido que leer y oír de los españoles”, sostuvo en una entrevista.

En diálogo con el canal español Telecinco, afirmó que su determinación para brindar su testimonio y hablar en redes sociales ha sido blanco de críticas por parte de varios usuarios. “Estoy indignada sobre todo por lo que he tenido que leer y oír de los españoles diciéndome casi que me lo he buscado, como que estoy demasiado bien y entera para lo que me ha pasado”, explicó Fernanda.

Luego, continuó: “¿Qué tengo que estar? ¿Más destrozada todavía? ¿Llorando? ¿Con un corte? Es increíble que esto pase aún hoy”.

También se defendió en redes sociales, donde publicó un duro comunicado. “Nadie sabe de una mierda de lo que estoy pasando, así que yo sabré cómo debo actuar”, aseguró junto a un mensaje de un seguidor.

El matrimonio llevaba más de un año recorriendo países en moto. Instagram

“Y no, no me avergüenzo porque yo no he tenido la culpa, y sí estos monstruos. No soy como vosotros, desde luego. Por eso hago lo que hago, porque soy fuerte y seguiré siéndolo independientemente de lo que digan. Y he tenido una segunda oportunidad, de estar viva, y la agarraré y viviré mi vida feliz. Me ha marcado, sí, pero no dejaré que eso me consuma”, concluyó Fernanda.

La pareja fue indemnizada por el Gobierno a modo de “compensación” por lo sucedido. El comisionado adjunto del distrito, Anjaneyulu Dodde, confirmó a los medios locales que le entregaron una compensación de un millón de rupias (equivalente a aproximadamente US$12.000) a la pareja de la víctima, y ratificó la “investigación exhaustiva” que están llevando a cabo para garantizar un juicio y condena inmediata para los culpables.

La entrega tuvo lugar en la “casa de seguridad” del gobierno en la que los viajeros -ella de origen brasileño y nacionalizada española, y él ciudadano español- se están quedando desde la noche del sábado.

El ataque a la pareja de españoles en India

La pareja dormía en una carpa en el distrito de Dumka, en el estado de Jharkhanda, a más de 1300 kilómetros de Nueva Delhi. Pasaban la noche para seguir al día siguiente a Nepal cuando el grupo de desconocidos los atacó. Luego de golpearlos y amenazarlos, comenzaron a agredir y violar a la mujer. “Me pusieron un cuchillo en la garganta diciendo que nos iban a matar, y a ella la violaron siete hombres”, aseguró Vicente en un video que subieron a sus redes sociales.

“Teníamos muy poco, su verdadero motivo era violarme”, dijo la víctima. Finalmente, la pareja fue hallada por una patrulla de policía en medio de una ruta, cerca del bosque donde habían acampado.

Los viajeros llevan seis años viajando juntos. Durante los últimos meses recorrieron el país desde el extremo sur y su plan era concretar toda la extensión del continente asiático y finalizar en Nueva Zelanda. Como influencers de viajes, llevan 170.000 kilómetros y 66 países recorridos, con el objetivo de dar la vuelta al mundo.

LA NACION

Temas EspañaIndia