La intimidad del glamoroso evento de recaudación en el que Biden perdió el apoyo de George Clooney

Escuchar

WASHINGTON.- El mes pasado, el Peacock Theater de Los Ángeles se colmó de ejecutivos y artistas de Hollywood y de miles de californianos de a pie para el tan esperado evento de recaudación superestelar de Joe Biden, que con el apoyo de los actores George Clooney y Julia Roberts esperaba inyectar millones de dólares en la estática campaña del presidente y ponerlo en mejor senda para derrotar a Donald Trump.

Lamentablemente para muchos de los asistentes, el principal de ellos Clooney, lo que presenciaron esa noche fue un fiasco y un adelanto de lo que el país entero vería dos semanas después en el debate televisivo de Biden contra Trump.

“Le dije a mi mujer: o esta noche simplemente estaba cansado y le irá muy bien en el debate, o va a estar como hoy y todo el país se va a dar cuenta”, dice Jon Favreau, redactor de discursos de la Casa Blanca durante el gobierno de Obama, que asistió al evento.

George Clooney y Joe Biden

Al reflexionar sobre el evento del 15 de junio algunos donantes dicen que notaron que Biden parecía lento. También frágil. Y agregan que cuando pasaron a saludarlo en hilera para sacarse la foto, el presidente parecía irse apagando o intercambiaba formalidades con voz casi inaudible.

Las persistentes dudas de los partidarios más cercanos de Biden por lo ocurrido aquella noche explican por qué el apoyo a su candidatura se derrumbó estrepitosamente los días posteriores al debate presidencial del 27 de junio: el debate confirmó las sospechas de muchos votantes de que el anciano presidente no estaba para hacer campaña. Muchos también se preguntan por qué los aliados que estuvieron presentes aquella noche en Los Ángeles no expresaron antes sus preocupaciones y dejaron que su equipo de campaña siguiera insistiendo durante meses que tras bambalinas Biden era un hombre vigoroso y agudo, cuando ya sabían que no era así.

En términos de recaudación, la velada fue un éxito: la campaña de Biden embolsó más de 30 millones de dólares, un récord para un evento político individual . El presidente acababa de llegar de Italia esa mañana y se reunió por primera vez con los principales donantes y aliados en una serie de recepciones privadas y sesiones fotográficas de más de dos horas, para luego subir al escenario con el expresidente Barack Obama y el conductor Jimmy Kimmel para el acto principal, que duró 36 minutos.

Joe Biden durante el debate con Donald Trump del 27 de junio ANDREW CABALLERO-REYNOLDS - AFP

Pero ni las preguntas livianas de Kimmel ni los frecuentes salvatajes de Obama ayudaron a que Biden lograra explicar las claves de su plataforma de campaña, y los asistentes dicen que el mandatario superponía sus comentarios, se interrumpía o simplemente no se entendía lo que quería decir.

Algunos asistentes dicen que en los encuentros reducidos, antes del escenario, el estado de Biden era todavía peor. Varios de esos donantes de alto nivel admiten por primera vez que el deterioro del presidente les resultó impactante.

Nivel alarmante

“Seguía pareciendo el tipo inteligente e ingenioso que seguimos desde hace muchos años, pero su volumen de voz y su velocidad han bajado mucho, a un nivel alarmante”, dice una histórica partidaria demócrata que, como muchos otros, habló bajo condición de anonimato para referirse a su encuentro personal con el presidente después de que ella y su esposo donaran 100.000 dólares a la campaña.

Mientras conversaba con Biden y con los expresidentes presentes y se preparaban para la foto, la donante dice que ella y Obama compartieron una breve broma que Biden inicialmente pareció pasar por alto, y que recién respondió “con voz apenas audible” después de sacada la foto y cuando varios ya se habían desplazado.

Joe Biden en la cumbre de la OTAN junto al presidente ucraniano Volodimir Zelensky, a quien presentó como "el presidente Putin" SAUL LOEB - AFP

El equipo de campaña de Biden y sus aliados dicen que las críticas son injustas y retroactivas, recuerdan que ese día el presidente acababa de bajarse de un avión desde Italia y resaltan su resistencia durante un evento de aproximadamente tres horas de duración. También señalan que la parte de la velada de la que participó Kimmel fue abierta para los medios de comunicación.

“Durante la entrevista del presidente con Jimmy Kimmel había varios periodistas presentes”, dijo a través de un comunicado la vocera de la campaña, Lauren Hitt. “Y en ese momento ninguno de esos periodistas informó nada parecido al respecto”.

La donante dijo que después del evento sus amigos les preguntaron sobre el estado de Biden y reconoce que “no pudimos ser sinceros”, por temor a erosionar aún más el apoyo electoral al mandatario. “No nos gustó nada tener que mentir, pero ahora me doy cuenta de que no fuimos los únicos que se callaron lo que vieron”.

Otro donante dice que prefirió enfocarse en los que fueron los puntos culminantes de la velada, como el conmovedor ataque de Biden a los recientes fallos de la Corte Suprema. “Uno se agarra de lo que puede”, confiesa.

Joe Biden sale del escenario con ayuda de su mujer, Jill, al término del debate con Donald Trump Gerald Herbert - AP

Para George Clooney, aquel evento parece haber marcado el punto de quiebre. En una columna de opinión publicada el miércoles en The New York Times, Clooney dice que ama y apoya a Biden, pero que cree que debería abandonar la carrera por la reelección, en parte debido a lo que observó esa noche.

“Es devastador decirlo, pero el Joe Biden con el que estuve hace tres semanas en la recaudación de fondos no era el Joe Biden de 2010. Ni siquiera era el Joe Biden de 2020″, se sinceró Clooney. “El hombre que vi aquella noche era el mismo que todos vimos durante el debate.”

Resistencia

Otros asistentes dicen que Biden había sido convocante y enérgico, sobre todo dadas las circunstancias.

“Cualquiera estaría cansado después de dos viajes a Europa en cuestión de días, y recién aterrizado de un vuelo de 11 horas con un jet-lag de nueve horas, estando parado y dándole la mano a 200 personas durante horas, y de ahí subirse a un escenario para un acto descomunal”, dice Kimberly Marteau Emerson, una abogada que Biden nombró el año pasado para integrar el Consejo Conmemorativo del Holocausto de Estados Unidos. “Teniendo en cuenta todo eso, creo que se desempeñó fantásticamente”.

La vicepresidenta Kamala Harris suena como un eventual reemplazo en caso que Biden se baje de la carrera Kamala Harris

Doce días después, la onda expansiva del pobre desempeño de Biden en el debate contra Trump recorrió Hollywood y algunos históricos donantes demócratas dijeron que les habían asegurado en privado que Biden seguía agudo, pero millones de televidentes luego vieron lo contrario.

Biden “nos dijo un montón de tonterías y estoy realmente enojado”, dijo Ari Emanuel, CEO del conglomerado de entretenimiento WME, durante el Festival de Ideas de Aspen, que se realizó al día siguiente del debate. Emanuel, cuyo hermano Rahm fue elegido por Biden para ocupar la embajada de Japón, sugirió que los donantes deberían dejar de aportar a la campaña del presidente.

También desde el seno de Hollywood, Damon Lindelof, el productor y creador detrás de exitosas series como Lost, The Leftovers y Watchmen, llamó a un “embargo demócrata” de los aportes hasta que Biden se baje.

El productor de televisión Damon Lindelof

En su columna de esta semana Clooney va más allá y apela a los legisladores demócratas del Congreso para que se manifiesten y ayuden a impulsar la elección de un nuevo candidato. “Cedieron los muros de contención. Podemos esconder la cabeza como el avestruz y rezar para que en noviembre se produzca un milagro, o podemos decir la verdad”, disparó.

Otras celebridades partidarias de Biden que estuvieron presentes aquella noche siguen respaldando al presidente. El lunes, invitada como anfitriona en el programa de Kimmel, la actriz y comediante Kathryn Hahn, que actuó en el evento, hizo un chiste sobre los pedidos para que Biden se baje de la carrera.

“El tema es así: con tal de que no vuelva Trump, estoy dispuesta a votar a un esqueleto”, dijo Hahn. “De hecho, es probable que esté votando literalmente a un esqueleto”.

Por Dan Diamond, Samuel Oakford y Carol D. Leonnig

Traducción de Jaime Arrambide

The Washington Post

The Washington Post