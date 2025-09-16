La inusual declaración del rey de España sobre la “insoportable” crisis en Gaza

MADRID.- El rey de España, Felipe VI, denunció este martes la “insoportable” crisis humanitaria en la Franja de Gaza, que ha provocado “el sufrimiento indecible de cientos de miles de inocentes”, en un discurso durante un viaje a Egipto.

Felipe VI declaró que el último episodio de este conflicto, que estalló tras la operación del grupo terrorista Hamas del 7 de octubre de 2023, a la que definió como “brutal ataque terrorista en Israel”, “degeneró en una crisis humanitaria insoportable, el sufrimiento indecible de cientos de miles de inocentes y en la total devastación de Gaza”.

El presidente de la República Árabe de Egipto, Abdel Fattah Al Sisi; el Rey Felipe VI y la Reina Letizia, posan a su llegada a un almuerzo en honor del presidente de la República Árabe de Egipto, en el Palacio Real, a 19 de febrero de 2025, en Madrid. Alberto Ortega - Europa Press Alberto Ortega - Europa Press� - Alberto Ortega - Europa Press�

“Este viaje tiene lugar en un momento convulso y trágico en la región”, dijo el monarca, que es el jefe de Estado pero realiza contadas declaraciones y casi nunca toma posición, ya que la Casa Real afirma sostener una neutralidad política.

El gobierno español, presidido por el socialista Pedro Sánchez, reconoció el Estado palestino en mayo de 2024, junto con Irlanda y Noruega, y se convirtió en uno de los Ejecutivos de la UE más críticos con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu.

El Rey Felipe y la Reina Letizia durante la despedida oficiada en el Pabellón de Estado de la Terminal T-4, en el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, a 16 de septiembre de 2025 José Oliva - Europa Press� - José Oliva - Europa Press�

La creciente tensión diplomática fue atizada tras la anulación de la etapa final de la Vuelta ciclista a España el domingo, después de que cerca de 100.000 manifestantes propalestinos irrumpieran en el recorrido de la carrera en Madrid.

Sánchez -que preside un gobierno de coalición de izquierda- declaró su “profunda admiración” por la movilización y sugirió excluir a Israel de las competiciones internacionales “hasta que no cese la barbarie”.

Israel no tiene embajador en España desde el reconocimiento del Estado palestino.

Por su parte, el Ministerio de Asuntos Exteriores español llamó a consultas a su embajadora en Tel Aviv el 8 de septiembre, tras los cruces de declaraciones cada vez más duros entre ambos gobiernos, después de que el gabinete de Sánchez anunciara nuevas medidas para “poner fin al genocidio en Gaza”, entre ellas no vender ni comprar armas a Israel.

Palestinos desplazados se desplazan con sus pertenencias hacia el sur por una carretera en la zona del campo de refugiados de Nuseirat, en el centro de la Franja de Gaza, tras las renovadas órdenes de evacuación israelíes para la ciudad de Gaza el 16 de septiembre de 2025. Israel lanzó su tan esperado asalto terrestre sobre la ciudad de Gaza al amanecer del 16 de septiembre, un día después de obtener el respaldo de su principal aliado, Estados Unidos, a pesar de la creciente alarma internacional. (Photo by Eyad BABA / AFP) EYAD BABA� - AFP�

El 7 de octubre de 2023, comandos terroristas encabezados por Hamas mataron en Israel a 1219 personas, la mayoría de ellas civiles. Además, secuestraron a 251 personas, de las cuales 47 siguen cautivas en Gaza, entre ellas tres argentinos. Del total de rehenes, 25 habrían muerto, de acuerdo con el ejército israelí.

La campaña de represalia israelí ya deja más de 64.900 fallecidos en Gaza, también civiles en su mayor parte, según cifras del Ministerio de Salud local, que la ONU considera fiables.

Agencias AFP y ANSA