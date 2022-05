La misteriosa hepatitis infantil que se extiende por países europeos llega a los EE.UU.

Una misteriosa enfermedad hepática en niños que se identificó por primera vez en Gran Bretaña, se está propagando por Europa e incluso ha llegado a Estados Unidos. El Centro Europeo para el Control y la Prevención de Enfermedades (ECDC) anunció este martes que se detectaron casos de hepatitis infantil de origen desconocido en otros cuatro países europeos.

“A raíz de los casos notificados de hepatitis aguda de origen desconocido por la Agencia de Seguridad Sanitaria británica” a principios de abril, “se notificaron casos adicionales en niños en Dinamarca, Irlanda, Países Bajos y España”, indicó la agencia europea en un comunicado.

También se identificaron nueve casos sospechosos en niños de 1 a 6 años en Alabama, Estados Unidos, según el ECDC. El 5 de abril, el Reino Unido había notificado a la OMS sobre 10 casos de hepatitis grave en Escocia, antes de comunicar un total de 74 tres días después, según la organización de las Naciones Unidas. Entre los casos británicos, “muchos mostraban signos de ictericia y algunos pacientes reportaron síntomas gastrointestinales, incluyendo dolor abdominal, diarrea y vómitos en semanas anteriores”, según el ECDC. No se registraron muertes, pero algunos enfermos en el Reino Unido requirieron trasplante de hígado.

¿Covid-19? ¿Adenovirus? ¿Una toxina?

Según señaló el ECDC, aunque se están realizando investigaciones en todos los países que informaron de casos de hepatitis infantil, su origen exacto sigue siendo desconocido. El organismo agregó que los investigadores británicos “consideran que lo más probable es que sea infeccioso debido a las características clínicas y epidemiológicas de los casos”.

El 5 de abril, el Reino Unido había notificado a la OMS sobre 10 casos de hepatitis grave en Escocia Istock

“Las investigaciones de laboratorio de todos los casos descartaron una hepatitis viral de tipo A, B, C, D o E”, según el ECDC. Sin embargo, científicos y doctores consideraron otras posibles fuentes, incluyendo el covid-19. Pero no todos están convencidos con esa idea.

“La hepatitis leve es muy habitual en niños tras una serie de infecciones virales, pero lo que se está viendo ahora es muy diferente”, dijo Graham Cooke, profesor de enfermedades infecciosas en el Imperial College de Londres.

“Si la hepatitis fuese consecuencia del covid, sería sorprendente no verla más ampliamente distribuida por todo el país dada la alta incidencia de (coronavirus) en este momento”, señaló Cooke. También se habló de que la enfermedad esté relacionada con los adenovirus, una familia de virus comunes que suelen ser responsables de enfermedades como conjuntivitis, dolor de garganta o diarrea. No obstante, algunos doctores apuntaron que los adenovirus son tan comunes en niños, que el mero hecho de encontrarlos en los pacientes con hepatitis no significa que sean responsables de esa dolencia.

La Organización Mundial de la Salud (OMS), por su parte, destacó que aunque hubo un incremento de adenovirus en Gran Bretaña, que se propagan al mismo tiempo que el covid-19, su posible papel en los casos de hepatitis no está claro. Algunos de los menores dieron positivo al coronavirus, pero la OMS apuntó que se necesita un análisis genético del virus para determinar si los casos guardan relación. Además, señaló que no se había encontrado ninguna otra relación entre los casos británicos y que ninguno de ellos había viajado recientemente al extranjero.

Se están realizando pruebas de laboratorio para determinar si la causa podía ser una sustancia química o una toxina.