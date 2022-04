China: Los problemas de un hospital de ancianos en Shanghái que muestran la gravedad de la ola de coronavirus

Las autoridades de Shanghái están luchando para lidiar con una supuesta ola de infecciones por covid-19 en un gran hospital para ancianos, evidencia de la gravedad del brote en la ciudad más grande de China. La BBC habló con personas que trabajan en el hospital, ubicado en el área oriental de Pudong, quienes describieron una situación terrible e intentos desesperados por ayudar a decenas de pacientes mayores. Algunos murieron.

Una enfermera dijo a la BBC que hace tres semanas se descubrieron los primeros casos positivos en el hospital, uno de los más grandes de su tipo en Shanghái. Desde entonces fue acordonado y los equipos de especialistas del centro municipal para el control de enfermedades trataron de contener la propagación.

Fallecidos por el virus

Una empleada que fue reclutada para trabajar en el hospital la semana pasada dijo que había visto morir a un paciente y que había oído hablar de un colega que había tratado con otro paciente fallecido. Pero los trabajadores dicen que es difícil saber si las víctimas murieron por covid-19, ya que hubo muchas infecciones.

El hospital tiene dificultades para deshacerse de los residuos médicos BBC Mundo

Las autoridades de la ciudad no declararon nuevas muertes por coronavirus recientemente. La enfermera dijo a la BBC que estaba trabajando en el hospital antes de ser trasladada a un centro de cuarentena. Desde entonces, un colega le comentó que la situación “empeoraba cada vez más” con nuevos casos “todos los días”.

Afirmó que tanto el personal médico como los expertos enviados por el gobierno de Shanghái también estaban infectados y que cientos de personas allí se habían contagiado. “Al principio, seguimos trabajando como de costumbre, pero luego comenzaron a bloquear cada departamento y el gerente nos dijo que la situación real era mucho peor”, aseguró.

La enfermera indicó que algunos pacientes se negaban a usar mascarillas. Una cuidadora que estuvo trabajando en el hospital esta semana dijo a la BBC que “las condiciones sanitarias eran bastante malas” cuando llegó.

Los videos tomados dentro de las instalaciones y enviados a la BBC parecen mostrar contenedores desbordados y bolsas llenas de basura esparcidas en los pasillos del hospital. Mientras tanto, en las redes sociales, hubo múltiples quejas de personas que no pudieron contactar a sus seres queridos en las instalaciones.

Un hombre dijo a la BBC que su abuela estaba en el hospital y era muy difícil obtener información sobre su estado. Un trabajador de cuidados con el que habló inicialmente no pudo ayudar más después de que dieron positivo y fueron puestos en cuarentena. Dice que no pudo hablar con su abuela por teléfono desde que comenzó el cierre el lunes. El personal que atendió cuando llamó no pudo dar ningún detalle sobre lo que le estaban dando de comer o sobre los medicamentos administrados, señaló.

Imágenes obtenidas por la BBC muestran contenedores desbordados y bolsas llenas de basura esparcidas por el hospital BBC Mundo

La BBC intentó ponerse en contacto con el Hospital Donghai, la Comisión de Salud del Nuevo Distrito de Pudong y la Comisión Municipal de Shanghái para obtener comentarios, pero ninguno respondió a nuestras llamadas.

Una funeraria cercana, contactada por la BBC, no pudo decir si había recibido o no pacientes muertos del hospital. También se contactó a la oficina de Relaciones Exteriores de Shanghái para obtener un comentario, pero nadie respondió.

En reiteradas declaraciones públicas, las autoridades confirmaron casos citando la dirección del hospital, aunque no lo nombraron específicamente. La dirección fue mencionada nueve veces en informes oficiales de casos en las últimas dos semanas.

Sistema de lucha

Hay evidencia en otros lugares de que el sistema de atención médica de Shanghái está luchando para lidiar con algunas de las crecientes demandas que afronta. El jueves, los funcionarios de salud ofrecieron una disculpa formal a la familia de un hombre de 62 años que murió después de que se le negara más tratamiento de emergencia por un ataque de asma. Un médico de ambulancia que se negó a transportar al paciente u ofrecer el uso de un desfibrilador externo automatizado fue suspendido.

Las autoridades se habían resistido a poner en cuarentena a toda la ciudad para evitar desestabilizar la economía, pero cambiaron de rumbo por la suba de casos Reuters

Shanghái es la ciudad más grande de China, con una población de casi 25 millones de habitantes. Está a la mitad de un cierre de nueve días para tratar de detener la propagación del virus. Las autoridades habían planeado cerrar la mitad oriental de la ciudad y evaluar a todos los que vivían allí, y luego imponer el mismo cierre en el lado oeste.

A pesar de los planes para abrir Pudong el viernes, aún existen medidas estrictas y resultados de pruebas retrasados, lo que significa que muchas áreas y millones de personas permanecen bloqueadas. Una semana antes de que se impusiera el cierre, otros funcionarios habían afirmado que Shanghái era demasiado grande e importante para la economía de China como para cerrarse, como lo habían hecho otras ciudades como Wuhan, Xi’an y Shenzhen.

Shangái es una ciudad de 25 millones de habitantes VCG

Pero ahora un alto funcionario del Partido Comunista, Ma Chunlei, admitió que Shanghái no estaba preparada para el brote. “Nuestra conciencia era insuficiente... nuestra preparación no es suficiente”. En una rara admisión pública de fallas, agregó: “Aceptamos sinceramente sus críticas y estamos trabajando duro para mejorar”.