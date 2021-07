La misteriosa tumba que quedó en medio de una calle y nadie puede mover

No es un bache ni tampoco un perro temerario lo que obliga a desviarse a todos los conductores que atraviesan la particular calle Yeni Mahalle Hamzaoğl, en un pueblito de Turquía. No. Nada de eso. Es una tumba que los habitantes de la comunidad se negaron a mover cuando fue descubierta en medio de una obra para extender la vía.

La historia comenzó hace décadas cuando una mujer tuvo un sueño místico en el que se le apareció un hombre que le dijo que su cuerpo estaba enterrado en el jardín de su propiedad. Efectivamente, al día siguiente la mujer buscó en el sector trasero de su vivienda y encontró la tumba. Emocionada por la experiencia sobrenatural que había tenido, decidió construir un pequeño mausoleo alrededor de la lápida que había encontrado.

Años después y con el desarrollo de la zona, se avanzó con un plan de expropiación de casas para abrir una calle. Entre los inmuebles adquiridos por el Estado se encontraba esta casa. Cuando la obra se puso en marcha, se demolieron todas las viviendas y lo único que quedó en pie fue la tumba del desconocido llamado Gariban Martyr Baba, que tampoco se sabe si es un nombre inventado.

Lo cierto es que el pueblo fue claro con las autoridades de la construcción: ellos podían extender la calle pero sin tocar el mausoleo. Allí nadie sabe qué hizo ni quién es Gariban pero todos lo respetan como un “hombre santo” y cuidan el sepulcro con gran cuidado.

Ahmet Hark, jefe de aquella localidad, aseguró al medio IHA que el lugar es sagrado para todos: “Entendemos que está bien que la tumba se quedara. Según nuestra creencia, no está bien mover las tumbas de los hombres santos, deben quedarse donde están”.

