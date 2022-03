La mujer ucraniana que derribó un dron con un frasco de tomates se queda para luchar por su país

La guerra entre Rusia y Ucrania trae consigo una innumerable cantidad de historias de valentía y coraje para defender al país europeo. Una de ellas es la de Olena, una ciudadana ucraniana, que derribó un dron con un frasco de tomates aunque desde el Gobierno local consignaron que se trataba de pepinos. Ahora, la mujer se vio motivada a luchar por su nación que sufre los ataques de Vladimir Putin.

El tweet que prestó a la confusión sobre el contenido del frasco Foto: captura de pantalla

Consultada por el sitio de noticias Liga.net, la mujer responsable de este hecho poco común corrigió a las autoridades: “Eran de tomates, no sé de donde salió esa fábula sobre los pepinos”. La implicada, motivada por el hecho, dijo que planea quedarse en la capital de Ucrania y ser parte de la resistencia ante los ataques: “No me voy a ir a ninguna parte desde Kiev. Lo decidí al instante. Esta es mi casa, mi tierra. Me levantaré, roeré, pelearé todo lo que sea necesario”.

Olena, periodista y exfuncionaria pública, se encontraba fumando en el balcón de su casa, ubicado en la capital, cuando observó que un aparato, de dudosa procedencia, sobrevolaba en el ambiente con un zumbido que la obligó a tomar acciones al respecto. Sin margen de maniobra, extendió su mano a la lata de tomates, el objeto contundente más cercano que encontró, y lo lanzó con suma puntería para derribarlo. “Lo agarré probablemente por miedo, estaba asustada. ¡Y si me empiezan a disparar desde ahí! Qué pena por esos tomates...”, argumentó.

Gente huyendo de Irpin, a las afueras de Kiev, Ucrania, el lunes 7 de marzo de 2022, mientras se oye artillería cerca. Rusia ofreció un nuevo cese el fuego y un puñado de corredores humanitarios para permitir que los civiles huyeran de ciudades atacadas en Ucrania. Otras iniciativas similares anteriores han fracasado, y las fuerzas armadas rusas seguían arrojando proyectiles sobre poblaciones ucranianas. (AP Foto/Emilio Morenatti)

Una vez consumado el acto, tanto ella como su esposo comenzaron a destruir por completo el aparato electrónico, a tal punto de despedazarlo en varias partes que fueron introducidas en contenedores de basura de la cuadra.

Ya un poco más calma y sin las pulsaciones a mil, Olena reflexionó sobre su accionar y especificó que los dispositivos electrónicos son utilizados por las fuerzas rusas con el fin de buscar viviendas vacías donde saquear alimentos y otros bienes, en medio de los problemas logísticos que atraviesan las fuerzas invasoras. En muchos casos, tienen escasez en sus suministros diarios.

Varios operarios cargan losas de cemento frente a un miliciano ucraniano, a 2 de marzo de 2022, en Kiev (Ucrania)

“Ya han venido a nuestra entrada. Una vecina se percató de unos jóvenes sospechosos y cuando comenzó a preguntar en voz alta quiénes eran y de dónde venían, rápidamente huyeron”, dijo Olena sobre el episodio que vivió en su propio hogar. Además, contó que su barrio en el distrito de Dnipro de la capital ucraniana se calmó desde los primeros días de la guerra, pero se comprometió a permanecer en la ciudad a pesar del riesgo de sufrir ataques rusos. Su argumento fue asimismo que vivió allí casi toda su vida.

Al respecto, concluyó, como tantos otros ciudadanos que decidieron quedarse en su país para defender su bandera: “Es por eso que no me voy a ningún lugar desde Kiev. Este es mi hogar, mi tierra. Me pondré de pie, roeré, pelearé y pelearé. Todo lo que sea necesario”.