Delcy Rodríguez completa la purga de los altos mandos militares de Venezuela para alinearlos con los intereses de EE.UU.

CARACAS.– Tras el reemplazo esta semana del ministro de Defensa, la líder del régimen venezolano, Delcy Rodríguez, completó la purga de los principales mandos militares para alinearlos con los intereses de Estados Unidos.

Estos ajustes forman parte de una reestructuración más amplia del aparato de seguridad, en medio de acercamientos a inversionistas extranjeros, especialmente norteamericanos, en el marco del giro político inédito.

Rodríguez asumió funciones después de la captura de Nicolás Maduro el 3 de enero en una incursión militar estadounidense, que incluyó bombardeos a Caracas y no encontró resistencia de la Fuerza Armada venezolana, un pilar en los 27 años del chavismo en el poder.

Desde que asumió, transformó las relaciones con Washington de la confrontación que regía desde 1999 a una nueva era de cooperación.

Delcy Rodríguez camina junto al ministro de Interior, Diosdado Cabello, el ministro de Defensa, Gustavo González López, y los nuevos mandos militares [e]VENEZUELA'S PRESIDENCY - XinHua

La presidenta designó a la nueva plana mayor después de nombrar como ministro de Defensa a Gustavo González López, en una decisión altamente esperada tras la captura de Maduro. González López reemplazó a Vladimir Padrino López, que ocupó el puesto por más de una década y que constituyó el cambio más significativo hasta ahora en el gabinete.

“Anuncio al país la designación de los integrantes del Alto Mando Militar renovado que acompañarán al Ministro del Poder Popular para la Defensa, GJ. Gustavo González López, con el firme compromiso y lealtad patriota de garantizar la soberanía, la paz, estabilidad e integridad territorial de la República", dijo Rodríguez el jueves.

“Vamos con honor a trabajar incansablemente en la materialización de una Venezuela soberana, justa, solidaria; construyendo un país de justicia social y felicidad absoluta para todos los venezolanos", agregó.

Rafael Prieto fue designado comandante de la Fuerza Armada; Rubén Belzares, comandante del Ejército; Jorge Agüero, comandante de la Armada; Royman Hernández, de la Aviación, y Juan Sulbarán, comandante de la Guardia Nacional. Asimismo, designó al jefe y al segundo del Comando Estratégico Operacional (CEOFANB) y al inspector general.

Delcy Rodríguez en una reunión con los ministros de Defensa saliente y entrante y otros mandos en Miraflores HANDOUT - Venezuelan Presidency

Este relevo integral representa la primera renovación total del alto mando en muchos años. Durante el gobierno de Maduro, con Padrino como ministro de Defensa, los cambios se realizaban de forma escalonada y parcial, sin realizar un recambio total de forma simultánea.

Rodríguez afirmó que la nueva cúpula actuará “con firme compromiso y lealtad patriota” para garantizar “la soberanía, la paz, estabilidad e integridad territorial” del país.

Nuevos cambios

En otro anuncio espectacular, Rodríguez informó este viernes de nuevos cambios que rubricaron el quiebre significativo con las prácticas de los últimos años.

La mandataria anunció la designación de “los nuevos Comandantes de las Regiones Estratégicas de Defensa Integral (REDI), quienes asumen la responsabilidad de garantizar la paz, la soberanía y la seguridad en todo el territorio nacional". “Con esta renovación, reforzamos la capacidad operativa de las REDI, velando por la defensa estratégica”, agregó.

Se trata de ocho oficiales que “son los que realmente contienen el poder militar en todo el territorio nacional dividido en ocho partes”, explicó Sebastiana Barráez, periodista especializada en asuntos castrenses.

Rodríguez gobierna bajo la tutela de Donald Trump, que dice estar a cargo de Venezuela. En poco más de dos meses, la mandataria ha remozado el gabinete ministerial, impulsado reformas legislativas y promulgado una histórica amnistía.

Nicolás Maduro junto a Vladimir Padrino López, cuando el líder chavista aún estaba al mando en Venezuela PRESIDENCIA DE VENEZUELA - PRESIDENCIA DE VENEZUELA

Todos estos nombramientos solo son posibles con el aval de Washington, coinciden fuentes militares y políticas. Según un general en retiro que pidió el anonimato, su agenda incluye imponer de nuevo la doctrina militar estadounidense, como fue antes de que Hugo Chávez abriera la puerta a la influencia rusa y cubana.

La Fuerza Armada es considerada el pilar del chavismo y no oculta su politización. Además de las armas, los militares en Venezuela controlan empresas de minería, petróleo y distribución de alimentos, así como las aduanas e importantes ministerios, en medio de numerosas denuncias de abusos y corrupción.

“No hay duda de que el descabezamiento de todo el alto mando militar responde a una nueva fase en la Fuerza Armada Nacional", dijo Barráez. “Sale un alto mando que se había identificado con Nicolás Maduro de manera plena”. González López “es ahora el hombre de Estados Unidos en la Fuerza Armada”, añadió la analista, y dijo que es un hombre pragmático, que no está comprometido ideológicamente con la izquierda.

“Todos los cambios van en camino a una transición” bajo “instrucciones” de Washington, dijo por su parte Cleberth Delgado, un exfuncionario de inteligencia en el exilio en Colombia.

El exministro de Defensa, Vladimir Padrino López (Archivo) PEDRO MATTEY - AFP

Venezuela mantuvo históricamente una relación militar estrecha con Estados Unidos, al que compraba armas y enviaba a sus oficiales a entrenarse. Chávez cambió el paradigma y destinó millones para un nuevo arsenal militar de origen ruso principalmente, que incluyó desde fusiles hasta aviones caza Sukhoi.

El general retirado estimó que esas armas deben ser remplazadas en breve para retomar la tecnología estadounidense. Anticipó igualmente que, para “asegurar la transición”, Estados Unidos podría abrir “una base temporal en Venezuela”, una contradicción con el discurso “antimperialista” del chavismo.

La caída de Padrino esta semana ya había sido un gesto mayor hacia Washington. Las autoridades estadounidenses lo habían incluido en la lista de buscados por presuntos delitos relacionados con el tráfico de drogas.

La investigación contra Padrino comenzó en junio de 2014, cuando la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) abrió el caso tras detectar presuntas operaciones vinculadas al transporte de cocaína.

El 24 de mayo de 2019, un gran jurado federal del Distrito de Columbia presentó una acusación formal contra el exfuncionario. Según las autoridades norteamericanas, Padrino habría utilizado su puesto para facilitar el traslado aéreo de cocaína desde Venezuela.

Agencias AFP y ANSA