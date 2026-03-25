Delcy Rodríguez avanza con la purga de los aliados de Maduro y destituye al histórico embajador ante la ONU

CARACAS.- Luego de haber destituido la semana pasada a Vladimir Padrino López, quien ejercía como ministro de Defensa desde los tiempos de Nicolás Maduro, la presidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, relevó este miércoles al embajador venezolano ante la Organización de las Naciones Unidas, que ocupaba el cargo desde hace casi 10 años.

Samuel Moncada, que había sido designado en su momento por Maduro, y se desempeñó como representante permanente del país ante la ONU desde 2017. Según informó la mandataria, pasará a cumplir “nuevas tareas internacionales”, aunque no especificó su próximo destino.

El saliente embajador venezolano en la ONU, Samuel Moncada Frank Franklin II - AP

A través de un mensaje en Telegram, Rodríguez informó que nombró en su lugar a Coromoto Godoy, hasta ahora ministra de Comercio Exterior.

Rodríguez dijo confiar “en su amplia trayectoria diplomática para consolidar nuestra presencia en el sistema de Naciones Unidas y defender los intereses del país”.

El ministerio de Comercio Exterior será asumido, en tanto, por el economista Johann Álvarez Márquez, cuya gestión será “fundamental para el desarrollo de una economía productiva y diversificada”, con el objetivo de impulsar el posicionamiento de Venezuela en los mercados internacionales, según la presidenta.

El gobierno interino ya suma unos 15 cambios en el gabinete ministerial desde enero, entre los que se destaca, además de la salida de Vladimir Padrino, la destitución de Álex Saab como ministro de Industrias, acusado de ser testaferro del presidente depuesto.

Rodríguez, que era vicepresidenta del país, asumió el poder tras la captura de Maduro en una intervención estadounidense a comienzos de enero, y desde entonces ha promovido reformas económicas para una mayor apertura al capital privado e impulsó una ley de amnistía.

La nueva embajadora venezolana en la ONU, Coromoto Godoy

Rodríguez y Donald Trump intercambian frecuentemente elogios y saludos. El presidente estadounidense afirmó que ella está haciendo “un gran trabajo”, y la mandataria venezolana reconoció la “amable disposición” de su homólogo norteamericanos “para trabajar conjuntamente”.

Experiencia de Godoy

Godoy, una diplomática con larga trayectoria en distintos gobiernos del chavismo, ha servido como embajadora ante Trinidad y Tobago, India y España durante las presidencias de Hugo Chávez y Nicolás Maduro. Más recientemente, tras la captura de Maduro, y entre sus primeros nombramientos como presidenta interina, Rodríguez había nombrado a Godoy en la carte de Comercio Exterior, dejando en evidencia la cercanía y confianza en esta funcionaria.

El nombramiento busca favorecer la cooperación multilateral y consolidar la posición venezolana en foros internacionales, con una voz más profesional y menos ideologizada que Moncada, en un contexto de esfuerzos por normalizar relaciones diplomáticas y presencia institucional, según apuntan analistas.

En Caracas observadores políticos sostienen que Godoy pertenece al círculo de confianza de los hermanos Rodríguez, tanto de la presidenta interina como de su hermano Jorge Rodríguez, quien encabeza el parlamento unicameral en Venezuela.

Trump y Rodríguez intercambiaron elogios sobre su gestión ANDREW CABALLERO-REYNOLDS - AFP

El nombramiento subraya la importancia estratégica del puesto en la actual etapa de reconfiguración del gobierno interino, alineado con la política de Estados Unidos en materia petrolera y de inversiones extranjeras.

Agencias AFP y ANSA