La peor cara de la crisis en Venezuela: chicos que se desmayan en clase y se pelean por comida

CORO, Venezuela.- La pequeña heladera y despensa de Alnilys Chirino están casi vacías: un puñado de pimientos y hierbas marchitas, un kilo de arroz, medio kilo de frijoles, un poco de carne enlatada, algo de harina. Chirino solía preocuparse por que la comida se echara a perder rápidamente por el calor abrasador del oeste de Venezuela. Hoy en día, sus escasas provisiones rara vez duran lo suficiente como para descomponerse.

Aun así, la mujer de 51 años debe hacer que esos artículos duren varios días. Sus tres hijos adolescentes dependen de ello. Duermen, estudian, trabajan, rezan y juegan con hambre. Lo mismo hacen millones de venezolanos en todo el país.

Heladeras vacías en las casas y escuelas de La Sierra, Venezuela, Thursday, June 26, 2025 Ariana Cubillos� - AP�

El más reciente derrumbe de la economía venezolana, los cambios en la ayuda extranjera, las sanciones de Estados Unidos y los recortes a los subsidios y programas del Estado hicieron que muchas necesidades simplemente sean inasequibles para el 80% de los residentes que, según cálculos, viven en la pobreza. Vivienda, medicinas, servicios públicos, pero ninguna necesidad es tan urgente como la comida.

En el estado occidental de Falcón, donde las refinerías de petróleo estatales ofrecían muchos empleos bien remunerados antes de que el país se desmoronara en 2013, más de dos docenas de residentes, como Chirino, describieron a The Associated Press cómo sus problemas se centran en la comida y cómo piensan en el tema -cómo comprarla, cuánto y dónde- todos los días.

Los expertos afirman que, aunque una crisis de nivel de hambruna no es inminente en Venezuela, la grave inseguridad alimentaria es un desastre que marcará a la población con desafíos de salud física y mental de por vida.

El presidente Nicolás Maduro -quien asumió un nuevo mandato este año, a pesar de pruebas creíbles de que perdió la reelección- generó condiciones económicas que limitaron en gran medida el acceso de las personas a la comida en todo el país, ya que el valor de los salarios se desplomó. Los comedores populares que alimentaban a miles de personas, en su mayoría niños, se han visto obligados a cerrar mientras el gobernante apunta a oponentes reales y percibidos mediante una nueva ley que restringe el trabajo de las organizaciones no gubernamentales.

La oficina de prensa del gobierno no respondió a las solicitudes enviadas por AP sobre la inseguridad alimentaria en medio de la crisis económica.

Los niños beben refrescos después de llevar alimentos y verduras en un comedor social administrado por una iglesia que alimenta a niños de la escuela en La Vega, en las afueras de Caracas, Venezuela, el miércoles 2 de julio de 2025 Ariana Cubillos� - AP�

Padres, educadores, médicos, trabajadores humanitarios y líderes religiosos dicen que la comida simplemente está fuera del alcance de muchos, siendo los niños los que más sufren. Se acuestan temprano para evitar los dolores del hambre, faltan a la escuela y se arrebatan la comida entre ellos en los sitios de ayuda.

La familia de Chirino es una de las que temen cada vez más el regreso de la desnutrición y el hambre que azotaron al país de 2016 a 2018. Ella se preocupa constantemente por sus adolescentes: Juan, José y Angerlis Colina. “Me preguntan, ‘¿qué vamos a comer mañana?’”.

Malnutrición, fatiga y dolores de cabeza

Juan Colina toma tres panes -lo único que desayunará en este día de verano- y los sumerge en una bebida azucarada con sabor a naranja. Fue algo así como un lujo. El dinero perdió tanto valor en los últimos meses que la familia generalmente solo bebe agua del grifo y rara vez come proteínas. Juan se sintió afortunado de despertarse sin dolor de cabeza. José no tuvo tanta suerte y se quedó en la cama.

A menudo faltan a la escuela cuando se sienten así. La ley garantiza a todos los estudiantes un almuerzo gratuito diario, pero eso no sucede desde hace mucho tiempo, dijeron familias y maestros de toda Venezuela a la AP.

Cuando las comidas dejaron de servirse y la calidad de la educación cayó, los estudiantes comenzaron a faltar regularmente a la escuela durante la última década, una tendencia documentada por organizaciones no gubernamentales locales e internacionales.

Alnilys Chirino desayuna pan en su casa de Coro, Venezuela, el viernes 27 de junio de 2025 Ariana Cubillos� - AP�

Expertos en salud dicen que la proteína animal es lo primero que las familias reducen o eliminan de su dieta cuando los precios aumentan, y tienden a sustituirla por alimentos más baratos y menos nutritivos. Pero la mala nutrición puede producir un retraso en el crecimiento, dolores de cabeza, fatiga y otros problemas de salud en los niños.

“Es su alimentación”, dijo Chirino refiriéndose a los dolores de cabeza de sus hijos.

Pero la última vez que pudo permitirse comprar carne -suficiente carne molida para quizás dos porciones- fue en mayo.

El almuerzo, cada vez menos frecuente

Angerlis se sentó a la mesa junto con su madre y Juan para almorzar antes de ir a la escuela.

Chirino cocinó una olla de arroz y otra de frijoles negros, que su madre le dio el día anterior, cuando la despensa estaba prácticamente vacía. Chirino, Angerlis y Juan comieron un tazón cada uno.

Días antes, dijo Angerlis, un compañero de clase que no había comido se desmayó en la escuela. Pero aun sabiendo que no habría comida en el colegio, tomó su mochila y se fue.

Maestros y administradores de todo el país renovaron sus súplicas para que los padres mantengan a los niños en casa si no han consumido al menos una comida y si no tienen alimentos para llevar durante los descansos. Pero no todos cumplen con la solicitud, y los estudiantes no siempre pueden ocultar su hambre ante sus compañeros y otras personas.

El gobierno de Maduro generalmente suministra a las escuelas pollos enteros congelados y alguna combinación de harina de arepa, arroz, pasta, frijoles, sardinas, carne enlatada, leche en polvo, lentejas, sal y aceite de cocina. Pero maestros, cocineros y administradores dicen que lo que reciben no es constante y resulta insuficiente.

Un niño come en el comedor social de la iglesia San Judas Tadeo para niños del barrio en Coro, Venezuela, el sábado 28 de junio de 2025 Ariana Cubillos� - AP�

Y con poco para comer en casa, más estudiantes piden una segunda ración. “Algunos repiten dos o tres veces”, dijo Deyanira Santos, cocinera en una escuela de 170 estudiantes que no había recibido suministros en tres semanas. “¿Me puede dar otra para llevármela a casa?“, afirma que le preguntan los niños para luego comentar que ”se les echa en una tacita” una porción extra.

Crisis monetaria y alimentaria

En casa, Chirino revisó la ropa, accesorios y ropa de cama que vende a vecinos y conocidos. Sus únicas fuentes de ingresos son los 70 dólares al mes que gana con sus ventas y un estipendio mensual del gobierno de unos 4 dólares. Lo gasta todo en comida.

El debilitamiento del bolívar es el motor de la crisis monetaria de Venezuela. Cuando una moneda pierde rápidamente una parte importante de su valor, el dinero de las personas alcanza para comprar menos porque los precios, particularmente de los bienes importados, como aproximadamente la mitad de los alimentos de Venezuela, aumentan constantemente para igualar el tipo de cambio. Esto también ha provocado que la inflación aumente y que los salarios se estanquen.

Tres de los cuatro hijos de Alnily Chirino y su nieto cenan en su casa en Coro, Venezuela, el viernes 27 de junio de 2025 Ariana Cubillos� - AP�

El salario mínimo mensual de Venezuela de 130 bolívares, o 0,90 dólares, no ha aumentado desde 2022, situándolo muy por debajo de la medida de pobreza extrema de las Naciones Unidas de 2,15 dólares al día. Aun con los estipendios del gobierno, muchos trabajadores del sector público sobreviven con unos 160 dólares al mes, mientras que el empleado promedio del sector privado gana alrededor de 237 dólares, según el Observatorio Venezolano de Finanzas, un organismo independiente.

El precio de una canasta básica de alimentos superó los 500 dólares, según el Observatorio, que es una organización de economistas, algunos de los cuales fueron detenidos este verano después de que se publicaran datos de alta inflación, mientras el gobierno reprime la disidencia.

“Es cada día más difícil el acceso de las personas a los alimentos de cierta calidad”, dijo el reverendo Gilberto García, cuya iglesia católica dirige un comedor popular.

Los hermanos Lixandra Ramírez y su hermano Elier Rojas comen pan plano de harina de maíz conocido como "arepas" para el almuerzo en su casa en Coro, Venezuela, el miércoles 25 de junio de 2025 Ariana Cubillos� - AP�

Chirino forma parte de los muchos venezolanos que adquieren alimentos casi exclusivamente en tiendas de esquina, donde pueden acumular una cuenta y acudir una, dos, incluso tres veces al día. “Le damos fiado a los vecinos que sí pagan cuando les llega el pago del trabajo o el bono”, dijo Diego Reverol, cuya familia es dueña de una tienda de esquina, refiriéndose a un estipendio que los empleados estatales reciben el día 15 del mes.

Quienes se inscriben en el programa de subsidios dirigido por el partido gobernante tienen acceso a otros estipendios del gobierno, pero son mucho más pequeños que los de los empleados estatales. El programa también ofrece a las familias la opción de comprar mensualmente una combinación de alimentos, la misma que se distribuye a las escuelas. Sin embargo, la mayoría de las dos docenas de personas en Falcón que hablaron con la AP dijeron que no habían recibido los alimentos desde la primavera.

Yamelis Ruiz señaló que los desafíos de su familia se ven agravados por la pérdida de la importante ayuda del Programa Mundial de Alimentos (PMA), que distribuía comida, reabastecía los comedores escolares y servía comidas después de llegar a un acuerdo con el gobierno de Maduro en 2021 para apoyar a los más vulnerables. El PMA priorizó a Falcón, con sus enormes dunas de arena y cadenas montañosas que llegan al Mar Caribe, debido a los problemas particulares de inseguridad alimentaria de la población.

Este año, el PMA redujo drásticamente su ayuda en Venezuela mencionando desafíos de financiamiento. Ruiz dijo que ya había dejado de recibir raciones mensuales de alimentos no perecederos del PMA cuando la organización redujo de 20 a 8 los días en que alimentaría a niños y familias en las escuelas. “Comida o medicinas. O compro una cosa o la otra”, dijo Ruiz, cuya hija tiene una condición cerebral congénita que requiere un costoso tratamiento.

La iglesia de Chirino todavía ofrece un almuerzo semanal en su comedor.

Se desconoce el alcance del hambre en todo el país. El doctor Huníades Urbina, pediatra y exdirector del hospital pediátrico público más grande de Venezuela, dijo que eso se debe, en parte, a que los hospitales administrados por el gobierno han prohibido que el personal incluya la desnutrición en los expedientes médicos de los pacientes.

Agencia AP