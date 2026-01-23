La premier danesa anuda los vínculos con Groenlandia y acuerda con la OTAN reforzar su seguridad

NUUK.– La primera ministra danesa, Mette Frederiksen, viajó este viernes a Groenlandia tras el giro del presidente estadounidense, Donald Trump, que retiró su amenaza de tomar la isla por la fuerza.

Frederiksen viajó desde Bruselas, donde acordó con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, que la Alianza Atlántica debe reforzar su presencia en la región ártica.

Tras ser recibida por el primer ministro groenlandés, Jens-Frederik Nielsen, en el aeropuerto de Nuuk, la líder danesa dijo que su visita buscaba mostrar “el gran apoyo” de los daneses a los habitantes de la isla ártica en “una situación grave”.

La primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen, en rueda de prensa en Nuuk MADS CLAUS RASMUSSEN� - Ritzau Scanpix�

“Estoy aquí para mostrar el gran apoyo de los daneses a los groenlandeses. Es un momento en el que necesitamos estar muy cerca los unos de los otros. Nos encontramos en una situación grave", señaló en rueda de prensa.

La líder danesa también afirmó que ella y el primer ministro Nielsen “deben mantener una estrecha colaboración durante este período. Por lo tanto, lo consideraría una jornada de trabajo para preparar nuestros próximos pasos".

Frederiksen y Rutte acordaron más temprano en Bruselas reforzar la seguridad en el Ártico. “Trabajamos juntos para garantizar la seguridad del conjunto de la OTAN y nos apoyaremos en nuestra cooperación para reforzar la disuasión y la defensa en el Ártico", dijo Rutte en X.

“Estamos de acuerdo en que la OTAN debe aumentar su compromiso en el Ártico. La defensa y la seguridad en el Ártico son una cuestión que concierne a toda la alianza", escribió Frederiksen también en X.

Ya el lunes, Dinamarca y la Alianza Atlántica habían propuesto la creación de una misión de vigilancia de la OTAN en la isla.

Relaciones envenenadas

Las amenazas de Trump sobre esta isla del Ártico, un territorio autónomo danés, envenenaron las relaciones entre Europa y Washington. Dinamarca prometió hace varias semanas aumentar su presencia militar en el territorio, en respuesta a las preocupaciones de Trump sobre la supuesta voluntad de China y Rusia de tomar esta zona estratégica.

La primera ministra danesa, Mette Frederiksen, y el líder local Jens-Frederik Nielsen, con sus respectivas comitivas Evgeniy Maloletka� - AP�

En ese contexto, la radio televisión pública danesa DR informó que los militares daneses enviados a Groenlandia habían recibido la orden de estar listos para el combate, en caso de ataque estadounidense.

Además de las razones de seguridad aludidas por Trump, Groenlandia alberga una vasta y mayormente inexplotada riqueza de recursos naturales.

Trump retiró esta semana su amenaza del uso de la fuerza, pero declaró el jueves que se estaban ultimando los detalles de su intento de obtener “acceso total” al territorio danés semiautónomo. Trump y Rutte acordaron lo que el líder estadounidense denominó un “marco”, aunque aún no se han revelado los detalles de lo que esto implica.

El ministro de Relaciones Exteriores danés, Lars Lokke Rasmussen, lo afirmó este viernes, señalando que no se había elaborado un plan detallado entre Trump y Rutte, sino que existía un “marco para un futuro acuerdo”.

“En lugar de esas ideas drásticas sobre la necesidad de poseer Groenlandia (…) ahora desea negociar una solución", añadió sobre el cambio de Trump. Rasmussen indicó a su vez que las discusiones entre su país, Groenlandia y Estados Unidos empezarían “muy pronto”.

El secretario general de la NATO, Mark Rutte FABRICE COFFRINI� - AFP�

“Vamos a organizar estas reuniones muy pronto. No comunicaremos las fechas, ya que ahora hay que calmar los ánimos”, declaró Lokke a periodistas en Copenhague. Las conversaciones con Washington, añadió, versarán sobre “seguridad, seguridad y más seguridad”.

Según una fuente cercana a las conversaciones entre Trump y Rutte, Estados Unidos y Dinamarca, ambos miembros de la OTAN, renegociarán su acuerdo de defensa de 1951 sobre Groenlandia. Esto podría permitir a Washington ampliar su presencia militar en el territorio, incluidos sus sistemas de defensa antimisiles.

El acuerdo de 1951, actualizado en 2004, ya otorga prácticamente carta blanca a Washington para reforzar su despliegue militar, siempre que se informe previamente a las autoridades danesas y groenlandesas.

Las encuestas de opinión indican que la mayoría de los habitantes de Groenlandia apoya una campaña de décadas por la independencia total de la isla. Sin embargo, las amenazas de Trump durante el último año sirvieron para mejorar las relaciones entre Dinamarca y Groenlandia.

“Los groenlandeses aún tienen muchas quejas sobre la incapacidad de Dinamarca para reconsiderar su pasado colonial", dijo Ulrik Pram Gad, investigador del Instituto Danés de Estudios Internacionales.

Sin embargo, agregó, “la presión de Trump ha llevado a la amplia mayoría del espectro político a dejar de lado por ahora los preparativos para la independencia".

Agencias AFP y AP