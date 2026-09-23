La reacción de los diarios británicos al discurso de Milei en la ONU: “Pedido indignante”

Los principales diarios británicos reaccionaron este miércoles al discurso que el presidente Javier Milei dio ante la Asamblea General de las ONU y calificaron el reclamo de soberanía sobre las Islas Malvinas como un “pedido indignante”, a la vez que cuestionaron el señalamiento del mandatario respecto de que los isleños no tienen derecho a la “autodeterminación”.

“El presidente de Argentina hace un pedido indignante a la ONU para que le ayude a apoderarse de las Malvinas después de que [Andy] Burnham planteara el tema de las islas con [Donald] Trump”, tituló The Sun.

A modo de contexto, el medio señaló que el reclamo de Milei se produjo luego de que los jugadores de la selección argentina ondearan una “pancarta vergonzosa”, en alusión a la bandera que los futbolistas exhibieron tras el triunfo ante Inglaterra en la semifinal del Mundial 2026, y tras el continúo rechazo de Trump de respaldar a Reino Unido “en la polémica”.

"Bandera repugnante", dijo The Sun sobre el mensaje que exhibieron los jugadores de la selección tras el triunfo ante Inglaterra SHAUN BOTTERILL - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

“Este personaje excéntrico y combativo es un aliado cercano del presidente de Estados Unidos, quien tampoco mostró su apoyo al Reino Unido en la disputa de ayer”, señaló The Sun.

Por su parte, The Guardian resaltó la crítica de Milei a la ONU por su falta de acción ante el reclamo argentino por las islas. “El presidente argentino critica [al organismo] por su inacción respecto a la soberanía de las Islas Malvinas”, tituló.

El titular de The Guardian The Guardian

“En un discurso mordaz ante la Asamblea General en Nueva York, el presidente argentino criticó a la ONU por su ineficacia en lo que respecta a las prolongadas tensiones sobre el territorio británico de ultramar en el Atlántico Sur, conocido en Argentina como las Malvinas”, explicó The Guardian en uno de los primeros párrafos.

The Mirror, en tanto, hizo hincapié en la posición del mandatario nacional de considerar que los kelpers no cuentan con derecho a la autodeterminación por tratarse de “una población implantada por la potencia ocupante sobre un territorio cuya soberanía se encuentra en disputa”.

El artículo de The Mirror The Mirror

“Milei hace un llamamiento al Reino Unido sobre las Malvinas y afirma que los isleños no deberían tener opción”, tituló el medio británico.

Asimismo, destacó el referéndum que se celebró en 2013 sobre el status político de las islas. “El 99,8% de los votantes optó por seguir siendo un Territorio Británico de Ultramar. Argentina rechazó el resultado del referéndum, argumentando que la población se estableció en 1833″, reseñ+o The Mirror.

El título de The Telegraph The Telegraph

Además, The Telegraph reflejó la exigencia de Milei al primer ministro británico para que iniciara conversaciones para un traspaso de soberanía de las islas.

“Sus declaraciones prepararon el terreno para un enfrentamiento con el Sr. Burnham , quien el martes se comprometió a mantenerse firme ante las amenazas de Argentina sobre las Islas Malvinas en su discurso ante la ONU”, indicó el medio.

Además, el diario agregó como contexto que el país anunció sanciones contra Sea Lion y resaltó que la decisión fue motivada “en gran medida por un cambio en la postura de Trump, quien afirmó que estaba ‘revisando’ la histórica posición de neutralidad de Estados Unidos”.