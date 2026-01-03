El mensaje de Michelo, el influencer argentino que apoya al chavismo, en medio de los ataques de EE.UU.

Diego Omar Suárez, el influencer salteño y propagandista del gobierno de Nicolás Maduro, más conocido como “Michelo”, volvió a captar la atención en las redes sociales luego de compartir un video en el que ratificó su apoyo al líder chavista. El argentino captó el momento de los ataques en Caracas que culminaron en la detención de Maduro y la primera dama, Celia Flores. “Está lleno de humo”, advirtió.

“Yo con mis propios ojos vi las explosiones. Literalmente explotó en varios lugares y se escuchaban ruidos de aviones”, afirmó el influencer desde su cuenta de Instagram @michelo2.0., en medio las acciones militares “a gran escala” para capturar a Maduro y Flores.

Acto seguido, Michelo reparó sobre el enorme apagón que recayó sobre la capital venezolana. “No se ve, pero está lleno de humo”, aclaró. Y luego precisó: “Grabé un par de tomas, pero se fue la luz en la mitad de Caracas”.

El mensaje de Michelo, el influencer salteño que le hace propaganda a Maduro

Vestido con una campera que exhibe la bandera venezolana y frente a cámara, Michelo mostró la vista de la ciudad desde su balcón y luego de narrar lo acontecido ratificó su apoyo al gobierno de Maduro por medio de una canción.

“El pueblo unido, jamás será vencido; latinos unidos, jamás serán vencidos”, arengó Michelo. Y continúa: “Venezuela no es tu tierra, Donald Trump. El petróleo de aquí no te lo llevarás. Nosotros queremos peace forever y ustedes quieren guerra e invasión”.

De esta forma, Michelo arremetió contra el accionar de Estados Unidos, y finalizó su canción con una advertencia al gobierno de Donald Trump. “Sus bombas no podrán con los hijos de Bolívar. Defenderemos Latinoamérica”, desafió el influencer.

En cuestión de minutos el posteo de Michelo, cosechó todo tipo de reacciones en las redes sociales, transformándose en tendencia en X. Entre las respuestas que recibió, primaron las críticas, cuestionando no solo su postura sino su accionar a futuro en medio de la incertidumbre que rige en estas horas por cómo será la transición de poder en Venezuela.

El mensaje de Trump

En medio de la incertidumbre sobre el futuro de Venezuela, Donald Trump confirmó,. en una conferencia de prensa, que Estados Unidos asumirá el control de Venezuela por tiempo indefinido, sin fijar un plazo para devolver el poder a manos venezolanas. “Vamos a dirigir el país hasta que llegue el momento de una transición segura, adecuada y juiciosa”, sostuvo, y remarcó en varias oportunidades, que será Washington quien decida cuándo y en qué condiciones se producirá esa transferencia.

Donald Trump brindó una conferencia de prensa en Florida.

Si bien aclaró que todavía no está definido quién gobernará Venezuela una vez concluida esa etapa, el líder republicano dejó en claro que no permitirá la continuidad del chavismo bajo otro liderazgo, al rechazar cualquier alternativa que implique la permanencia del régimen de Maduro “con otro líder”. Para justificar su postura, evocó precedentes históricos de ocupaciones estadounidenses en Alemania, Japón e Irak, aunque reconoció implícitamente que se trata de experiencias con resultados dispares.