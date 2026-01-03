Las claves del ataque militar: qué pasó en Venezuela y qué se sabe de Maduro hasta ahora

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este sábado un ataque militar contra objetivos en Venezuela y confirmó la captura del presidente Nicolás Maduro y de su esposa, Cilia Flores, quienes, según afirmó, ya fueron trasladados fuera del país. A continuación, las claves de una jornada que marca un punto de quiebre en la historia reciente venezolana.

El ataque a Caracas

Fuertes explosiones y ruidos similares a los de aviones de combate se escucharon alrededor de las 3 (hora argentina) de este sábado en Caracas. Poco después, comenzaron a circular en redes sociales imágenes de grandes incendios y columnas de humo, aunque sin una identificación inmediata y precisa de los puntos alcanzados.

Los estallidos parecieron concentrarse en el sur y el este de la capital y se produjeron luego de semanas de amenazas públicas de Trump, quien había desplegado una flota de buques de combate en el Caribe y advertido que los días de Maduro en el poder “estaban contados”.

El incendio en Fuerte Tiuna, el mayor complejo militar de Venezuela STR - AFP

El anuncio de Trump

“El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, fue capturado y trasladado fuera del país”, anunció Donald Trump en la madrugada del sábado. El mandatario estadounidense confirmó que la operación incluyó un “ataque a gran escala” y precisó que también fue detenida Cilia Flores.

Trump sostuvo que la acción se produjo tras meses de presión contra Maduro por acusaciones de narcotráfico y por considerar ilegítimo su mandato.

La reacción del chavismo y la denuncia del ataque

El gobierno de Venezuela acusó a Estados Unidos de haber atacado instalaciones civiles y militares en distintos puntos del país. En varios barrios de Caracas, residentes salieron a la calle en medio del pánico tras las explosiones.

“El piso se estremeció. Esto es horrible. Se escuchaban explosiones y aviones”, relató Carmen Hidalgo, una trabajadora administrativa de 21 años, mientras regresaba apresuradamente a su casa junto a familiares.

En un comunicado oficial, el chavismo instó a sus seguidores a movilizarse y aseguró que Nicolás Maduro había ordenado la implementación de un decreto que declara el “estado de conmoción exterior” en todo el territorio nacional, con el objetivo de “proteger los derechos de la población, el funcionamiento pleno de las instituciones republicanas y pasar de inmediato a la lucha armada”.

“Todo el país debe activarse para derrotar esta agresión imperialista”, señaló el texto.

Tras los bombardeos, el ministro del Interior, Diosdado Cabello, apareció en la televisión estatal y llamó a la resistencia. “No es la primera lucha, no es la primera batalla contra este pueblo”, afirmó, antes de proclamar: “¡Venceremos! ¡Leales siempre! ¡Traidores nunca!”.

Venezuela: Justice Minister Diosdado Cabello speaks surrounded by police and military in Caracas.



"They carried out a treacherous, vile attack against a sleeping people. They cowardly attacked our people,"



La demora en las apariciones públicas de los principales jerarcas del régimen alimentó la incertidumbre sobre el control efectivo del poder y el alcance real de la cadena de mando en las horas posteriores al ataque.

¿Quién gobierna ahora Venezuela?

Según el artículo 233 de la Constitución venezolana, en caso de ausencia del presidente, la vicepresidenta debe asumir de manera interina. Si se declara la “falta absoluta”, el presidente de la Asamblea Nacional asume temporalmente hasta la convocatoria a elecciones.

Pese a estas disposiciones, hasta el momento no hubo un pronunciamiento oficial claro sobre quién ejerce efectivamente el poder ejecutivo. Delcy Rodríguez habló públicamente para exigir información sobre Maduro, pero no se refirió a una eventual asunción interina.

Delcy Rodriguez (Photo by Juan BARRETO / AFP) JUAN BARRETO� - AFP�

¿Dónde está Maduro?

La vicepresidenta Delcy Rodríguez afirmó en la madrugada de este sábado que desconocía el paradero del presidente y de su esposa, y exigió una “fe de vida” de ambos.

“Ante esta brutal situación y este brutal ataque, nosotros desconocemos el paradero del presidente Nicolás Maduro y de la primera dama, Cilia Flores”, declaró en un mensaje difundido por la televisión estatal.

La imputación en Estados Unidos

Horas después, la fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, anunció que Maduro y Flores fueron imputados en el Distrito Sur de Nueva York por cargos de narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína, posesión de armas de guerra y conspiración contra Estados Unidos.

“Pronto enfrentarán la justicia estadounidense en suelo estadounidense”, afirmó Bondi, quien agradeció a Trump y a las fuerzas armadas por la “misión exitosa”.

Cuándo y cómo escaló la tensión

Desde principios de septiembre, el Ejército estadounidense viene atacando embarcaciones en el Caribe y el Pacífico oriental. Hasta el viernes, se habían registrado al menos 35 incidentes de este tipo, con un saldo de al menos 115 muertos, según cifras oficiales de Washington.

La escalada incluyó un despliegue militar sin precedentes en décadas en las aguas cercanas a Sudamérica, con la llegada en noviembre del portaaviones más avanzado de la Armada estadounidense.

A Colombian soldier deployed in Cucuta, stands guard at the border crossing with neighbouring Venezuela, on January 3, 2026, after US forces captured Venezuelan leader Nicolas Maduro after launching a "large scale strike" on the South American country. (Photo by Schneyder MENDOZA / AFP) SCHNEYDER MENDOZA - AFP

Trump justificó estas operaciones como parte de un “conflicto armado” contra los cárteles de la droga y, en noviembre, volvió a advertir que el final del mandato de Maduro estaba cerca, aunque minimizó entonces el riesgo de una guerra abierta.

Paradójicamente, el viernes Venezuela había dicho estar dispuesta a negociar con Washington un acuerdo para combatir el narcotráfico. Maduro también había denunciado, en una entrevista grabada previamente, que Estados Unidos buscaba un cambio de régimen para acceder a las reservas petroleras del país.

¿Qué dijo la oposición?

La líder opositora María Corina Machado afp - AFP�

La oposición venezolana optó por la cautela tras las explosiones registradas en Caracas y en los estados de La Guaira, Miranda y Aragua. Fuentes cercanas al movimiento que encabezan María Corina Machado y el excandidato presidencial Edmundo González Urrutia señalaron que, por el momento, no emitirán comentarios públicos sobre los hechos. “En este momento no hay un pronunciamiento oficial sobre los acontecimientos reportados en Venezuela”, indicó la vocería opositora en un mensaje en redes sociales.

La prudencia refleja una estrategia que busca evitar avalar de manera explícita una intervención militar. Aunque Machado había respaldado el aumento de la presión internacional sobre el chavismo y señalado que el régimen se encontraba “más débil que nunca”, también aclaró en las últimas semanas que no participó ni fue informada de las acciones militares de Washington. La dirigente, ganadora del Premio Nobel de la Paz y actualmente fuera del país por razones de seguridad, insistió en que su objetivo sigue siendo el retorno a Venezuela.

Reacciones internacionales

La ofensiva militar de Estados Unidos contra Venezuela generó un inmediato rechazo de aliados del chavismo y reacciones dispares en América Latina y Europa.

Rusia condenó la acción y sostuvo que no existía justificación para el ataque, al advertir que la “hostilidad ideológica” había prevalecido sobre la diplomacia. El Ministerio de Relaciones Exteriores ruso calificó la operación como “profundamente preocupante y condenable” y exigió información inmediata sobre el paradero de Maduro.

Irán, que mantiene estrechos vínculos con Caracas, denunció una “flagrante violación de la soberanía y de la integridad territorial de Venezuela” y repudió el uso de la fuerza militar por parte de Washington.

Cuba, histórico aliado del chavismo en la región, acusó a Estados Unidos de cometer “terrorismo de Estado” contra el pueblo venezolano y contra América Latina. El presidente Miguel Díaz-Canel pidió una reacción de la comunidad internacional frente al “criminal ataque”.

El Gobierno de la República de Colombia observa con profunda preocupación los reportes sobre explosiones y actividad aérea inusual registrados en las últimas horas en la República Bolivariana de Venezuela, así como la consecuente escalada de tensión en la región.



En América del Sur, el presidente colombiano Gustavo Petro rechazó los ataques con misiles sobre Caracas, ordenó la movilización de fuerzas militares hacia la frontera y solicitó una reunión inmediata del Consejo de Seguridad de la ONU, del que Colombia es miembro no permanente este año.

El expresidente boliviano Evo Morales manifestó su repudio “con total contundencia” al bombardeo estadounidense y aseguró que “Venezuela no está sola”.

Desde Chile, el presidente Gabriel Boric condenó la intervención militar y llamó a la comunidad internacional a buscar una salida pacífica a la crisis venezolana.

Como Gobierno de Chile expresamos nuestra preocupación y condena por las acciones militares de Estados Unidos que se desarrollan en Venezuela y hacemos un llamado a buscar una salida pacífica a la grave crisis que afecta al país.



En contraste, el presidente argentino Javier Milei celebró la captura de Maduro con un mensaje en redes sociales.

LA LIBERTAD AVANZA

España, en cambio, adoptó un tono de cautela: el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, aseguró que su país sigue de cerca la situación, confirmó que la embajada y los consulados permanecen operativos y pidió desescalar la tensión, respetar el derecho internacional y los principios de la Carta de las Naciones Unidas.

¿Qué puede pasar ahora?

El futuro inmediato de Venezuela es incierto. De acuerdo con la Constitución, si el presidente está ausente durante el primer año de su mandato, deben convocarse elecciones presidenciales en un plazo de 30 días. En ese escenario, la vicepresidenta asumiría de manera interina hasta la elección de un nuevo mandatario.

Si las instituciones se mantienen en funcionamiento y se respeta la Carta Magna, Delcy Rodríguez debería quedar al frente del Ejecutivo de forma transitoria mientras se organiza el proceso electoral. Sin embargo, el silencio oficial y la tensión militar mantienen abierto un abanico de escenarios.

