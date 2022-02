La reina Isabel podría pagar el millonario acuerdo del príncipe Andrés por el caso de abuso sexual

LONDRES.- Hasta 16 millones de dólares podría costarle al príncipe Andrés el acuerdo al que llegó con Virginia Giuffre, la mujer que lo acusó ante la Justicia norteamericana de haberla agredido sexualmente cuando era menor de edad, en el marco del caso Epstein. Los medios ingleses, que publicaron diversos montos del acuerdo, señalaron que podría ser la propia reina Isabel la que ayudará a su hijo pagar el acuerdo, dándole el dinero que provendría de sus fondos privados.

Según The Telegraph, parte del dinero que necesita Andrés para pagar el acuerdo extrajudicial con Virginia Giuffre, provendrá directamente de Isabel. La realeza habría aceptado hacer una donación a la organización benéfica que dirige Giuffre, luego de que acusado y demandante llegaran a acuerdo, uno del que no se han sabido más detalles, y que ha sido blanco de especulaciones por parte de los medios ingleses; The Telegraph sostiene que la cantidad podría superar los 12 millones de libras esterlinas (unos 16,3 millones de dólares), lo mismo que plantea el diario Daily Mirror. Por su parte, The Guardian cifraba el acuerdo en 7 millones de libras (9,5 millones de dólares), mientras que el Daily Mail hablaba de una “humillación de 10 millones de libras”. También afirman que la reina pagó la defensa legal de su hijo.

Virginia Giuffre, entonces llamada Roberts, fotografiada con el príncipe Andrés en Londres en 2001. bbc-mundo-14416

Parte del acuerdo, señala The Telegraph, consiste en la entrega de 10 millones de libras (13,6 millones de dólares) a Virginia Giuffre, y 2 millones de libras (2,7 millones de dólares) para su organización benéfica. El acuerdo se habría alcanzado luego de 10 días de negociaciones entre ambas partes, según señala el mismo medio.

Sobre los rumores de que será Isabel quien pagará, los ingleses y la prensa han reaccionado indignados. El príncipe Andrés siempre negó las acusaciones, y para los medios de Reino Unido, este acuerdo extrajudicial viene a confirmar la culpa del hijo de la monarca. “Un hombre verdaderamente decidido a limpiar su nombre de tan atroces acusaciones habría luchado con uñas y dientes”, dice un editorial de The Sun. “Andrés está acabado”, continuaba el texto, considerando que “debe retirarse por completo de la vida pública y vivir su retiro en la ignominia”.

Queen makes her first appearance after Prince Andrew sex assault lawsuit is settled pic.twitter.com/nzOzl7RVV6 — The Sun (@TheSun) February 16, 2022

Y eso no es todo lo que especula la prensa británica. También se comenta que el Duque de York podría haber vendido un exclusivo y lujoso chalet suizo en 18 millones de libras (unos 24 millones de dólares). Aunque, dicen, no sería suficiente para saldar sus deudas.

ARCHIVO - Virginia Roberts Giuffre durante una conferencia de prensa fuera de una corte de Manhattan tras la muerte en prisión de Jeffrey Epstein, el 27 de agosto de 2019 en Nueva York. El príncipe Andrés de Gran Bretaña, acusado en una demanda de abusar sexualmente de Giuffre cuando era una adolescente de 17 años y quien habría sido proporcionada al príncipe por Epstein, accedió a un acuerdo legal por el que hará una importante donación a la organización benéfica de la acusadora al tiempo que declaró que nunca buscó dañarla, según documentos judiciales presentados el martes 15 de febrero de 2022. (Foto AP/Bebeto Matthews, archivo)

Virginia Giuffre, de 38 años, quien fuera también víctima del multimillonario Jeffrey Epstein, pidió durante años a la Justicia que el príncipe Andrés se hiciera responsable de los presuntos actos de abuso sexual, ocurridos a expensas del empresario que se suicidó en una cárcel de Nueva York el 2019, mientras esperaba el juicio por tráfico y abuso de menores. Es allí que la amistad con el miembro de la realeza provocó un escándalo que obligo a Andrés a retirarse de la vida pública: defendió a Epstein en una entrevista. Para el abogado británico Mark Stephens, especialista en cuestiones de reputación en el gabinete londinense Howard Kennedy LLP, “la mayoría de personas verá el pago de daños y perjuicios a alguien que el príncipe Andrés dice no haber conocido nunca” con extrañeza. El hijo de la reina “ha preservado en cierta medida la dignidad de la familia real, pero creo que no volverá” nunca a la vida pública, dijo a la AFP.

07-03-2011 El príncipe Andrés de Inglaterra. Un tribunal federal de Manhattan ha publicado el acuerdo extrajudicial de 2009 entre el difunto millonario Jeffrey Epstein y una de sus víctimas, Virginia Giuffre, por la que ésta habría recibido 500.000 dólares. POLITICA EUROPA REINO UNIDO DAN KITWOOD

Y eso es lo que también se ha escuchado en las últimas horas. Si bien ya fue despojado de su tratamiento de Alteza Real, hay legisladores que piden que también se le quite el título de Duque de York. Es el caso de Rachael Maskell, parlamentaria laborista, que ha dado su apoyo largamente a Virginia Giuffre. A propósito expresó a través de su cuenta de Twitter: “Una mujer joven traficada y explotada. Ella valientemente habló. Las personas de privilegio, posición y poder trataron de suprimir y silenciar. Este debe ser un punto de inflexión, donde York no es un título de Duque sino un movimiento popular para luchar por los derechos de las mujeres y las niñas”.

Mientras el príncipe Andrés enfrenta una demanda por abuso sexual por parte de Virginia Giuffre, crece la preocupación de la corona por la reputación

Justo en el año de la celebración de los 70 años de Isabel en el poder, y en medio de la celebración del Jubileo de Platino, la monarca se enfrenta a un nuevo escándalo que involucra a su hijo Andrés,. Pero ahí no termina todo: este miércoles la policía británica anunció haber abierto una investigación sobre la fundación del príncipe Carlos, hijo mayor de la monarca.

Agencias AFP y AP