La respuesta de Groenlandia a las intenciones de Trump de anexar la isla: “Es nuestro hogar y nuestro territorio”

Luego de que este domingo el presidente norteamericano, Donald Trump, volviera a decir que Washington “necesita absolutamente” el territorio de Groenlandia, el primer ministro del Gobierno de la isla salió a responder, de acuerdo con los medios locales: “Groenlandia es nuestro hogar. Y así seguirá siendo”. Dinamarca también pidió que el mandatario estadounidense “cese sus amenazas contra un aliado histórico”.

Jens-Frederik Nielsen, funcionario de Groenlandia, escribió en su cuenta de Instagram: “Hemos sido un amigo cercano y leal de América durante generaciones. Hemos asumido la responsabilidad de la seguridad del Atlántico Norte y, no menos importante, de América del Norte. Eso es lo que hacen los verdaderos amigos. Esta es exactamente la razón por la que la retórica inmediata y repetida de los Estados Unidos es completa y absolutamente inaceptable. Cuando el presidente de Estados Unidos habla de ‘necesitamos a Groenlandia y nos conecta con Venezuela y con la intervención militar, no solo está mal. Esto es tan irrespetuoso”.

Tras los dichos de Trump sobre la intención de apoderarse de Groenlandia, el presidente local le respondió: “Es nuestro hogar y nuestro territorio”. @jens_frederik

Y el funcionario prosiguió en el extenso posteo: “Nuestro país no es un objeto de retórica de superpotencia. Somos un pueblo, una tierra y la democracia. Esto tiene que ser respetado. Somos parte de la OTAN y somos plenamente conscientes de la ubicación estratégica de nuestro país. En este sentido, una relación respetuosa y leal con los Estados Unidos es muy importante. Ha sido así durante décadas. Estamos abiertos a conversaciones. Pero tiene que ser a través de los canales correctos y con respeto al derecho internacional. Y los canales correctos no son publicaciones aleatorias e irrespetuosas en las redes sociales”.

“Que cese sus ‘amenazas’ contra Groenlandia”

A las declaraciones del primer ministro de Groenlandia se sumaron las de su par danesa, Mette Frederiksen. “Debo decirle muy claramente a Estados Unidos: es totalmente absurdo decir que deberían tomar el control de Groenlandia”, dijo la dirigente en un comunicado, después de que el mandatario estadounidense reiterara que el país que gobierna necesita a Groenlandia para fortalecer su defensa.

Desde su regreso a la Casa Blanca en enero de 2025, Trump afirmó en repetidas ocasiones que Estados Unidos “necesita” este territorio autónomo de Dinamarca, rico en recursos, por razones de seguridad, y se negó a descartar el uso de la fuerza para controlarlo. Este domingo, consultado en una entrevista telefónica con el medio The Atlantic sobre Groenlandia, Trump dijo que la decisión correspondía a otros. “Tendrán que evaluarlo ellos mismos. Realmente no lo sé“, contestó según la revista. Y añadió: “Pero necesitamos Groenlandia, absolutamente. La necesitamos para la defensa”.

Las declaraciones del mandatario estadounidense se producen después de que el ejército estadounidense capturara a Nicolás Maduro y a su esposa durante una sorprendente incursión militar que incluyó bombardeos sobre Caracas. Expertos consideran que la operación en Venezuela es una advertencia a los aliados de Estados Unidos preocupados por las amenazas de Trump de apoderarse de recursos estratégicos, empezando por su voluntad declarada de anexionar Groenlandia.

Frederiksen llamó a Estados Unidos a “cesar sus amenazas contra un aliado histórico” y consideró que es “absurdo decir que Estados Unidos debería tomar el control de Groenlandia”.

Con información de la agencia AFP