Trump advierte que la presidenta interina de Venezuela “pagará un precio más alto que Maduro” si no coopera con EE.UU.

WASHINGTON.- Donald Trump advirtió el domingo que la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, pagará “un precio muy alto” si no coopera con Estados Unidos, después de que fuerzas estadounidenses capturaran y encarcelaran al presidente Nicolás Maduro.

“Si no hace lo correcto, va a pagar un precio muy alto, probablemente mayor que el de Maduro”, dijo Trump a la revista The Atlantic en una breve entrevista telefónica.

Las fuerzas estadounidenses atacaron Caracas en las primeras horas del sábado, bombardeando objetivos militares. Se llevaron a Maduro y a su esposa y los sacaron del país para enfrentar cargos en Nueva York.

El gobierno de Trump dice que está dispuesto a trabajar con el actual gobierno venezolano siempre que se cumplan los objetivos de Washington, incluido abrir el acceso a la inversión estadounidense en las enormes reservas de crudo venezolanas.

La advertencia de Trump llegó tras la confirmación de Rodríguez como presidenta interina por el Tribunal Supremo y mandos militares de Venezuela.

Vladimir Padrino López, ministro de Defensa de Venezuela Matias Delacroix� - AP�

El sábado, tras la incursión estadounidense en la capital, Caracas, Rodríguez adoptó un tono desafiante y dijo que Maduro era el único líder legítimo del país.

“Estamos listos para defender nuestros recursos naturales”, aseguró.

Trump ha hecho campaña durante mucho tiempo contra un cambio de régimen por parte de Estados Unidos en países extranjeros.

Sin embargo, el sábado dijo que Estados Unidos va a “dirigir” Venezuela. Le dijo a The Atlantic que “reconstruir y cambiar de régimen -como se le quiera llamar- es mejor que lo que tienen ahora mismo”.

“Reconstruir no es algo malo en el caso de Venezuela”, dijo. “El país se ha ido al infierno. Es un país fallido. Es un país totalmente fallido. Es un país que es un desastre en todos los sentidos”.

El republicano de 79 años también repitió su frecuente exigencia de que Groenlandia -un territorio autónomo perteneciente a Dinamarca, aliado de la OTAN- pase a formar parte de Estados Unidos.

Cuando se le preguntó qué representaba la acción militar estadounidense en Venezuela para Groenlandia, Trump dijo a The Atlantic: “Ellos mismos tendrán que verlo. Realmente no lo sé”.

“Pero sí necesitamos Groenlandia, absolutamente. La necesitamos para la defensa”.

El mensaje de Rubio

Más temprano, Marco Rubio había dicho que Estados Unidos trabajará con la actual cúpula venezolana si toma las “decisiones adecuadas”.

Maduro amaneció el domingo en una cárcel de Nueva York tras ser capturado en la madrugada del sábado en Caracas por fuerzas especiales estadounidenses y extraído del país en medio de intensos bombardeos.

Marco Rubio Alex Brandon� - AP�

Hablar de elecciones en Venezuela “es prematuro en este momento”, declaró que Rubio, que dio una ronda de entrevistas televisivas este domingo para justificar la dramática captura de Maduro e intentar explicar el incierto futuro de Venezuela.

Trump aseguró que su gobierno gobernará a distancia Venezuela hasta lograr una transición “segura y juiciosa”, aunque también reivindicó que uno de los objetivos esenciales es mantener el control sobre el petróleo del país, que cuenta con las mayores reservas del mundo.

“Vamos a juzgar todo por lo que hagan, y vamos a ver qué hacen”, advirtió Rubio en entrevista con CBS News, en alusión al actual gobierno.

“Si no toman las decisiones adecuadas, Estados Unidos mantendrá múltiples palancas de presión para garantizar la protección de nuestros intereses”, alertó Rubio.

Estados Unidos mantiene en el Caribe una poderosa fuerza naval que lideró la incursión, y que además está encargada de impedir que buques petroleros bajo sanciones puedan sacar el crudo del país.

Agencias AFP y AP