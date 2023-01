La tajante respuesta de Sanna Marin a un periodista que se volvió viral: “No tenemos que hablar de eso”

escuchar

Es una de las 25 mujeres más influyentes del mundo, según el Financial Times, por su rol en el contexto de la guerra en Ucrania y los prejuicios que enfrentó como una mujer joven frente al gobierno finlandés. Pero la mayoría la recordará por los videos de una fiesta en la que la política apareció bailando. Ante las reiteradas acusaciones que tuvo que afrontar en medio de la polémica, Sanna Marin, la primera ministra de Finlandia, no duda en dejar clara su postura y defender lo que considera injusto. Así lo demostró ante un periodista que le preguntó por la relación entre su género, su corta edad y su profesión: “No tenemos que hablar de eso”.

En el marco del Foro Económico Mundial o de Davos 2023, que reúne anualmente a líderes políticos y económicos de todo el mundo y que se celebró entre el 16 y el 20 de enero, el periodista de la CNN y de The Washington Post, Fareed Zakaria, volvió a cuestionar la edad y el género de Marin. “Sé que no le gusta hablar de su rol como mujer tan joven en este trabajo tan importante”, comenzó su pregunta el comunicador.

El momento en que Sanna Marin, la primera ministra de Finlandia, le puso los puntos a un periodista.

Pero, ante la frecuencia de este tipo de comentarios, Sanna Marin lo interrumpió: “Y no tenemos que hacerlo, ¿sabe? No tenemos que hablar de eso”, sentenció, entre los aplausos de los asistentes, el pasado 17 de enero. La primera ministra de Finlandia se convirtió en la líder gubernamental en activo más joven del mundo en diciembre de 2019, cuando juró su cargo, con 34 años. Pero el periodista no se dio por vencido y prosiguió: “¿Cree que hizo cosas que promovían la agenda de las mujeres o ciertos temas que, tal vez, entendió mejor que otros?”.

“Mi género o mi edad no afectaron tanto a la agenda a la que todos tenemos que enfrentarnos durante estos años”, aseveró Marin. Y agregó: “Para Finlandia, la igualdad de género siempre fue muy importante, a nivel mundial, pero también interno, porque somos una nación pequeña (de 5,5 millones de habitantes) y no podríamos arreglárnoslas si no utilizamos todos los recursos de toda nuestra gente. Y necesitamos la participación de todos, de todos los sexos, de todas las generaciones. Necesitamos a todos a bordo para asegurarnos de que Finlandia saldrá adelante y prosperará en el futuro”.

Marin: “Nos reunimos porque somos ministras”

No fue la primera vez que Marin se enfrentó a una pregunta de este tipo ante la prensa. En noviembre de 2022, se celebró una cumbre celebrada en la ciudad de Auckland, que reunió a Jacinda Ardern, exprimera ministra de Nueva Zelanda, y a Marin, para abordar las relaciones políticas y comerciales entre los dos países. En este contexto, un periodista consultó: “Mucha gente se pregunta si se reunieron porque tienen edades similares y, ya sabe, porque tienen muchas cosas en común, al ser ambas mujeres en política”.

Marin y Jacinda Ardern respondieron ante la pregunta sobre su edad.

Ardern, de 42 años, se adelantó a la pregunta del comunicador y apuntó: “Me pregunto si alguien le preguntó alguna vez a Barack Obama y a John Key [exprimer ministro de Nueva Zelanda] si se reunieron por ser de edades similares”, sentenció. Y añadió: “Por supuesto, hay una mayor proporción de hombres en política, es una realidad. Pero dos mujeres no se reúnen simplemente por su género”. En tanto, Marin adhirió: “Nos reunimos porque somos primeras ministras”.

