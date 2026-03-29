La UE denunció una “violación de la libertad religiosa” tras el bloqueo israelí a una misa en el Santo Sepulcro

BRUSELAS (AFP).- La jefa de la diplomacia de la Unión Europea, Kaja Kallas, denunció este domingo una “violación de la libertad religiosa” luego de que autoridades israelíes impidieran al Patriarca Latino de Jerusalén celebrar la misa del Domingo de Ramos en la Iglesia del Santo Sepulcro.

En el inicio de la Semana Santa para la Iglesia católica, el Patriarcado Latino —una diócesis con fieles en Israel, los territorios palestinos, Jordania y Chipre— informó que la policía bloqueó el ingreso del cardenal Pierbattista Pizzaballa y del custodio del templo.

The decision by Israeli police to bar Jerusalem’s Latin Patriarch from entering the Church of the Holy Sepulchre on Palm Sunday constitutes a violation of religious freedom and long-standing protections governing holy sites.



Freedom of worship in Jerusalem must be fully… — Kaja Kallas (@kajakallas) March 29, 2026

“La libertad de culto en Jerusalén debe estar plenamente garantizada, sin excepciones, para todas las confesiones. El carácter multirreligioso de Jerusalén debe ser protegido”, afirmó Kallas en redes sociales.

Si bien las autoridades israelíes sostuvieron que el incidente se originó en respuesta a las “preocupaciones de seguridad por la continua amenaza de ataques con misiles” de Irán contra la población civil, líderes europeos repudiaron el bloqueo a la misa en el Santo Sepulcro.

La premier italiana, Giorgia Meloni consideró el episodio como una “ofensa no sólo para los creyentes” tras instruir al canciller Tajani para que convocara al embajador de Israel.

“El Santo Sepulcro de Jerusalén es un lugar sagrado de la cristiandad y en cuanto tal debe ser preservado y tutelado para la celebración de los ritos sagrados”, indicó un comunicado de Palazzo Chigi, sede del gobierno.

Y añadió: “Impedir el ingreso al patriarca de Jerusalén y al Custodio de Tierra Santa y más aún en una celebración central para la fe como es el Domingo de Ramos, constituye una ofensa no sólo para los creyentes, sino para cualquier comunidad que reconoce la libertad religiosa”.

En sintonía, el presidente francés, Emmanuel Macron, dijo que el incidente “se suma a la preocupante multiplicación de violaciones del estatuto de los Lugares Santos de Jerusalén” y defendió que “la libertad de práctica religiosa en Jerusalén debe estar garantizada para todas las religiones”.

El jefe de gobierno español, Pedro Sánchez, también se sumo a las críticas contra Israel y condenó lo que consideró “un ataque injustificado a la libertad religiosa”.