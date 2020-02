La UE se alinea con España por Gibraltar

Madrid podrá excluir al peñón de un futuro acuerdo bilateralcon Gran Bretaña

LONDRES (ANSA).- La Unión Europea (UE) apoyará a España en las disputas territoriales sobre el Peñón de Gibraltar -que se encuentra bajo soberanía británica desde 1713- durante las negociaciones que mantendrá el bloque con el Reino Unido, a fin de consolidar un tratado bilateral durante el período de transición, que concluirá el 31 de diciembre.

Según publicó The Guardian, Bruselas le concederá al gobierno español la potestad de excluir al territorio de ultramar británico de cualquier tipo de acuerdo alcanzado respecto de la futura relación entre las partes, luego de que finalmente se concretara el Brexit anteanoche.

El diario informó que Madrid insistió en que se incluyera una mención al reclamo español en el borrador que será publicado mañana y detallará la postura inicial de la UE en las negociaciones.

De esta forma, el primer ministro británico, Boris Johnson, podría verse obligado a optar entre alcanzar un acuerdo con España sobre el futuro de Gibraltar o exponer a sus habitantes a una situación económica de riesgo, si llegaran a encontrarse al margen de un eventual tratado comercial del país con la UE.

No obstante, un vocero de la cancillería británica afirmó a The Guardian que en Downing Street descartan esa posibilidad. "El Reino Unido no excluirá a Gibraltar de sus negociaciones respecto de la futura relación con la UE. Negociaremos en nombre de toda la familia británica, que incluye a Gibraltar", sostuvo el funcionario.

Por otro lado, el Congreso español deberá tratar el próximo martes un tratado internacional acordado el año pasado con Londres para limitar la posibilidad de que personas físicas y jurídicas que realizan su actividad en España aprovechen la cercanía de la colonia británica y su futura situación aduanera para incurrir en la evasión tributaria.