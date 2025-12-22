El gobierno de Trump sube la apuesta y ofrece 3000 dólares a los inmigrantes que se “autodeporten” antes de fin de año

WASHINGTON.– El gobierno del presidente norteamericano, Donald Trump, triplicó a 3000 dólares su oferta de estipendio a los migrantes que decidan “autodeportarse” voluntariamente de Estados Unidos, dijo el lunes el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés).

“3000 dólares por irse ahora. Además de un vuelo gratuito de vuelta a su país, los extranjeros en situación irregular pueden inscribirse para autodeportarse a través de la aplicación CBP Home antes de fin de año y recibir un estipendio de 3000 dólares una vez que regresen”, se lee en el comunicado publicado vía X.

$3,000 TO LEAVE NOW.



In addition to a free flight home, illegal aliens can sign up to self-deport through the CBP Home app by the end of the year to receive a $3,000 stipend once they return.



If you do not self-deport, we will find you, we will arrest you, and you will never be… pic.twitter.com/aPouoh0Ouu — Homeland Security (@DHSgov) December 22, 2025

Las autoridades acompañaron la publicación con una imagen navideña, con una persona utilizando la aplicación lanzada en marzo por la administración norteamericana para facilitar las autodeportaciones.

El texto de la imagen lee: “OFERTA POR TIEMPO LIMITADO. Hasta fin de año, aprovechá un bono de 3000 dólares para volver a casa por las fiestas!”.

La aplicación, antes llamada CBP One, fue utilizada originariamente por el gobierno del entonces presidente Joe Biden para permitir a los migrantes entrar legalmente en Estados Unidos.

ILLEGAL ALIENS: Avoid ICE Air and go Ho Ho Home this Christmas using the CBP Home app! pic.twitter.com/8UqOwg0Dhb — U.S. Immigration and Customs Enforcement (@ICEgov) December 22, 2025

“Los extranjeros ilegales deben aprovechar este regalo y autodeportarse porque si no lo hacen, los encontraremos, los arrestaremos y nunca volverán“, dijo por su parte la secretaria del DHS, Kristi Noem, en un comunicado.

Un día antes, la cuenta de X del servicio de migración y control de aduanas de Estados Unidos, más conocido como ICE, publicó una imagen de un avión de insignia “ICE Air” tirado por renos y un mensaje con un juego de palabras en inglés que decía: “EXTRANJEROS ILEGALES: eviten ICE Air y váyanse a casa esta Navidad usando la aplicación CBP Home”.

Campaña contra los migrantes

Esta no es la primera vez que el actual gobierno norteamericano promete un estipendio a cambio de la autodeportación voluntaria. En mayo, el DHS lanzó el denominado “Proyecto Homecoming” (“Proyecto Volver a Casa”), en el que la administración de Trump ofrecía pagar 1000 dólares, así como un pasaje en avión, a aquellos inmigrantes que firmaran unos documentos de salida voluntaria.

“El pueblo estadounidense está ofreciendo generosamente a los extranjeros en situación irregular 1000 dólares y un vuelo gratuito para que se autoexpulsen ahora”, anunció el DHS en un comunicado.

Además, el acuerdo contemplaba la posibilidad de volver a entrar a Estados Unidos más adelante.

La secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, en el Centro de Confinamiento de Terroristas en Tecoluca, El Salvador, el 26 de marzo de 2025 Alex Brandon - AP

Dada la presión de las autoridades y las pobres condiciones en las que estaban detenidos, algunos inmigrantes irregulares optaron por tomar esta posibilidad, facilitando su deportación a sus países de origen. El estipendio prometido, no obstante, nunca lo recibieron, según informó recientemente el medio británico The Guardian.

El presidente Trump, que asumió el cargo en enero prometiendo niveles récord de deportaciones, ha continuado intensificando la represión de la inmigración a pesar de las reacciones en contra. Aunque ha prometido expulsar a un millón de inmigrantes cada año, su gobierno ha logrado hasta ahora deportar a unos 622.000 inmigrantes este año.

El gobierno se está preparando para una ofensiva más agresiva contra la inmigración en 2026 con miles de millones destinados a la tarea.

Agentes federales de control migratorio detienen a una persona frente a una estación de servicio Mobil en Evanston, Illinois, el miércoles 17 de diciembre de 2025 Ashlee Rezin� - Chicago Sun-Times�

El DHS dijo en mayo que el costo medio de arrestar, detener y deportar a alguien sin estatus legal rondaba los 17.000 dólares.

Funcionarios estadounidenses dicen que planean contratar a miles de agentes de inmigración más, abrir nuevos centros de detención y asociarse con empresas externas para localizar a personas sin estatus legal.

Agencia Reuters