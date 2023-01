Las autoridades de Brasil empiezan a buscar a los responsables del asalto a los poderes del Estado

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula Da Silva, se reúne con los ministros de la Corte Suprema y su gabinete en el Palacio Presidencial PlanaltoIn stunning scenes reminiscent of the January 6, 2021 invasion of the US Capitol building by supporters of then-president Donald Trump, backers of Bolsonaro broke through police cordons and overran the seats of power in Brasilia, smashing windows and doors and ransacking offices. (Photo by CARL DE SOUZA / AFP)

CARL DE SOUZA - AFP