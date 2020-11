La imponente mansión se encuentra en las afueras de Londres Crédito: Instagram @Thebeardedexplorer_

Como si el tiempo se hubiera detenido y sus ocupantes, evaporado. Así fue como encontraron esta imponente mansión de estilo victoriano en el Reino Unido.

El youtuber The Bearded Explorer en el ingreso a la mansión victoriana abandonada Crédito: YouTube

Colin Smith (36), más conocido como The Bearded Explorer (El explorador barbudo), se topó con esta mansión abandonada cuando regresaba del trabajo a su casa en las afueras de Londres. El pasto crecido y descuidado de la entrada fue lo que llamó su atención. Y regreso a los pocos días junto a su amigo Aaron.

Fotos antiguas y diarios de otra época sugieren que la casa estuvo abandonada por más de 30 años Crédito: Instagram @thebeardedexplorer_

No está claro qué sucedió con los dueños de la casa ni por qué dejaron todo en el interior. "Me topé con esta sorprendente casa totalmente por accidente. Estaba manejando por la zona y me sorprendió el tipo de arquitectura", se puede escuchar al youtuber en el video.

No quedó ningún ambiente sin explorar: desde el hall de entrada, hasta la imponente escalera de madera, desde las habitaciones derruidas hasta el aterrador altillo.

Banderas de Gran Bretaña, un hogar abandonado y libros desparramados en el suelo Crédito: Instagram @thebeardedexplorer_

En la planta inferior había un gran arco como los que se encuentran en templos o iglesias. Allí, un hall de distribución comunicaba con la sala de estar, el living y la enorme cocina. Alimentos, recortes de diarios, cubiertos de plata y fotografías habían quedado como la última vez que la casa estuvo habitada.

Fotografías blanco y negro y a color dan cuenta de las distintas generaciones que habitaron la casa Crédito: Instagram @thebeardedexplorer_

Con una escalera de barandas prominentes se accede a la planta alta. De manera similar a lo que ocurre con el piso inferior, todas las habitaciones comunicaban a un hall común.

El amplio ventanal, el gran atractivo de una de las habitaciones de la planta superior Crédito: Instagram @thebeardedexplorer_

En cada habitación había una cama y, en algunas, un sofá debió haber hecho aún más confortable esos amplios ambientes. Deterioradas, las paredes exhiban signos de la falta de mantenimiento y los achaques de la humedad.

Las alacenas de la casa estaban colmadas de botellas de vino y jarras de vidrio para servir agua. En distintos ambientes de la casa también se encontró un antiguo sistema de timbres con el que las personas solía llamar al personal que los ayudaba con las tareas domésticas.